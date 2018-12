2018 januárjában jelent meg a hosszú ideig kitartó Mercedes-Benz G-osztály legfrissebb változata, mely hű maradt a legendás modell formavilágához és terepképességeihez. Az autógyártás modern technológiáinak hála a németeknek sikerült új életet adni egy ikonnak. Az autó formája nem változott, de a mérőszalag megmutatja a jelentősebb változásokat, így 53 mm-rel hosszabb és 121 mm-rel szélesebb elődjénél. Ez leginkább a helykínálatnak tett jót, több az autóban a lábtér és a vállaknak is több hely jut. Szűkebbek lettek az illesztési hézagok és a sárvédőivek is a karosszéria részei lettek. A G-osztály már messze nem célszerszám, inkább státuszszimbólum, ami az induló motorválasztékon is látszott, hiszen a G 500 és a Mercedes-AMG G 63-assal indult a forgalmazás. Most viszont megérkezett a G 350 d jelzésű dízel.

A gépháztető alatt már az új fejlesztésű OM 656-os kódjelű, 3 literes, sorhatos turbódízel található. A fejlesztés során az elsődleges cél a teljesítmény növelése és a zavaró zajok kiszűrése volt, ami különösen fontos egy olyan autó esetében, melynek légellenállása okán nehéz csendes belteret készíteni. Az új motor 286 lóerőt teljesít, mellé bőséges 600 Nm nyomaték áll rendelkezésre 1200-as fordulattól 3200-ig. Hozzá 9 sebességes automataváltót csatlakoztattak és persze elmaradhatatlan a három diffizárral felszerelt összkerék-hajtás is. A méretes autó ezzel a motorral sem lassú, hiszen 7,4 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra, a végsebességét 199 km/órában limitálták. Természetesen teljesíti a legújabb Euro 6d-Temp normát.

Az ausztriai Graz-ban készülő terepjáró kabinjának elemei a legfrissebb irányzat szerintiek, tehát a vezető előtt két hatalmas képernyő is lehet, melyeken a Command Online fedélzeti rendszer fut. Ezt a tekerős kontrollerrel, érintőpaddal és a kormányon lévő érintésérzékeny felületekkel is lehet kezelni. Vezetéstámogató rendszerek tekintetében sincs lemaradása a többi modelltől, az adaptív tempomattól a sávtartón át egészen a holttérfigyelő rendszerig minden akad.