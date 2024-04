Mintha visszafelé mennénk az időben. Olyan dolgokat húz elő a Mazda, amikre pont azt mondanánk, hogy régen minden jobb volt. A lassan 10 évvel ezelőtti downsizing őrülettel szembe menve minél kisebb motorok helyett tartották magukat az egyre nagyobb lökettérfogathoz. Ma, amikor az egyre kevesebb henger és egyre több elektromos rásegítés a divat, új sorhatos dízelmotorral szerelik a legnagyobb autóikat.

A CX-60 pedig már nem az egyetlen ilyen, megérkezett a nagyobb kivitel, a CX-80, amivel újra kínál autót a nagycsaládosaknak is a Mazda. Vagy éppen üzleti autó kell, amiben hatan elnöki kényelemben férnek el? Arra is választ ad, és minden részletet elárulok róla, miután személyesen is ülhettem az új Mazdában hónapokkal a leleplezés előtt.

Túl a Kodo bordón

Oberurselbe érkezem, Németországban, közel Frankfurthoz. Itt dolgoznak a Mazda Európába kihelyezett fejlesztői, és mielőtt arra gondolnál, hogy ezt a félreeső kisvárost majd elcsúfítja egy csillogó ablakos, sokemeletes főhadiszállás, nagyot tévedsz. Messziről egyetlen klasszikus vörös téglából készült tornyon olvasható a Mazda felirat, ahogy a Hiroshima út 1. számhoz közelítünk, az épületek nem látszódnak, mivel minden egy szintes. Nem hogy túlzás nincs, de nem gondolnád, hogy az egyik legnagyobb japán gyártó egyetlen európai főhadiszállására érkezel.

Józan, családias, vállalható munkakörnyezet, ahol olyan autók készülnek, amiket, azt hiszem, egyként csak szeretni tudunk. Ha Mazda, akkor az szép, minőségi, jó vezetni, minden, ami az autókedvelőnek kell. Most is egy olyan autót jöttem megnézni, amivel csak emelik azt a szintet, amit az utóbbi évben kaptunk. A CX-80 az új legnagyobb Mazda, ami ismét egy SUV és java részt már ismerjük is, de ezzel az oldalával mintha kiteljesedett volna a modell.

Elölről egy CX6, teljesen hátulról nézve szintén, oldalról viszont már feltűnően hosszú. 25 centiméterrel toldották meg a tengelytávját, ezzel az autó teljes hosszát is, a tető legmagasabb pontja pedig 2,5 centivel került magasabbra. A CX-80 méretei 4995x1890x1710, ehhez pedig 3120 milliméter a tengelytáv, ami már limuzin kategória.

Artisan Red az új sötétbordó szín neve, ami sokkal több komolyságot ad a formának, mint a Soul Crystal Red, vagyis a klasszikus Kodo bordó. Jó látni, hogy van tovább és túl tudnak lépni az élénk piros színen, telitalálat ez az árnyalat. Van egy további új szín, a Melting Copper, ami nagyon hasonló a Lexus RX-en és LBX-en is látható metál lazac színhez, de a Mazdának is remekül áll. 20 colos felnik, króm elemek, hullámzó, az árnyékokkal mesterien játszó idomok jellemzik leginkább a CX-80-at.

Hat vagy hét ülés

Haladjunk hátulról előre és kezdjük a csomagtartóban a túrát. Elektromosan nyílik fel a jókora csomagtér ajtó, a cuccok pedig alap esetben 258 literes térbe pakolhatóak. Ha a harmadik sor üléseit lehajtjuk, 687, ha a második sort is lehajtjuk, akkor 1221 liter a raktér az ablakvonalig. Tetőig mérve 1971 literes lehet a teljes tér.

Harmadik sorának ülései egészen szélesek, a tér viszont 180 centisre nőve már leginkább szűkös, főként, ami a lábakat illeti. Elférek, azzal nincs gond, de alacsonyabbaknak lesz itt kényelmes, vagy gyerekeknek. Külön szellőzés szabályzó nincs, de befúvást kap a harmadik sor is, valamint van pohártartó és USB csatlakozó, így senki nem marad töltés nélkül.

