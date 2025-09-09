Folytatódik a Trafiboxok telepítése Magyarországon, ezúttal több Budapest-környéki helyszínen jelennek meg új eszközök.

A Trafiboxok továbbra is a jól ismert elven működnek: a dobozok helye fix, de folyamatosan változtatják, hogy éppen melyikben dolgozik sebességmérő készülék.

Szigetszentmiklóson hat, Dunaharasztiban öt, Szigethalmon három, míg Halásztelken két helyszínen jelennek meg hamarosan a fix traffipaxok. A Dunaharaszti által kezdeményezett pályázat a legmagasabb, 250 millió forintos támogatási összeget nyerte el.

