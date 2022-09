Hibrid is lehet a gazadagok új játékszere – Itthon az új Range Rover Sport!

Magyarországon is bemutatkozott az új Range Rover Sport, amely 2005 óta a harmadik geenerációnál jár. Az SUV-k brit mestere persze nem valami szedánt, vagy kupét hív így, a full size szabadidő-autójuk kisebb kivitele viseli a Sport nevet, mindig is ez volt a második legnagyobb Range Rover. Hozzászokhattunk már, hogy a Solihullból érkező modellek tisztességes teret foglalnak el a világból, és az új Range Rover Sport is egy igazi óriás. A lábnyoma sem szolid, dízelmotorokkal, valamint több mint 500 lóerős V8-as benzinessel és ugyanennyire grandiózus teljesítményű hibrid hajtáslánccal is elérhető.

Az új Range Rover Sport hazai premierjén imserkedtünk a modellel!

Kisebb nem lett elődjénél

Majdnem hét centit nőtt hosszban az új Sport a leköszönő, második generációhoz képest. 4946 milliméter hosszú, tükrök nélkül 1990 milliméter széles (ez változatlan), és 1820 milliméter magas, tengelytávolsága 2997 milliméter. Feltűnően hasonlít az új Range Roverhez, melyet nemrég teszteltünk is, hiszen a márka új arculata érvényesül a Sporton is.

Letisztultabb formavilág jellemzi, a karosszéria síkjába húzódó kilincsektől a rejtett gumiszigeteléseken át az ablakok körül a vékonyabb hűtőrácsig mind a kisimultságát szolgálja. Kevésbé drabális a megjelenése, mint korábban, elegánsba hajlik a dizájn, erről a kisebb első légbeömlők és a tisztább hátsó nézet is tehet. Közelről sem venni észre rajta elsőre az apró trükköket, amiktől összességében sokkal könnyebb befogadni a dizájnt, pedig tisztességes darab az új Sport.

20-23 colos felnik kerülhetnek alá, mint a nagyobb modell esetében, a tetőlemez és az oszlopok feketék, fényezésből egészen látványos vörös is kérhető. Apró kiegészítői árulják el a felszereltséget, ilyen például az első sárvédőkre került kis szellőző dizájn elem. A hátsó légterelő az eddigi legnagyobb, ami Range Roverre került, ez alá rejtették a hátsó ablaktörlő lapátot is – egyszerű, de nagyon hatásos trükk. Ha egy már nem lenne elég, a tetőn most két cápauszony antenna is látható, egyik a hagyományos rádió és GPS vevőantennája, a másik pedig egy kamerát rejt a digitális tükör számára.

Modern belső tér vár minket

Szögletes dizájn fogad a Range Roverekben, ez már hagyomány. Az új Sportban pedig a legmodernebb formáját láthatjuk ennek, melyben a legfeltűnőbb a teljesen új kormánykerék, melyen az érintőgombos panelek funkciója változtatható. 13,1 colos kijelzőt hajlítottak a középkonzolra, melynek kidolgozása és beépítése végtelenül elegáns, és már a legfrissebb Pivi Pro rendszer fut rajta. Mögötte a korábbiakhoz képest megduplázott háttértár és processzor dolgozik, valamint energiaellátása is erősebb a korábbiakhoz képest, így a rendszer a lehető legstabilabb. Működik rajta az Amazon Alexa szolgáltatás, mellyel otthoni okos kütyüinket is párosíthatjuk és utasíthatjuk az autóból, valamint saját hangvezérléssel is rendelkezik.

14 colos digitális műszeregységet kap, hagyományosan beépítve, mintha klasszikus műszercsoport lenne. A középkonzolon ismerős kezelőszerveket találunk a klíma kezelésére, a két tekerő kapcsoló funkciója változtatható, ülésszellőztetést és fűtést is állíthatunk róluk. 22 irányban elektromosan állítható első üléseket is kaphat masszázs funkcióval, valamint a hátsó ülések mozgatását is végezhetik villanymotorok. Ezek háttámla döntését próbálhattam, ami ebben az autóban elég faragatlanul lök előre, nem olyan finoman állítható, mint az első üléseken.

Változtatható színű hangulatvilágítás, prémium minőségű anyaghasználat alakítja az utasterét hangulatát. Mindezt úgy, hogy a márka egyre kevesebb állati eredetű bőrt használ, vannak olyan kivitelek, amikben már csak vegán bőrt alkalmaznak. A szórakoztatásról 1350 kilowattos Meridian hifi gondoskodhat, melynek hangszórói a fejtámlákban is megtalálhatóak, ezek zajkioltó funkciót is ellátnak menet közben.

Az eddiginél praktikusabb csomagtartót terveztek a második legnagyobb Range Rover modellhez. Az autó méreteit jól mutatja, hogy raktere alapesetben tetőig pakolva 835 literes (53 literrel több, mint korábban), dupla padlóval, tároló rekeszekkel és persze elektromos mozgatású ajtóval. Akkor sincs bajban a sofőr, ha tetőig pakoltuk az autót, mert a belső tükör egy kamera képét is meg tudja jeleníteni, így akkor is tisztán lát hátra, ha a Sportot telepakolták.

Sorhatos dízelek és V8-as benzinesek

Műszakilag elég komoly falat az új Range Rover Sport, már csak azért is, mert a több mint 2,3 tonnás SUV légellenállási együtthatója 0,29, egykor a csepp alakú Opel Calibra tudott ilyet felmutatni. Ehhez minden részletnek áramvonalsnak vagy burkoltnak kell lennie.

