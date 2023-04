Röviden: Mercedes-Maybach EQS 680 SUV Mi ez? Az első elektromos modell a luxusautókat gyártó Maybach kínálatában, és az első sorozatgyártású is két villanymotorral, majdnem 660 lóerővel és 950 Nm nyomatékkal. Mit tud? Egy magángép hangulatát és kényelmét nyújtja, elvileg 600 kilométeres hatótávot fog tudni a valóságban. Mibe kerül? Még nincs ára, a 74 millióba kerülő “mezei” EQS SUV viszont jó kiindulási alap, csak kell hozzá egy szorzó Kinek jó? Akinek a legmagasabb minőségérzetű luxus kell.

Kevés olyan patinás név létezik, mint a Maybach. Leírva és kimondva is ott van benne az a fajta urizálás, amit nem használunk csak úgy minden hétköznap. Annyira burzsoá, hogy az én számból még bóvlin is hangzik, én érzem magamat kevésnek hozzá és még elnézést is kérek, hogy a számra vettem a nevet. Valami egészen különlegeset jelent, amit még a mai világban sem sikerült igazán elkoptatni, pedig láttunk már nagy neveket kicsivé zsugorodni csak azért, mert hétköznapivá vált.

A Maybach nem ilyen, viszont most mintha került volna egy kis halvány folt a csillogásba. A luxuslimuzinok és az óriási GLS luxus szabadidő-autó magánrepülőgép után, amik csak egyedi megrendelésre készültek egyedi igények szerint, most itt az első olyan Mercedes-Maybach, amit már készletről is megvehet majd bárki. Ha ez nem lenne elég, ez az első teljesen elektromos modell, ami még csak nem is a legelegánsabb Mercedesből készült. Ez a Mercedes-Maybach EQS 680 SUV, amit még a világpremier előtt nézhettem át tüzetesen.