Középső üléssora a legérdekesebb, mert három konfigurációban választható. Alapból klasszikus három helyes pad kerül a CX-80-ba, opcióként viszont két külön álló, az elsőkkel 90%-ban megegyező üléseket kap. külön álló karfákkal, fűtéssel, állíthatósággal. Harmadik opcióként ezek közé kerülhet egy középkonzol nyitható könyöklővel, pohártartókkal és tárolókkal.

Külön klíma zóna kerül középre, ezzel háromzónás a CX-80 klímája, a tér pedig hatalmas. Az a 25 centi, amit a tengelytávba toldottak, pont az hiányzott a CX-60-ból a hátsó lábtérhez. Ebben itt táncolni lehet, majdhogynem el sem érem az első ülést, ha teljesen hátra van tolva a középső fotel. 12 centis sínen tologatható a második sor és 15-33 fok között dönthető – a CX-60-ban ehhez képest csak 2 fokot lehetett állítani.

Könnyű a bejutás a harmadik sorba, egy kézzel tudom eldönteni az ülést, előre csúsztatni és bepattanni hátra. Ebben az is nagy segítség, hogy a hátsó ajtó, ami alapból is hosszabb, 90 fokban nyílik. Így nem csak az én testem, de egy gyerekülés is könnyen bedobható, de ISOFIX csatlakozó csak a középső sorban van.

Magától beállítja a vezetési pozíciót

Legelső sorában nem lesz meglepetés azoknak, akik ültek már CX-60-ban, itt tulajdonképpen semmi változás nincs. Mind anyagminőségében, mind funkcióiban remek, a dizájn pedig továbbra is rettentően kellemes a szemnek. A formák, a kapcsolók, a kezelőszervek, a kiegészítő elemek és pláne ez a világos belsős Takumi felszereltség nagyon otthonos.

A három zónás klíma alapáras, vagyis elöl a sofőr és az utas is beállíthatja magának a hőmérsákletet, valamint a 12,3 colos – nem érintőkijelzős – multimédia is széria a klasszikus, nagyon jól használható kezelőszervével együtt a középkonzolon. Logikus, egyszerű, használható, fölösleges grafikai túlzásoktól mentes, elegáns a kezelőfelület és a képernyő ketté is osztható, mehet rajta az Android Auto vagy Apple CarPlay és a menetinformációk, vagy rádió és egyebek.

Ezen lehet beállítani a sofőr magasságát is, aminek megfelelően automatikusan beállítja a vezetési pozíciót az ülés és kormány tekintetében, de egy kamera figyeli a sofőr szemmozgását, amivel a tükröket és a head-up kijelző pozícióját is beigazítja. A rendszer ügyes, alig 2 centivel emelt magasabbra, mintha magamnak állítottam volna be, technikailag helyes, amit csinált. A vezetési pozíció elég jó egy ilyen Mazdában, viszonylag nyújtott lábakkal lehet ülni a kormány mögött, a volán maga pedig közel húzható. A gombkiosztás rajta érthető és könnyen tanulható, akárcsak a középkonzolon, a klíma panelen, hiszen fizikai gombjai vannak.

Két különleges felszereltség tudja megadni az igazi hangulatát. Az egyik az, amit a fotókon is láthattok, ez a Takumi felszereltség, az egyik legmagasabb. Itt majdnem fehér Nappa bőrkárpitozás, tört fehér, különleges szövet a műszerfalon és juharfa betétek emelik a minőséget, ami esztétikailag és kézzel tapintva is remek. A Homura ezzel szemben fekete bőrt és fegyveracél szürke belső elemeket használ, ha látványra nem is, minőségben ez is passzol a Takumiéval.

Ötféle felszereltségi szinten készül a CX-80, az Exclusive-line a belépőmodell, felette a Homura, Takumi, Homura Plus és Takumi Plus szerepel. Mindben alapáras a háromzónás klíma, a hét ülés, a beszédvezérléssel irányítható Alexa fedélzeti asszisztens, a 12,3 colos multimédia, a vezeték nélküli okostelefon tükrözés és a tempomat.

Hibrid vagy dízel? Utóbbi hathengeres

Kétféle hajtáslánccal lesz elérhető első körben a CX-80, szemben a CX-60 három opciójával. A 2,5 literes négyhengeres benzinmotorra épülő plug-in hibrid hajtás a Mazda saját fejlesztésű, nyolcfokozatú, két kuplungcsomaggal dolgozó automata váltójával és 17,8 kilowattórás lítium-ion akkumulátorral 327 lóerős rendszerteljesítményt és 500 Nm nyomatékot tud leadni. A teljes elektromos hatótávolság 54 kilométer egy töltéssel.

