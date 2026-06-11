Hazánkban 2002. január 1-je óta kötelező a gyermekbiztonsági rendszerek használata, ha kicsiket szállítunk. Amellett hogy alapvető, és adott esetben életmentő lehet a gyermekülések használata, büntetés és fenyegeti azokat, akik elmulasztják ezt, lakott területen belül 15 000 forint, azon kívül 30, 45, de akár 60 ezer forint is lehet, valamint nem megfelelően utaztatott gyermekenként 3 büntetőpont is jár.

Inkább újat vegyünk!

A baleseti biztonság és a kilátásba helyezett szankciók is azt diktálják, hogy megfelelő gyermekülés legyen az autóban, és ha lehet, új terméket szerezzen be az ember. Természetesen használtan is lehet kapni ezeket, de a korábbi terhelések, az anyagok elöregedése, az alkatrészek kopása kockázatot jelent, így annak, aki – még ha nem is olcsón – újat vásárolna, arról is érdemes tájékozódni, mit érdemes megvenni, és melyek azok a termékek, amelyeket jobb nagy ívben elkerülni.

Ezt mondja a KRESZ a gyermekülésekről Az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ a 48. §-ában a kor és a testmagasság alapján írja elő ezen eszközök használatát. Az alapszabály az, hogy a 150 cm-nél alacsonyabb gyermekek csakis a testméretükhöz és testsúlyukhoz igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállíthatók. 3 évnél fiatalabb, 135 cm-nél alacsonyabb gyermek kizárólag gyerekülésben szállítható. A gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell. A gyerekülést (gyermekbiztonsági rendszert) a jármű e célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz a gyártó által meghatározott szerelési információknak megfelelően kell rögzíteni. A jármű rendes haladási irányával ellentétes irányban a jármű első ülésére a gyerekülés csak akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel, vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen kikapcsolták. A gyermeket ugyanakkor nem kötelező – de természetesen erősen ajánlott – gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni, ha a gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az üléshez beszerelt biztonsági övvel biztonságosan rögzíthető – azaz az öv pántja a mellkason középen fut keresztbe, a hason, nyakon ugyanis súlyos sérülésveszélyt jelentene, ezért fontos a testmagasság.

…de melyiket?

A német autóklub, az ADAC nemrégiben elkészítette legújabb, 2026-os tavaszi tesztkörképét, az alábbiakban ezt ismertetjük, hogy segítsük a választást.

Az ADAC ezúttal összesen 26 terméket – hordozók, ülések és nagyoknak szánt ülésmagasítók (booster) – vizsgált meg a különböző méretkategóriákban a biztonság, a kezelhetőség, az ergonómia, a káros/mérgezőanyag-tartalom és a környezetszennyezés szempontjai alapján.

“Nagyon jó”-ra egy ülést sem értékeltek, „jó” minősítést összesen 6 termék kapott, 16 „megfelelő”-t, három „elégséges”-t , egy pedig „rossz”-at – az ADAC már az elégséges kategória tagjait sem ajánlja használatra. Érdemes kiemelni, hogy egyetlen üléssel sem volt gond a káros anyagok tekintetében.

A maga 1,9-es osztályzatával a másfél éves korig, 40-től 87 cm-es „magasságig” használható Foppapedretti Disk Infant i-Size + Tech i-Size (azaz ülés és alap) bizonyult a teszt legjobbjának, míg az egyetlen rossz minősítést a szintén ebbe a méretosztályba tartozó Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2 kapta – a frontális ütközéses teszten az ülés kimozdult az ISOFix-pontokból.

Mi az ISOFix? A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 13216-os számú, bő három évtizede létező szabványának az autó- és kiegészítő-gyártók által alkalmazott, a gyerekülések rögzítését egységesítő standard közkeletű neve. A szabvány az ülések hát- és ülőlapján található rögzítési pontok centiméterre pontos helyét határozza meg, ennek köszönhetően a külső gyártók gyerekülései minden autóval kompatibilisen kapcsolódhatnak a jármű vázához, valamint a biztonsági övekhez, ami megakadályozza, hogy az eszköz nagyobb erőhatásnál elforduljon vagy kipördüljön, ez pedig jelentősen nagyobb védelmet nyújt a sima biztonsági öves bekötésnél.

