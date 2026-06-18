898 személysérüléses közlekedési baleset történt 2026 első négy hónapjában Budapesten – derül ki a rendőrség statisztikáiból, ami 15,1 százalékos növekedés a múlt év azonos időszakához képest. 2025 januárjának eleje és április vége között 780 alkalommal kellett mentőt hívni a főváros útjaira.
Az ugrás látványos, de a növekedés sajnos nem egyszeri eset: a tavalyi 898 baleset az elmúlt öt év legrosszabb időszakos adata, sőt, magasabb a 2010-es balesetszámnál is. Akkor 876 személysérüléses baleset volt az esztendő első négy hónapjában. A forgalom mérete, az időjárási körülmények, és így a balesetszám is eltérő évszakonként, ezért érdemes egy-egy év azonos részeinek a statisztikáit egymással összevetni.
|Időszak
|Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma Budapesten (Forrás: ORFK)
|2026., 1-4. hónap
|898
|2025., 1-4. hónap
|780
|2024., 1-4. hónap
|846
|2023., 1-4. hónap
|882
|2022., 1-4. hónap
|829
|2010., 1-4. hónap
|876
Miközben Budapesten 15,1 százalékos a balesetszám növekedése idén a múlt év első négy hónapjához képest, az országos adat úgy plusz 2,2 százalék, hogy ebben benne van a fővárosi statisztika is. Az országos adatokból könnyen kiolvasható, hogy gyakorlatilag a budapesti esetek fordították pluszba a balesetszámot Magyarországon.
Az idei kedvezőtlen változás meglepőnek is mondható, hiszen az országos trendnek megfelelően Budapesten is új fix sebességmérőket helyezett forgalomba a Fővárosi Önkormányzat az elmúlt két esztendőben, és egyre több trafiboxot állítottak fel a közelmúltban a kerületek, márpedig az első hírek kedvező változásokról szóltak.
De vajon hol van a legtöbb probléma, melyek a legveszélyesebb részei a városnak? A Vezess kikérte a Budapest Közúttól annak a 20 fővárosi útnak a nevét, ahol a legtöbb baleset történik Budapesten.
Ezen a 20 fővárosi úton történik a legtöbb baleset
A Budapest Közút minden tavasszal az előző esztendő baleseti statisztikáit állítja össze, így részünkre is a 2025 egészére vonatkozó adathalmazt tudták elküldeni. Eszerint a Váci útnak a XIII. kerületi szakaszán történt a legtöbb személysérüléses baleset a múlt évben, majd a Pesti út (XVII. kerület) és a Thököly út (XIV. kerület) következik a fekete listán.
|Kerület
|Út neve
|Balesetek száma 2025-ben
|XIII.
|Váci út
|36
|XVII.
|Pesti út
|32
|XIV.
|Thököly út
|31
|XI.
|Budaörsi út
|24
|XIV.
|Hungária körút
|23
|VIII.
|József körút
|22
|III.
|Szentendrei út
|21
|VI.
|Teréz körút
|21
|VIII.
|Baross utca
|21
|IX.
|Soroksári út
|20
|XI.
|Fehérvári út
|20
|XVIII.
|Üllői út
|19
|XIX.
|Ady Endre út
|18
|VII.
|Rákóczi út
|17
|XIII.
|Róbert Károly körút
|17
|III.
|Bécsi út
|16
|VI.
|Andrássy út
|16
|VII.
|Erzsébet körút
|16
|VIII.
|Üllői út
|16
|XI.
|Szerémi út
|16
|XXI.
|II. Rákóczi Ferenc út
|16
Hosszú, többnyire 4-6 sávos, jelentős forgalmat bonyolító fővárosi utakon történik a legtöbb baleset Budapesten. Ugyanakkor a több ezer fővárosi útból olyanok is bekerültek a húszas listára, amelyek mindössze 1-2 kilométeresek, forgalmi viszonyaik és a rajtuk áthaladó járművek mennyisége és fajtája is nagyrészt eltérő a Hungária körút kamionjaitól a Nagykörúton tekerő kerékpárosokig, ezért készítettünk egy olyan ötös listát, amelyre az adott út hosszára vetítve mutatjuk meg a balesetszámokat.
