Hatezer darab használt villanyautót kínál e pillanatban a legnagyobb magyar online piactér a 2-3 millióstól a tízszer-hússzor drágábbig, vadonatúj elektromosból pedig bőven száz feletti különféle modellt árulnak a kereskedők országszerte, az árak tucatnyi modellnél már 10 millió forint alattról indulnak.

Jelenleg még csak olyan 110 ezer darab körüli tisztán elektromos személyautó fut a 4,3 milliós hazai állományban, de az arány évről évre nagyobb, az érdeklődés folyamatosan növekszik, és minden egyes új átváltónál elsőként merül fel a kérdés: megéri anyagilag, vagy nem?

Amikor előkerült a szerkesztőségben, hogy a saját napelemmel rendelkezőkön kívül kinek éri meg az elektromos autó, kapásból rávágtam, hogy nehéz erre egységes választ adni, már csak a szerkesztőségben is eltérő távolságokat autózunk, teljesen másfajta ingatlanokban élünk eltérő töltési lehetőségekkel, márpedig különféle élethelyzeteket problémás azonos vonalzóval mérni. Oké, de mégis?

A legtöbb autóval kapcsolatos megéri-nem éri meg számításnál a legnagyobb pénzek a vásárlásnál és az eladásnál mozognak, e kettő különbségét kevesen nézik, pedig igazából ez a döntő. A fogyasztás, szervizelés, biztosítás és egyebek költségei jellemzően és normális esetben jóval kisebbek, mégis tudjuk: a legtöbben a fogyasztásos számlákat nézik és ezzel tömik tele a házi autós Excelt, akár már a vásárlás előtt.

Ha csak a fogyasztásokat nézzük a belső égésű motorral hajtott vs. elektromos összevetésben, valóban forintosíthatóak a gyári adatok és a mai üzemanyag- és áramárak, és itt most tegyük félre, hogy a egyesek képesek a gyári értékeknél is takarékosabban vezetni, míg mások mindig efölött fogyasztanak. Meg hogy a téli és nyári fogyasztásadatok akár duplázódhatnak is, egy Teslával taxizó barátom szerint idén télen ennél is nagyobb különbséget tapasztalt a saját autójánál.

Ebben a cikkben most gyári átlagfogyasztásos adatokkal számoltunk 30 ezer megtett kilométernyi távolságra. Magánhasználatban a mai magyar átlagot nézve ez néhány év, elektromosoknál jellemzően még annál is több. Ez a távolság már bőven elég arra, hogy láthatóvá tegye a forintos különbségeket, ha vannak. Ráadásul az áram és az olajszármazékok ára is sokat változhat majd az előttünk álló egy-két -három esztendőben, és még azt sem tudjuk ma, melyik megy majd lefelé, melyik felfelé, ennél hosszabb távra naivság lenne bármit is számolgatni.

Próbáltunk almát almával összehasonlítani, ugyanazzal a kasznival néztük meg egy-egy modellen belül a két-három hajtáslánc közti különbségeket. Kisautó, kompakt, középkategória és SUV, európai és kínai gyártmány is szerepel összeállításunkban, népautós, prémium és kínai márka is.

Sőt, a végére egy bónusz: a dízelesek egyik viszonyítási pontjának számító Skoda Octavia gázolajköltségét vetettük össze a villanyautós szekta etalonjaként emlegetett Tesla Model 3-mal.

Mindenhol a legolcsóbb változat ma elérhető legjobb árait tüntettük fel, a benzinnél és a gázolajnál a mai árstopos árat, míg az áramárnál a 70 forintos hazai normál tarifát, a végtelenül sokféle töltőhálózatos árak közül pedig kiindulási pontnak a jónak számító 150 forintos AC árat és a szintén kedvező 250 forintos árral számoltuk a gyors/ultragyors töltők lehetséges átlagát.

