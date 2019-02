Disintegrating címmel indított fotósorozatot pár évvel ezelőtt a svájci fotós, Fabian Oefner. A sorozatban legendás sportkocsik szerepelnek gyönyörűre fotózva, ám van ebben két csavar is. A képekhez 1:18-as modellautókat használt, melyeket alkatrészeire bontva fényképezett le és állította össze a végleges, robbantott hatású művet. Kétséget kizáróan elképesztő munka és a végeredmény már így is nagyon hatásos.

Most azonban szintet lépett Fabian és nem is kicsit. Mindig nagy vágya volt igazi autóval elkészíteni a képet és meg is adatott neki a lehetőség. Egy barátja osztotta meg vele, hogy elviszi felújíttatni a Lamborghini Miuráját a márka szentélyébe, az olaszországi Sant’Agata Bolognesébe. Felvetette, hogy ha már úgyis darabjaira szedik az autót, akkor remek alkalom nyílik arra, hogy alkatrészenként fotózva erről is megcsinálja a védjegyének számító sorozatot.

Fabiannak nem volt könnyű dolga, hiszen a felújítást végző műhelyben nem voltak ideálisak a körülmények a fényképezéshez. Nagy volt a hőség, folyamatos a zaj és persze az elkerülhetetlen műhelykosz is hátráltatta a folyamatot. Azért sikerült minden alkatrészt lefotóznia, 1500 képet készített. Ezekből két év munka után állt össze a végleges kép a világ első szupersportautójának egyik példányáról.

Ha már kigyönyörködted magad a remek képeken, akkor nézd meg videón, hogyan készítette el őket Olaszországban Fabian Oefner: