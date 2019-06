Repülőgépgyártóként kezdte a németországi Mindenben székelő Mikafa, de aztán a második világháború után, a német leszerelést követően ki kellett találniuk valami mást, hogy fennmaradhasson a vállalat. Karosszériaépítők lettek, melyhez nagy szakértelem áll rendelkezésre, hiszen a repülés tudományából rendelkezésre állt a könnyű anyagok ismerete és formálhatósága. Első körben Hahn pótkocsi tengelyekre épülő lakókocsikat készítettek, aztán jöttek a kor luxusával felszerelt lakóautók is, mint ez a Sport Camper, amin nem véletlen díszeleg Porsche felirat.

Tempo alvázra készítették el az alumíniumkarosszériás lakóautót, melybe a Porsche szállította a motort, ezért aztán az autó forgalmijában is Porsche név szerepel. De a 356-osról származnak az első és a hátsó lámpák is. Mindössze három ilyet gyártottak 1955 és 1959 között. Más Mikafa lakóautók is készültek ám, azokban fellelhetőek az Austintól származó négyhengeres motorok vagy éppen a BMW V8-asa.