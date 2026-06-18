898 személysérüléses közlekedési baleset történt 2026 első négy hónapjában Budapesten – derül ki a rendőrség statisztikáiból, ami 15,1 százalékos növekedés a múlt év azonos időszakához képest. 2025 januárjának eleje és április vége között 780 alkalommal kellett mentőt hívni a főváros útjaira.

Az ugrás látványos, de a növekedés sajnos nem egyszeri eset: a tavalyi 898 baleset az elmúlt öt év legrosszabb időszakos adata, sőt, magasabb a 2010-es balesetszámnál is. Akkor 876 személysérüléses baleset volt az esztendő első négy hónapjában. A forgalom mérete, az időjárási körülmények, és így a balesetszám is eltérő évszakonként, ezért érdemes egy-egy év azonos részeinek a statisztikáit egymással összevetni.

Időszak Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma Budapesten (Forrás: ORFK) 2026., 1-4. hónap 898 2025., 1-4. hónap 780 2024., 1-4. hónap 846 2023., 1-4. hónap 882 2022., 1-4. hónap 829 2010., 1-4. hónap 876

Miközben Budapesten 15,1 százalékos a balesetszám növekedése idén a múlt év első négy hónapjához képest, az országos adat úgy plusz 2,2 százalék, hogy ebben benne van a fővárosi statisztika is. Az országos adatokból könnyen kiolvasható, hogy gyakorlatilag a budapesti esetek fordították pluszba a balesetszámot Magyarországon.

Az idei kedvezőtlen változás meglepőnek is mondható, hiszen az országos trendnek megfelelően Budapesten is új fix sebességmérőket helyezett forgalomba a Fővárosi Önkormányzat az elmúlt két esztendőben, és egyre több trafiboxot állítottak fel a közelmúltban a kerületek, márpedig az első hírek kedvező változásokról szóltak.

De vajon hol van a legtöbb probléma, melyek a legveszélyesebb részei a városnak? A Vezess kikérte a Budapest Közúttól annak a 20 fővárosi útnak a nevét, ahol a legtöbb baleset történik Budapesten.

Ezen a 20 fővárosi úton történik a legtöbb baleset

A Budapest Közút minden tavasszal az előző esztendő baleseti statisztikáit állítja össze, így részünkre is a 2025 egészére vonatkozó adathalmazt tudták elküldeni. Eszerint a Váci útnak a XIII. kerületi szakaszán történt a legtöbb személysérüléses baleset a múlt évben, majd a Pesti út (XVII. kerület) és a Thököly út (XIV. kerület) következik a fekete listán.

Kerület Út neve Balesetek száma 2025-ben XIII. Váci út 36 XVII. Pesti út 32 XIV. Thököly út 31 XI. Budaörsi út 24 XIV. Hungária körút 23 VIII. József körút 22 III. Szentendrei út 21 VI. Teréz körút 21 VIII. Baross utca 21 IX. Soroksári út 20 XI. Fehérvári út 20 XVIII. Üllői út 19 XIX. Ady Endre út 18 VII. Rákóczi út 17 XIII. Róbert Károly körút 17 III. Bécsi út 16 VI. Andrássy út 16 VII. Erzsébet körút 16 VIII. Üllői út 16 XI. Szerémi út 16 XXI. II. Rákóczi Ferenc út 16

Hosszú, többnyire 4-6 sávos, jelentős forgalmat bonyolító fővárosi utakon történik a legtöbb baleset Budapesten. Ugyanakkor a több ezer fővárosi útból olyanok is bekerültek a húszas listára, amelyek mindössze 1-2 kilométeresek, forgalmi viszonyaik és a rajtuk áthaladó járművek mennyisége és fajtája is nagyrészt eltérő a Hungária körút kamionjaitól a Nagykörúton tekerő kerékpárosokig, ezért készítettünk egy olyan ötös listát, amelyre az adott út hosszára vetítve mutatjuk meg a balesetszámokat.

Budapest legveszélyesebb útjai

Szinte nyílegyenesen vezet 900 méter hosszan a Teréz körút a Nyugati tértől a Király utcáig, közepén a 4-es, 6-os villamossal, kétoldalán már nagyrészt egy-egy sávra szűkített, többnyire lépésben haladó személyautó-forgalommal, külön kerékpársávokkal, zebrákkal és lámpákkal.

Ránézésre minden közlekedőnek pontosan szabályozott a helye és a feladata itt, kilométerre számítva azonban mégis ezen a fővárosi úton történt a legtöbb baleset 2025-ben. Utána a sorban a nagykörutas folytatásai jönnek: a József körút (VIII. kerület) és az Erzsébet körút (VII. kerület).

Út neve Balesetszám Út hossza, méter Teréz körút 21 900 József körút 22 1100 Erzsébet körút 16 1000 Rákóczi út 17 1900 Andrássy út 16 2300

Budapesten soha korábban nem látott változás jön Hogyan alakul át a Nagykörút? Milyen újdonságokkal kell megismerkedni a közlekedőknek az elkövetkező 2-3 évben? Leültünk egy asztalhoz a projekt vezetőjével.

Halálos balesetek: másfél évtizedes távlatban javulás

Összesen hét halálos baleset történt az év első harmadában Budapesten, ami az esztendőnek ezt a részét nézve az elmúlt másfél évtized második legalacsonyabb száma, 2025-ben volt csak ennél kevesebb (6). 2024-ben 11, 2023-ban és 2022-ben egyaránt 14-14 tragédia történt, a 2010-es adat 17. (Felmerülhet, hogy miért viszonyítunk 2010-es adatokhoz, miközben akkor politikai váltás történt az országban, aminek elvileg kevés köze kellene hogy legyen a balesetszámhoz. A válasz egyszerű: a rendőrség balesetes adatbázisai maguk emelik ki a 2010-es évet viszonyítási pontként.)

A Budapest Közútnak itt is 2025 egészére vannak statisztikái utakra bontva, eszerint egyetlen út volt a főváros közigazgatási területén, amelyen két halálos baleset is történt tavaly, a Fogarasi volt az a XIV. kerületben. Ezenfelül összesen 23 másik úton volt halálos baleset, amiben a kórházba szállítás után elhunytakat is belevette a Budapest Közút, szemben a rendőrségi balesetes jegyzőkönyvekkel. Ezekben az ilyen esetek súlyos sérüléses balesetként szerepelnek.

„A Főváros folyamatosan és több eszközzel is dolgozik a Vision Zero programon, hogy 2050-re nullára csökkentse a halálos balesetek számát” – tette hozzá az adatokhoz a Budapest Közút.

Pedig egyre több helyen lassítják a forgalmat a sebességmérők

„A Budapesten kihelyezett Vidar Speed típusú kamerák felvételei alapján indított eljárások száma 2025. év I–VI. hóban 145 769 darab volt” – válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess kérdésére tavaly.

A megkeresésünk indoka az volt, hogy 2024 őszétől több tucat vadonatúj traffipaxot telepített a Fővárosi Önkormányzat, ami folytatódott 2025-ben is. Felállítottak fix sebességmérőket több híd (Árpád, Petőfi stb.) mellett forgalmas utakra is.

Eközben a kerületek saját forrásból trafiboxokat telepítettek, például az Andrássy útra is felállított ilyet az a Terézvárosi Önkormányzat, amelynek területén húzódik az előbbi táblázatban szereplő Teréz körút és az Andrássy út.