Mellette az új fejlesztésű 3,3 literes hathengeres dízelmotor 254 lóerős változata szerepel még a kínálatban, amihez mindenképp jár az összkerékhajtás, a CX-80-ból nincs 200 lóerős kivitel. Ehhez a változathoz is nyolcfokozatú automata váltó jár 48 voltos hibrid rendszerrel kiegészítve. A gyári értékek szerint 5,7 literes átlagfogyasztásra képes ezzel a motorral a CX-80, de egy korábbi fogyasztásteszt után tudjuk, hogy jóval kevesebbre is képes. Alaposan odafigyelve ugyan, de a CX-60 Spanyolországban 3,4 litert tudott a gyengébbik változattal, a hazai teszten pedig kereken 6 litert az erősebbel.

Motor 2.5 e-Skyactiv PHEV 3.3 E-SKYACTIV D

Lökettérfogat (ccm) 2488 3283 Rendszerteljesítmény (LE) 327 254 Nyomaték (Nm) 500 550 Akkumulátor (kWh) 17,8 0,33 Akkumulátor súlya (kg) 177,5 15 Elektromos hatótáv (km) 53 – Tank mérete (l) 70 74 Gyorsulás (s) 6,8 8,4 Végsebesség (km/h) 195 219 Átlagfogyasztás (l/100 km) 2,0 5,7 Önsúly (kg) 2165 2056

Dupla lengőkaros első futóművel és multilink hátsóval szerelik, ezzel a hosszmotoros karosszéria nem csak hogy remekül vezethető, de biztosan az úton is marad. Kinematic Posture Controlnak nevezik azt a rendszert, ami ehhez még inkább hozzá segít. Ez monitorozza másodpercenként több ezerszer a kerekek tapadását, és kanyarodáskor, forduláskor az ívbelső hátsó kerekek fékezésével segít a jobb agilitásban.

Több hangszigetelő anyaggal bélelik ki a CX-80 tűzfalát és a váltó körüli padlólemez szekciót, mint a CX-60 esetében. Erre a visszajelzések alapján volt szükség, a vásárlók szerint több a motor és váltó felől érkező zaj, mint szeretnék, erre vélhetően megtalálták a megoldást és a CX-80 csöndesebb lehet, mint a CX-60.

Biztonság magas szinten

A hátsó ülésen hagytad a nagymamát? Ha megfeledkeznél hasonlóan fontos dolgokról, akkor a Mazda CX-80 majd emlékeztet rá. Kiszálláskor figyelmeztető hangjelzéssel együtt megkérdezi, hogy nem maradt-e hátul valaki? Sokunknak talán furcsának tűnhet, de Amerikában átlagosan 38 gyerek hal meg hőgutában, miután az autóban felejtették, 2018-ban és 2019-ben egyaránt 53 volt ez a szám, szóval egy ilyen extrának sajnos van jelentősége.

Szintén újdonság a városi araszolás asszisztenssel kiegészített adaptív tempomat, melyhez mostmár vészleállító program is tartozik. A Cruising & Traffic Support (CTS) rendszer 150 km/h-ig aktív, és ha a sofőr nem fogja a kormányt, az autó rászól. Először csak hang és fényjelzésekkel, majd enyhe lassítással próbál jelezni a sofőrnek. Ha ezekre sem reagál (nem fogja meg a kormányt, lép rá a gázra vagy a fékre) aktívabban elkezd lassítani és megállásig lassítja az autót. Behúzza a kéziféket, kinyitja az ajtókat és dudálni kezd, jelezve a többi autósnak, hogy a sofőr rosszul van.

Egyelőre még nincs listaára az új modellnek, a hivatalos leleplezést csak a cikkünk megjelenésekor tartották, így ezzel kapcsolatban még nincsenek információink. Az azonban biztos, hogy a CX-80 nem csak családi, hanem üzleti autóként is nagyon vonzó, pláne dízelmotorja miatt egyre kevesebb valódi ellenfele lehet a piacon.