Háromtonnás luxusbálna – Elsőként ültünk az új csúcs-Merciben! 1 /48 Messziről felismerhető, csak a Maybach modellek kapnak függőleges rácsokat Messziről felismerhető, csak a Maybach modellek kapnak függőleges rácsokat Fotó megosztása: 2 /48 Több mint 5,1 méter hosszú, a karosszéria ugyanaz, mint az alap EQS SUV-é Több mint 5,1 méter hosszú, a karosszéria ugyanaz, mint az alap EQS SUV-é Fotó megosztása: 3 /48 Motoros nyitású a csomagtérajtó Motoros nyitású a csomagtérajtó Fotó megosztása: 5 /48 Egyedi a megjelenése, alap a kéttónusú fényezés és a krómozott díszek Egyedi a megjelenése, alap a kéttónusú fényezés és a krómozott díszek Fotó megosztása: 6 /48 Az alapmodell 2,8 tonnás, a Maybach 3 tonna körül nyomhat Az alapmodell 2,8 tonnás, a Maybach 3 tonna körül nyomhat Fotó megosztása: 7 /48 Le tudja kapcsolni az első villanymotorját, így hatékonyabb a kigurulás Le tudja kapcsolni az első villanymotorját, így hatékonyabb a kigurulás Fotó megosztása: 9 /48 Testes darab, az oldalfellépők a jobb légellenállás miatt kellenek Testes darab, az oldalfellépők a jobb légellenállás miatt kellenek Fotó megosztása: 10 /48 Futóműve légrugós, technikailag nincs változás Futóműve légrugós, technikailag nincs változás Fotó megosztása: 11 /48 Az óriási maszk csak stilizált, ekkora hűtésre nincs szüksége, a tömpe orrban egy hatalmas Hepa szűrő rejtőzik Az óriási maszk csak stilizált, ekkora hűtésre nincs szüksége, a tömpe orrban egy hatalmas Hepa szűrő rejtőzik Fotó megosztása: 13 /48 Ágaskodó csillagot már csak az S-osztály kap, az elektromos Mercedesek egyáltalán nem Ágaskodó csillagot már csak az S-osztály kap, az elektromos Mercedesek egyáltalán nem Fotó megosztása: 14 /48 Erre mondjuk nem lett volna szükség Erre mondjuk nem lett volna szükség Fotó megosztása: 15 /48 Saját karaktereket használ a Maybach Saját karaktereket használ a Maybach Fotó megosztása: 17 /48 Az elegáns kávébarna uralkodik a beltérben Az elegáns kávébarna uralkodik a beltérben Fotó megosztása: 18 /48 Végtelenül puha és minőségi a bőrülés hátul, az anyag cserzéséhez környezetbarát anyagokat használnak Végtelenül puha és minőségi a bőrülés hátul, az anyag cserzéséhez környezetbarát anyagokat használnak Fotó megosztása: 19 /48 Mindkét ülés elsőosztályú, de csak a jobb fektethető el teljesen, egy kivehető tablettel irányítható az autó menürendszere Mindkét ülés elsőosztályú, de csak a jobb fektethető el teljesen, egy kivehető tablettel irányítható az autó menürendszere Fotó megosztása: 21 /48 Nyílt pórusú fa omlik végig a középkonzolon Nyílt pórusú fa omlik végig a középkonzolon Fotó megosztása: 22 /48 Puha párnák a fejtámlákon Puha párnák a fejtámlákon Fotó megosztása: 23 /48 Kamera figyeli a hátul ülőket, hogy a fényeket ideálisan rendezze Kamera figyeli a hátul ülőket, hogy a fényeket ideálisan rendezze Fotó megosztása: 25 /48 Sofőrként adja a legkevesebb élményt Sofőrként adja a legkevesebb élményt Fotó megosztása: 26 /48 Fém pezsgőspoharak járnak hozzá Fém pezsgőspoharak járnak hozzá Fotó megosztása: 27 /48 Itt nyílik a hűtő ajtaja Itt nyílik a hűtő ajtaja Fotó megosztása: 29 /48 Karmok tartják a helyükön a poharakat Karmok tartják a helyükön a poharakat Fotó megosztása: 30 /48 Csak hogy el ne felejtsük Csak hogy el ne felejtsük Fotó megosztása: 31 /48 Ez az első elektromos Maybach Ez az első elektromos Maybach Fotó megosztása: 33 /48 Beépített, fix a kalaptartó Beépített, fix a kalaptartó Fotó megosztása: 34 /48 21-22 colos felniket kaphat 21-22 colos felniket kaphat Fotó megosztása: 35 /48 A futóműve nem változik attól, hogy Maybach A futóműve nem változik attól, hogy Maybach Fotó megosztása: 37 /48 Lámpánként 1,3 megapixeles vetítővel világít Lámpánként 1,3 megapixeles vetítővel világít Fotó megosztása: 38 /48 Nappa bőr a műszerfal is Nappa bőr a műszerfal is Fotó megosztása: 39 /48 Dombornyomott alumínium pedálok Dombornyomott alumínium pedálok Fotó megosztása: 41 /48 1,2 méter széles a Hiperscreen üveg fedőlapja 1,2 méter széles a Hiperscreen üveg fedőlapja Fotó megosztása: 42 /48 Harmonikusan jelenik meg többfelé a fó minőségű fa Harmonikusan jelenik meg többfelé a fó minőségű fa Fotó megosztása: 43 /48 A teljes ajtó bőrözött a keretével együtt A teljes ajtó bőrözött a keretével együtt Fotó megosztása: 45 /48 A sofőrnek itt is betakar a lehajtott első ülés A sofőrnek itt is betakar a lehajtott első ülés Fotó megosztása: 46 /48 Nem a legelegánsabb forma, de itt nem is az a lényeg Nem a legelegánsabb forma, de itt nem is az a lényeg Fotó megosztása: 47 /48 A Tigris tankhoz is a Maybach gyártotta a motorokat, ahogy szinte az egész Panzer szériához A Tigris tankhoz is a Maybach gyártotta a motorokat, ahogy szinte az egész Panzer szériához Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Shanghaji bemutató a modell legfontosabb piacán

Nálunk az április 17. délután 2 óra furcsának tűnt világpremiernek, de Shanghajban épp este 8-at ütött az óra, és az éves Autószalonon lerántották a leplet az új modellről. Azért pont itt, mert bár fontos Amerika és Európáról sem feledkeznek meg, azért a Maybach számára Kína a legfontosabb – egyébként nem csak nekik. Annyira, hogy a világ első Maybach bemutatótermét is itt nyitották meg pár hónappal ezelőtt.