Budapest legveszélyesebb útjai
Szinte nyílegyenesen vezet 900 méter hosszan a Teréz körút a Nyugati tértől a Király utcáig, közepén a 4-es, 6-os villamossal, kétoldalán már nagyrészt egy-egy sávra szűkített, többnyire lépésben haladó személyautó-forgalommal, külön kerékpársávokkal, zebrákkal és lámpákkal.
Ránézésre minden közlekedőnek pontosan szabályozott a helye és a feladata itt, kilométerre számítva azonban mégis ezen a fővárosi úton történt a legtöbb baleset 2025-ben. Utána a sorban a nagykörutas folytatásai jönnek: a József körút (VIII. kerület) és az Erzsébet körút (VII. kerület).
|Út neve
|Balesetszám
|Út hossza, méter
|Teréz körút
|21
|900
|József körút
|22
|1100
|Erzsébet körút
|16
|1000
|Rákóczi út
|17
|1900
|Andrássy út
|16
|2300
Budapesten soha korábban nem látott változás jön
Hogyan alakul át a Nagykörút? Milyen újdonságokkal kell megismerkedni a közlekedőknek az elkövetkező 2-3 évben? Leültünk egy asztalhoz a projekt vezetőjével.
Halálos balesetek: másfél évtizedes távlatban javulás
Összesen hét halálos baleset történt az év első harmadában Budapesten, ami az esztendőnek ezt a részét nézve az elmúlt másfél évtized második legalacsonyabb száma, 2025-ben volt csak ennél kevesebb (6). 2024-ben 11, 2023-ban és 2022-ben egyaránt 14-14 tragédia történt, a 2010-es adat 17. (Felmerülhet, hogy miért viszonyítunk 2010-es adatokhoz, miközben akkor politikai váltás történt az országban, aminek elvileg kevés köze kellene hogy legyen a balesetszámhoz. A válasz egyszerű: a rendőrség balesetes adatbázisai maguk emelik ki a 2010-es évet viszonyítási pontként.)
A Budapest Közútnak itt is 2025 egészére vannak statisztikái utakra bontva, eszerint egyetlen út volt a főváros közigazgatási területén, amelyen két halálos baleset is történt tavaly, a Fogarasi volt az a XIV. kerületben. Ezenfelül összesen 23 másik úton volt halálos baleset, amiben a kórházba szállítás után elhunytakat is belevette a Budapest Közút, szemben a rendőrségi balesetes jegyzőkönyvekkel. Ezekben az ilyen esetek súlyos sérüléses balesetként szerepelnek.
„A Főváros folyamatosan és több eszközzel is dolgozik a Vision Zero programon, hogy 2050-re nullára csökkentse a halálos balesetek számát” – tette hozzá az adatokhoz a Budapest Közút.
Pedig egyre több helyen lassítják a forgalmat a sebességmérők
„A Budapesten kihelyezett Vidar Speed típusú kamerák felvételei alapján indított eljárások száma 2025. év I–VI. hóban 145 769 darab volt” – válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess kérdésére tavaly.
A megkeresésünk indoka az volt, hogy 2024 őszétől több tucat vadonatúj traffipaxot telepített a Fővárosi Önkormányzat, ami folytatódott 2025-ben is. Felállítottak fix sebességmérőket több híd (Árpád, Petőfi stb.) mellett forgalmas utakra is.
Eközben a kerületek saját forrásból trafiboxokat telepítettek, például az Andrássy útra is felállított ilyet az a Terézvárosi Önkormányzat, amelynek területén húzódik az előbbi táblázatban szereplő Teréz körút és az Andrássy út.
Budapest környéke is beszáll a traffipaxok látványos telepítésébe
Szigetszentmiklóson hat, Dunaharasztiban öt, Szigethalmon három, míg Halásztelken és Taksonyban két-két helyszínen jelennek meg a fix traffipaxok. Részletek itt.