Opel Astra: benzines és dízel vs. elektromos

Hibrid vagy dízel változat már 9 990 000 forinttól, elektromos változat már 13 990 000 forinttól – így indul annak a modellnek a gyári oldala, amelyből a legtöbb fut Magyarországon. Igaz, azok zöme 10 és 20 év közötti, de az új Astrák kínálatán nem múlik, hogy újra az ország egyik kedvenc autója legyen. Hatfokozatú automatával szerelt 145 lóerős benzines hibridet is kínálnak 9,99 milliótól és nyolcfokazatú automatával szerelt 130 lóerős, turbós dízelt is, ezek négymillió forintos mínuszról indulnak a szintén Edition kivitelű és 156 lőerős elektromossal szemben. Nézzük meg a gyári fogyasztási adatokat.

Induló ár, forint Gyári átlagfogyasztás, liter/100 kilométer Árstopos üzemanyag-árral (595, 615) számolva 30 ezer kilométer költsége, forint Opel Astra Hybrid Edition 9 990 000 4,95 883 575 Opel Astra Turbo dízel Edition 9 990 000 4,95 913 275

Induló ár, forint Gyári átlagfogyasztás, kWh/100 kilométer 70 forintos otthoni áramárral számolva 30 ezer kilométer költsége. forint 150 forintos AC áramárral számolva 30 ezer kilométer költsége, forint 250 forintos gyors/ultragyors-töltős áramárral számolva 30 ezer kilométer költsége, forint Opel Astra Electric 13 990 000 15,4 323 400 693 000 1 155 000

A mai áram és benzin/gázolaj árak mellett egyértelműen kisebb az elektromos Astra előnye pusztán a 30 ezer kilométer alatt felhasznált energiaagárnál, amennyiben nem használunk gyors, vagy ultragyors töltőt. Ugyanakkor a pár százezres különbség mellett ott van, hogy súlyos négymillió forinttal többe kerül a villanyos változat.

Márkaszervizek óradíjai és a garanciák tartalma Mindenképpen érdemes ezeket is beírni a számológépbe, amikor valaki autót vásárol. Kétrészes cikkben írtunk több tucatnyi márka szervizeinek óradíjairól, ebben az az összeállításunkban pedig azt közöltük, mit tartalmaznak a gyári garanciák a különféle márkáknál.

BMW: 420i és 420d vs. i4

A BMW kínálatában nem csak izgalmas benzineseket és dízeleket találunk, hanem az európai márkák között talán legnagyobb tapasztalatot villanyautó-gyártásban, ami 2013 óta része a történelmüknek. Ebből következően széles kínálat és Európa-szerte sokak számára irigylésre méltó értékesítések jellemzik őket, mi most a 4-es modellcsaládból a 184 lóerős és benzines 420i-t, a 190 lóerős, dízel 420d-t és a 284 lóerős elektromos i4-est hasonlítottuk össze.

Adódhat a kérdés, hogy miért nem azonos teljesítményű autókat rakunk egymás mellé. Mivel cikkünk felütése a pénz, minden márka esetén azt néztük az azonos kaszniváltozatoknál, hogy az adott hajtásláncból melyik a legkedvezőbben megvehető változat, és ezek fogyasztásait hasonlítottuk össze.

Induló ár, forint Gyári átlagfogyasztás, liter/100 kilométer Árstopos üzemanyag-árral (595, 615) számolva 30 ezer kilométer költsége, forint BMW 420i 17 797 000 6,95 1 240 575 BMW 420d 18 556 000 5,3 977 850

Induló ár, forint Gyári átlagfogyasztás, kWh/100 kilométer 70 forintos otthoni áramárral számolva 30 ezer kilométer költsége. forint 150 forintos AC áramárral számolva 30 ezer kilométer költsége. forint 250 forintos gyors/ultragyors-töltős áramárral számolva 30 ezer kilométer költsége. forint BMW i4 21 530 000 16,1 338 100 724 500 1 207 500

Nagyon más autó a 4-es Gran Coupe a BMW-től, mint az Astra az Opeltől, mégis hasonló a fogyasztásadatok költségvetésénél a végkövetkeztetés: kevesebb pénzbe kerül otthoni és normál töltésnél az elektromos változat mozgatása, mint a benzinesé és a dízelé, amennyiben nem gyors vagy ultragyors töltőt használunk. Az autók vételára közti különbség viszont itt is hasonló: 3-4 millió forint.

