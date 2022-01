Még a Land Rovernél sem gondolták volna a 60-as években, hogy az új koncepcióval ekkora ívet fognak leírni, és alaposan megváltoztatják az autóipart. Bár az első Range Rover még nem volt valódi luxusautó, mégis sokkal többet nyújtott, mint egy szimpla terepjáró, miközben a képességei is megvoltak hozzá. Ma az ötödik generációs Range Rover csúcsmodellnél tartunk, ami nem csak minden elődjénél, de a legtöbb prémium és luxus limuzinnál is előremutatóbb.

A brit luxus SUV-ban pedig olyan magyar fejlesztések is szerepelnek, amikre mi is kicsit büszkék lehetünk. Az alapáras légrugós és összkerékkormányzású futóművet például itt, Budapesten fejlesztették, akárcsak a mobiltelefonos applikációval való távoli vezérlést és parkolást. Számos alkatrésze készül Magyarországon, főként kárpitelemek és burkolatok, de a kerámia alkatrészek is nálunk készülnek hozzá. A modell hazai bemutatóján jártunk, és videóban mutatjuk meg nektek, mennyire elképesztő az új luxus SUV.