Daniel Lescow, a Maybach globális vezérigazgatója szerint ez csak a kezdet, a világ minden pontján megnyílnak majd a hasonló showroomok, hogy a vásárlók testközelből is átélhessék azt a fajta luxust, amit a Maybach modellek nyújtani tudnak. Emellett pedig meg is rendelhetik az új EQS SUV-t, amit akár készletről is megkaphatnak, mivel ez az első sorozatgyártású Maybach modell.

Messziről is szabad szemmel látható fény és csillogás

Miután megszabadítottak minket a telefonjainktól és kivették a gépeinkből a memóriakártyákat – mert hetekkel a premier előtt láthattuk az autót és ez volt az óvintézkedés – beléphettünk a hatalmas, fénnyel teli csarnokba, ahol az új Maybach modell egyedüli szereplőként állt. Komoly művelet lehetett akkora helyet találni, ahol ez az autó nem tűnik bántóan óriásinak, de itt sikerült. Egészen ártatlanul, tisztán és méltósággal csillogott a magasfényűre lakkozott, kétféle árnyalatú tónusában, és a polírozott alumínium elemek is előkelően csapták vissza a fényt.

Ahogy kis társaságunk elkezdett kőrözni az autó körül, akaratlanul is eszembe jutott, amikor a Family Guyban Peter Griffin figyelmét azzal hívják fel túlzott kövérségére, hogy bemutatják neki saját gravitációs mezejét. 3-4 méternél távolabb már szinte nehéz volt lépni az új Maybachtól, így itt is valami hasonló történhetett.

Nem önálló modell ez a Maybach, a kiindulási alapot adó EQS 580 SUV, alaphangon 2,8 tonna és legfeljebb 3,35 tonna lehet a súlya. A Maybachnál nem adnak meg ilyen értékeket, de tekintve, hogy úgy négyszer annyi bőr, fa és elektromos mozgatású hátsó ülései vannak, nem lepődnék meg, ha az alap súlya kereken 3 tonna lenne. Az EQS méretein nem változtat a Maybach csomag, továbbra is 5125x2034x1721 milliméteres tömböt foglal el a világból, tengelytávolsága pedig 3,21 méter. Nagyon, tekintélyes autó.

A kéttónusú fényezés mellett formai játékok és kiegészítők különböztetik meg egy Benz EQS SUV-tól. Először is, ezen ágaskodik a csillag, mint egy klasszikus Mercin és jókora hűtőmaszk szerűségét függőleges króm pálcákkal töltötték ki. A lökhárító két szélén lévő nem légbeömlőt olcsó fröccsöntött Maybach emblémákkal szórták meg, szerencsére a C oszlopokra már valódi krómozottak jutottak. 21-22 colos kovácsolt alumínium felniket kaphat, oldalsó fellépőket a jobb légellenállás miatt és persze az ablakkeretek is krómozottak mindkét oldalt.

