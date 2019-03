Négy évtizede jelent meg a Mercedes-Benz G-osztálya, mely eredetileg katonai járműnek és munkagépnek született, négy évtized alatt azonban drága luxusautó, valódi státuszszimbólum vált belőle. Számtalan különleges átalakítás és limitált széria született belőle.

Terepjáróképességeit sokan elismerik és legalább ennyien kritikusak is vele szemben, de az kétségtelen, hogy kevés autó áll ellen ennyire az időnek. A szigorodó biztonsági előírások és a kibocsátási normák azonban nagy renoválást követeltek és a Mercedes meg is lépte ezt, szerencsére az autó karaktere és alapvető tulajdonságai változatlanok maradtak. Ezt bizonyítják legújabb reklámjukkal is, melyre hajmeresztő mutatvánnyal készültek.

28 kilométerre az argentinai San Juan városától fekszik Punta Negra gát, mely a San Juan folyón található 700 méter hosszú és több mint 100 méter magas beton építmény. 62 megawattos erőművet támogat, valamint a Los Caracoles gáttal együtt 15 000 hektár öntözését biztosítják. A Punta Negra gátat 2009-ben kezdték el építeni és 2015 augusztusának végén fejezték be a munkálatokat.

A gát megmászásához a legfrissebb modellt, a Mercedes-Benz G 350 d-t választották, mely már egy 3 literes, sorhatos turbódízelt takar 286 lóerős teljesítménnyel és 600 Nm nyomatékkal. Hozzá 9 sebességes automata váltó csatlakozik és természetesen összkerékhajtás. Ezzel a motorral a G-osztály 7,4 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra, a végsebességét 199 km/órában limitálták, erre azonban nem volt szükség a gát megmászásához.