Nézzünk meg egy számítást 100 ezer kilométerre Sajnos nincs pontos és megkérdőjelezhetetlen adat arra, hogy a Magyarországon elektromos autóval rendelkezőknek mennyi százaléka lakik olyan ingatlanban (jellemzően családi házban, ahol tudja tölteni a saját kocsiját. Sokak véleménye szerint így éri meg igazán, még akkor is kedvezőbb a matek szerintük, ha nem költ valaki napelemekre, csupán a 70 forintos áramár előnyét használja ki a 600 forint körüli üzemanyagárral szemben. De mekkora ez az előny, ha 100 ezer megtett kilométerrel számolunk? Maradjunk a dízel és az elektromos BMW-nél, de úgy, hogy belevesszük: aki otthon tud tölteni, az is megy messzebbre a villanyautójával. A táblázatban a képzeletbeli 100 ezer kilométerből 10 ezret gyorstöltős árral számoltunk, 90 ezret az otthoni árammal. Gyári átlagfogyasztás 100 ezer kilométer költsége 615 forintos gázolajárral 90 ezer kilométer költsége 70 forintos áramárral számolva 10 ezer kilométer költsége 250 forintos gyors/ultragyors töltő árával számolva BMW 420d 5,3 liter/100 kilométer 3 259 500 – – BMW i4 16,1 kWh/100 kilométer – 1 014 300 402 500

Peugeot 208: benzines vs. elektromos

Jöjjön egy francia kisautó, habár nem beszéltünk még hatótávokról, de például a BMW-nél a 420d legalább kétszer annyit képes megtenni autópályán egy tankolással, mint az i4-es két töltés között. A városi kisautóknál sokkal kevésbé számít ez a szempont, viszont máshol látunk egészen méretes különbséget: a 7,09 millió forinttól hazavihető benzines 208 alapváltozatának (100 lóerős és hatfokozatú manuális váltó) ára és a 136 lóerős elektromos 12 940 000 induló ára között ordít a távolság.

Ekkora árkülönbségnél a pénztárca felől nézve szinte mindegy is, mennyi forint a differencia 30 ezer kilométer alatt a benzines és az elektromos változat között, de szeretnénk minél különbözőbb autókra példákat hozni, ezért került be ez a kisautó is a kalapba.

Induló ár, forint Gyári átlagfogyasztás, liter/100 kilométer Árstopos üzemanyag-árral (595) számolva 30 ezer kilométer költsége, forint Peugeot 208 Turbo Style 7 090 000 5,15 919 275

Induló ár, forint Gyári átlagfogyasztás, kWh/100 kilométer 70 forintos otthoni áramárral számolva 30 ezer kilométer költsége. forint 150 forintos AC áramárral számolva 30 ezer kilométer költsége. forint 250 forintos gyors/ultragyors-töltős áramárral számolva 30 ezer kilométer költsége. forint Peugeot 208 e Style 12 940 000 15,7 329 700 706 500 1 177 500

Suzuki Vitara: benzines hibrid vs. elektromos

Évekig a legnagyobb darabszámban értékesített személyautó volt idehaza, ma is dobogós a Vitara, aminek immár van elektromos változata is, mondanánk, ha ez így igaz lenne. Valójában a név azonos, de a kaszni kevésbé, de mivel a Suzuki így kínálja, és méretben is közel vannak egymáshoz, megcsináltuk náluk is az összevet.