Teljesen új fejlesztésű padlólemezre és vázszerkezetre épül az új Range Rover Sport, mely 80%-ban alumínium ötvözet, és a korábbi modellhez képest 35%-kal magasabb a torziós merevsége. Az MLA-Flex padlólemezre épülő hosszmotoros Range Rover Sport nyolcféle hajtásláncot kínál. 250, 300 és 350 lóerős hathengeres dízelmotorokból, valamint 360 és 400 lóerős, szintén sorhatos benzinesekből lehet választani. Szerepel a kínálatban a BMW eredetű, 4,4 literes, 530 lóerős duplaturbós V8-as is, amit az M850i-ben nemrég próbálhattunk is, és aminek a karaktere tökéletesen passzolhat az új Range Roverhez, így ennek tesztjét várom a leginkább!

Plug-in hibridből kettő közül lehet választani, 440 vagy 510 lóerős kivitel készül a sorhatos benzinmotorra épülő konnektorról is tölthető akkumulátoros modellből. Mindkettő nettó 31,8 kWh kapacitású akkumulátort és 105 kW-os villanymotort alkalmaz, tisztán elektromos hatótávolságuk a hivatalos mérések szerint 113 km, ami a gyár szerint a gyakorlatban 88 kilométer körüli értéket ígér. A gyengébbik verzió 5,8, az erősebbik 5,4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, tisztán elektromos üzemben akár 140 km/órával suhanhatunk.

Nyolcfokozatú automata váltója mellett állandó összkerékhajtással szolgál, a terepképességeket pedig zárható differenciálművek, valamint felező fokozat javítja. Emellett most először off-road tempomat is elérhető, ez teljesen új a Range Rover kínálatában. 900 milliméterig merülhet vízben, ami ugyanannyi, mint a keményvonalas off-roader Defender esetében.

Állítható keménységű, szintszabályzós és manuálisan is állítható magasságú légrugózással készül az új Range Rover Sport. Menetmódtól és off-road beállítástól, valamint sebességtől függően automatikusan állítja be a futómű magasságát. Futóműve elöl kettős keresztlengőkaros, hátul többlengőkaros multilink, kétkamrás légrugókkal és dupla szelepes Bilstein lengéscsillapítókkal érik el a tökéletes tapadást. Ezt a kombinációt most először alkalmazza a Land Rover/Range Rover.

Elektronikusan vezérelt, részlegesen önzáró sport differenciálművet kap a jobb kezelhetőség érdekében, ezzel együtt pedig nyomatékvektor szabályzással is biztosabban tartja az autót dinamikus kanyarokban, a hátsókerék-kormányzás alapáras. 7,3 fokkal képes elfordítani a hátsó kerekeket alacsony tempónál, ezzel 10,95 méterre csökkentve a fordulókört, magas sebességnél a stabilitást növelve az elsőkkel azonos irányba fordulnak el.

Biztonságból jeles!

Egy halom vezetéstámogató rendszer vigyáz az utasokra már alapáron is. Vészfék asszisztens, adaptív tempomat, holttérfigyelő, sávtartó rendszer a fontosabbak, de kérhető hozzá vontatmány asszisztens is, ami nem csak az utánfutó felvételében képes segíteni, de menet közben is stabilizálja a z autót, elkerüli a beszitálást. Kamerák segítségével még azt is látjuk, mi történik az autó alatt, rögzíti a képet az autó előtt, így láthatjuk, min megyünk át, mindennel tökéletesen tisztában lehetünk városi használat és terepezés közben is.

Ultrahangos érzékelők kerülnek a külső tükrökbe is, ezekkel képes meghatározni az autót körülvevő víz mélységét, pontosabban magasságát, amihez képes igazítani a futómű magasságát. Összesen 13,5 centiméter a rugóút, a legalsó állás és a legfölső állás között ennyi a különbség. A vízmélység-mérés funkció és a tolatássegéd, valamint az autó “alá is látó” kamera nézet hazai, magyar fejlesztés, de több vezetéstámogató rendszerért is a budapesti fejlesztőközpont felelt.

43 millió forinttól elérhető

Háromféle felszereltségi szinttel indul el itthon a harmadik generációs Range Rover Sport forgalmazása. A HSE Dynamic, az Autobigraphy és a First Edition lesz elérhető első körben, utóbbi csak az első évben és a legmagasabb felszereltséggel. A kezdőára 43 millió forint, A HSE Dynamic ebben 22 colos felniket, digitális ledes fényszórókat, bőrkárpitozást, 20 irányban állítható első üléseket, a kisebb Meridian hifi rendszert és head-up displayt is ad.

Az Autobiography már üvegtetős, míg a First Edition 23 colos felniket kap, sötétített ablakokat és matt díszbetéteket. Rengeteg a konfigurálási lehetőség, 8 féle csomag, ötféle kárpit és tetőkárpit, 14 féle felni érhető el hozzá, a világos beltértől kezdve a teljesen feketéig nagyon sok lehetőség tárul elénk. A bemutatóra érkezett első hazai autó ára 67 millió forint, ebben a hátsó ülések támláit is motorok mozgatják, 21 hangszórós Meridian hifi szól benne és 530 lóerős V8-as motor hajtja.

A legnagyobb Range Rover modell már pár hónapja szerepel a hazai piacon, és az már kirajzolódott, hogy a vásárlók szeretik a hathengeres dízelmotorokat, a legtöbbet gázolajossal rendelik, egészen alacsony arányban szerepel V8-as a megrendelések között. A Sport esetében más lehet az arány, ugyanakkor a hazai piacon ennél is a dízelmotorok dominálhatnak.