Zeppelin, Tigris tank, EQS – A közös pont: Maybach Több mint 100 éves múltra tekint vissza a Maybach név. Végig kísérte a teljes 19. századot, meghatározó szerepe volt az ipari forradalomban, a két világháborúban, majd az autógyártásban. Wilhelm és fia, Karl Maybach alapították a vállalatot 1909-ben. Wilhelm éppen a Daimler Motoren Gesellschaft-ból kilépve alapította meg saját cégét, mely első sorban repülőgépekhez és Zeppelin léghajókhoz fejlesztett és gyártott benzines és dízel motorokat. Az első világháború alatt a Maybach Mb.IVa motor kimondottan a hadsereg számára készült. Első önálló autójukat már Maybach-Motorenbau GmbH néven mutatták be 1919-ben, és egészen 1940-ig több saját modellt is piacra dobtak, amik megalapozták a Maybach nevet az autóiparban. Mint a legtöbb hasonló gyártót, a második világhábórú a Maybachot sem kímélte, luxusautók helyett újra a hadseregnek termeltek, repülőgép motorok helyett viszont a lánctalpas és féllánctalpas járműveket látták el. A Panzer sorozatú tankok mindegyikében Maybach motor dolgozott, de még a híres vagy hírhedt Tigris tankokban is. 1960-ban vásárolta fel a vállalatot a Daimler, onnantól kezdve pedig önálló modellek helyett meglévő Mercedes modellekből dolgoztak. Kicsit ugrunk az időben 1997-be, amikor a Mercedes bemutatta az első önálló Maybach modellt, a szinte legendává vált 57 és 62 modelleket, melyek a W140-esre épültek, még a sorozatszámuk is hasonló, W240 és V240. A luxusautót 2000-2007 között gyártották biturbó V12-es motorral, és ezzel érkezett meg a Maybach név újra a köztudatba. Még nagyobb változást hozott, amikor 2013-ban a Mercedes úgy döntött, teljesen külön választja a márkát, ekkor született meg a Mercedes-Maybach. Most, 10 évvel később pedig itt az első teljesen elektromos Maybach luxusautó, amiben már nincs semmiféle belsőégésű motor, viszont erejével, kényelmével és kivitelezésével viszi tovább a márka értékeit.

Hátul két külön álló ülés most először elektromos Mercedesben

Leginkább luxusrepülőgéphez hasonlít egy Maybach belseje, és ha hiányoltad eddig a privát jet feelinget az új elektromos Mercedeskből, akkor most itt van, megérkezett. A Mercedes szerint egyik EQ modellből sem lesz már olyan négyüléses kivitel, mint amilyen az S-osztály limuzin lehet, vagy amilyen az új Maybach alapból. Így aki ilyet szeretne, annak a Maybach kínálatából kell válogatnia, amiben jelenleg még szerepel az S-osztály – akár plug-in hirbid hajtással, a GLS és az EQS SUV.

Hátul igazán fontos az újdonság, így kezdjük is itt, egyenesen a csomagtartónál. Jókora műanyag láda foglal el sok helyet a kellős közepén, ez a kivehető hűtő, amit az utastérből is el lehet érni. Felette egy új alkatrész trónól, egy teljesen fix, beépített kalaptartó elem a jobb zajszigetelés és a precízebb hifi hangzásáért. Plusz a két hátsó ülés úgysem dönthető és itt nem lehet harmadik üléssor, szóval nem is kell kivehető kalaptartó.

Masszírozós, melegítő és szellőztethetőő foteleket építettek be hátra. A jobb oldali teljesen elfektethető – előre dől az első ülés, de sajnos korlátozza a sofőr kilátását – a bal hátsó is egészen hosszan elnyújtható, mivel lábtérből nincs kevés úgy sem, hogy nem nyújtottak a modell tengelytávján. Igényesen beépített középkonzol omlik le a hátul ülők vállai között, először a hűtő ajtaját rejti, majd a könyöklő következik a kivehető tablettel, utána pedig egy indokolatlanul ágaskodó indukciós telefontöltő. Alatta a két kedvenc alkatrészem, a fém talpas pezsgőspoharak következnek.

Környezetbarát, de valódi bőrt használ

Süppedős párna kerülhet a fejtámlákra és a lábtartókra, de még plusz egy-egy kispárnát is kaphatnak az utasok. Ezek mind Nappa bőrrel borítottak, a tapintása különösen finom. Ezzel borítják a teljes műszerfalat, az ajtókat, a középkonzolt az ajtók kereteit és még a plafont is. Ránézésre ezért az egy autóért több marha is adta a bőrét. Valódi állati bőr, de a cserzés folyamata környezetbarát anyagokat használ, főként kávébab héjat. Legalább ennyit tesz a környezetvédelemért az új óriás.