Ár, forint Gyári átlagfogyasztás, liter/100 kilométer Árstopos üzemanyag-árral (595) számolva 30 ezer kilométer költsége, forint Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet 7 499 999 5,35 954 975

Ár, forint Gyári átlagfogyasztás, kWh/100 kilométer 70 forintos otthoni áramárral számolva 30 ezer kilométer költsége. forint 150 forintos AC áramárral számolva 30 ezer kilométer költsége. forint 250 forintos gyors/ultragyors-töltős áramárral számolva 30 ezer kilométer költsége. forint Suzuki eVitara 11 890 000 15,15 318 150 681 750 1 136 250

BYD Seal U: benzines hibrid vs. elektromos

Az összes létező reklámfelületet irdatlan pénzből leuraló kínai márkák kapcsán egyre többen hiszik, hogy minden kategóriában ők a legolcsóbbak, holott ez egyáltalán nem így van, már csak azért sem, mert a riválisok jelentős része letolta a gatyát, és azonos árakat vezetett be az életben maradás kényszerében. Ami biztos, hogy a kampányok egyeseknél elérik hatásukat, egyre többen vásárolnak kínai márkát, leginkább az általuk erőltetett SUV-okat.

A kínálat náluk közel sem olyan színes és széles, mint több európai gyártónál, de például a BYD Seal U nevű modelljéből vannak házon belül összevethető hajtásláncok. A benzines hibrid DM-i Boost felszereltségű változata (160 lóerő és automata váltó) most 13,59 millió forinttól vihető haza, az elektromos 16,99 millió forinttól.

Induló ár, forint Gyári átlagfogyasztás, liter/100 kilométer Árstopos üzemanyag-árral (595) számolva 30 ezer kilométer költsége, forint BYD Seal U DM-i Boost 13 590 000 5,6 999 600

Induló ár, forint Gyári átlagfogyasztás, kWh/100 kilométer 70 forintos otthoni áramárral számolva 30 ezer kilométer költsége. forint 150 forintos AC áramárral számolva 30 ezer kilométer költsége. forint 250 forintos gyors/ultragyors-töltős áramárral számolva 30 ezer kilométer költsége. forint BYD Seal U Comfort 16 990 000 19,9 417 900 895 500 1 492 500

Skoda Octavia dízel vs. Tesla Model 3

Végül jöjjön egy almát a körtével összehasonlítás, habár nem indokolatlanul. Ahogy a cikk elején is felvezettük, a dízelesek egyik régi favoritjának gyári, hivatalos fogyasztási adata jön a villanyautósok egy jelentős részének a büszkeségével szemben, mindkettő újonnan.

Induló ár, forint Gyári átlagfogyasztás, liter/100 kilométer Árstopos üzemanyag-árral (615) számolva 30 ezer kilométer költsége, forint Skoda Octavia 2.0 TDI SCR 12 973 700 4,7 867 150

Induló ár Gyári átlagfogyasztás, kWh/100 kilométer 70 forintos otthoni áramárral számolva 30 ezer kilométer költsége. forint 150 forintos AC áramárral számolva 30 ezer kilométer költsége. forint 250 forintos gyors/ultragyors-töltős áramárral számolva 30 ezer kilométer költsége. forint Tesla Model 3 15 499 000 13.0 273 000 585 000 975 000

Gyakorlatilag mind az öt összehasonlítás egy irányba mutat: az üzemanyag-költségeket nézve kevesebbet kell fizetni az elektromos autók esetén otthoni és a lassú DC-töltés esetén, ezek a modellek erősebbek is, dinamikusabbak is, és nincs közvetlen károsanyag-kibocsátásuk.

Csakhogy egy új autót kevesen kapnak ajándékba, márpedig, ha ki kell fizetni az árukat, az általában 3-4 millió forintos plusz költség semmissé teszi a benzinnél és gázolajnál olcsóbb áramot.

Nagy kérdés, hogy mi lesz az olajszármazékokból készült üzemanyagok árával az elkövetkező években, és persze sokan pedzegetik azt is, hogy meddig lehet még autókat tölteni jövedékiadó-mentes árammal. Ha nem vagyunk naivak, egyiknél sem számíthatunk jelentős áresésre az elkövetkező években.

Aki megkerülné ezt a kérdést, és a vételáron spórolna, ami nem elvetendő hozzáállás, az nézzen körül a használt autók piacán. Benzinesből, dízelből és elektromosból is talál sokkal olcsóbbakat a fenti fogyasztásadatokkal.