Elöl sem kevesebb a kényelem, de itt már jóval ismerősebb a modell. Az 1,2 méter széles Hiperscreen kijelző a Maybachban alapáras, a három kijelzőn ugyanaz az MBUX rendszer fut, mint Mercedes-Benz testvérein, de a témát maybachosra igazították, sötétebb a kék és elegánsabb az egész megjelenítése. Hátul 1-1 kijelzőt használhatnak az utasok és egy közös kivehető tabletet, ezek mindegyikén kezelhető a Burmester 4D hifi rendszer és az autó más beállítása, mint például a navigációs rendszeré, így az utasnak még beszélnie sem kell a sofőrrel.

Nem csak az autó mellé a külvilág számára vetít Maybach emblémát sötétben az autó, de az utastér süppedős szőnyegeire is, az utasok a minőségi bőr bukéja mellett parfümillatot is élvezhetnek, amiből természetesen többféle is elérhető.

Tökéletes munkakörnyezet

Megfigyelve érezheti magát, aki egy ilyen Maybachban ül, és nem csak a pórnép tekintete által. Kamera figyeli a hátul ülőket, főként a mozgásuk miatt. Ha ketten beszélgetnek és gesztikulálnak is hozzá, esetleg papírokat, vagy bármi egyebet mutatnak egymásnak, úgy variálja a fényeket az autó, hogy a kezekre essen fényfolt.

Emellett a napszaknak megfelelő színhőmérsékletű beltéri fényeket használ és még azt is figyeli, hogy laptopon dolgozunk-e, mert ahhoz más fény az egészséges, mint például könyvolvasáshoz.Lenyűgöző!

Ez a fajta alázat az utastéren kívül is megjelenik, ha megérkezik a tulajdonos speciális üdvözlő „videót” vetítenek az 1,3 megapixeles első fényszórók. Természetesen ez a mozi is testre szabható, letölthet rá többfélét a tulajdonos. Akarom mondani letöltethet.

658 lóerő, 950 Nm nyomaték

Kevés, de jelentős eltérést találunk az EQS 580 SUV és Maybach EQS 680 SUV között. Az első és legfontosabb, hogy szoftveresen feljebb tekerték a villanymotorok teljesítményét: 544 lóerőről 658-ra. Mellé a maximális nyomaték is már 950 NM , ami kis túlzással az űrsiklónak is elég lenne, hogy elhagyja a légkört. Ez a luxusautó, bármennyire is óriási, 4,4 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100 km/h-ra, ami sportautós szint és ha kell 210-zel is tud haladni az Autobahnon.

Már ez a modell is megkapja azt az első mechanikai kapcsoló szerkezetet, ami az EQE SUV-ban mutatkozott be. Ez gázelvételkor, vitorlázáskor és amikor nincs szükség a teljes tolóerőre lekapcsolja az első villanymotort a kihajtásról, vagyis még visszatermeléssel sem fogja vissza az első tengelyt. Ez pillanatokon belül képes újra összekapcsolni és vagy hajtást, vagy visszatermelést produkálni az első kerekek felől is.

Akkumulátora nettó 108,4 kilowattórás folyadékhűtéses lítium-ion, amit ennél a modellnél már az új hőszivattyús rendszerrel szerelnek alapáron. Fogyasztásnak a gyártó 22-24 kilowattóra/100 kilométer körüli értékeket ad meg, amivel már számolás szerint sem jön ki az ígért 600 kilométeres hatótávolság, de óvatos sofőrrel 500 kilométerrel számolhatunk. 22 kilowattos a váltóáramú (AC) és akár 200 kilowattos az egyenáramú (DC) töltése, amivel már 15 perc alatt akár 220 kilométernyi hatótávolság is beletölthető.

Sorozatgyártású, akkor kevésbé exkluzív?

Egyáltalán nem mondanám, így is pont olyan hatást kelt, mint a több Maybach, az érezheti magát a legfontosabb személynek, aki hátul utazhat, és ez pont elég. Egyelőre túl friss még a modell ahhoz, hogy az áráról beszéljünk, de amikor a viszonylag jól felszerelt, unalmas színű és belsejű EQS SUV tesztautó 74 millió forintba kerül, akkor ezt az összeget nyugodtan megduplázhatjuk a Mercedes Maybach EQS SUV árcéduláján.