A legdrágábbak közé tartoznak, de a babakortól 4 éves korig (40-105 cm), valamint az akár 12 éves korig (76-105 cm) használható kategóriában is a Cybex termékei, a Sirona Ti, illetve a Pallas G3 bizonyultak a legjobbaknak – így a potenciálisan hosszú használat kiegyenlítheti a befektetést.

A szintén akár 12 évs korig, 150 cm-es magasságig használható magasítók/boosterek között a nem túl költséges Kinderkraft Junior Fix 2 i-Size érte el a legjobb eredményt.

Az ADAC a maga tesztjén méretbeli átfedésekkel közölte a tesztadatait, így egy összesített, az osztályzatok alapján rendezett táblázatban mutatjuk meg az eredményeket – fontos figyelni tehát a cm-ben megadott értékekre. Mivel több gyártó – az üléssel garantáltan kompatibilis – ISOFix-es alappal, de anélkül is kínál gyermekszállítót, ezek külön sorban szerepelnek, amit jelölünk is.

Termék Méretosztály Értéklés Foppapedretti Disk Infant i-Size + Tech i-Size (ülés+alap) 40-87 cm 1,9 (jó) Foppapedretti Disk Infant i-Size 40-87 cm 2,2 (jó) Silver Cross Glide Plus 360 40-87 cm 2,4 (jó) Cybex Sirona Ti 40-105 cm 2,5 (jó) Kinderkraft Junior Fix 2 i-Size 100-150 cm 2,5 (jó) Cybex Pallas G3 76-150 cm 2,5 (jó) Bugaboo Otter by Nuna 40-87 cm 2,6 (megfelelő) Thule Palm 100-150 cm 2,6 (megfelelő) Nuna Arraflex + Base Next (ülés+alap) 40-87 cm 2,7 (megfelelő) Bugaboo Otter + 360 Base by Nuna (ülés+alap) 40-87 cm 2,7 (megfelelő) Silver Cross Approach Plus 360 + Base Plus 360 (ülés+alap) 40-105 cm 3,0 (megfelelő) Silver Cross Glide Plus 360 + Base Plus 360 (ülés+alap) 40-87 cm 3,1 (megfelelő) Maxi-Cosi Emerald 360 Pro 40-150 cm 3,1 (megfelelő) Maxi-Cosi Topaz i-Size 100-150 cm 3,2 (megfelelő) Jané Concord Kombibaby 40-87 cm 3,2 (megfelelő) Peg Perego Viggo Giro + Base Giro (ülés+alap) 61-105 cm 3,2 (megfelelő) Britax Römer Dualfix 5Z + Vario Base 5Z (ülés+alap) 61-105 cm 3,2 (megfelelő) Joie i-Irvana 76-150 cm 3,2 (megfelelő) Jané Concord Kombibaby (ülés+alap) 40-87 cm 3,3 (megfelelő) Kinderkraft Mink Pro 2 40-87 cm 3,3 (megfelelő) Avionaut Stradust 61-150 cm 3,3 (megfelelő) Chicco Fullseat 360 i-Size + Full 360 Base (ülés+alap) 61-150 cm 3,3 (megfelelő) Axkid Minikid 4 Pro 61-125 cm 3,6 (elégséges) Jané Concord Kombikid + Kombibase (ülés+alap) 40-105 cm 3,8 (elégséges) Lionelo Lavender i-Size 76-150 cm 3,9 (elégséges) Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2 (üés+alap) 40-87 cm 5,5 (rossz)

A friss eredmények ismertetése mellett az ADAC figyelmeztet, hogy a 2025-ös értékelésük alapján a Chipolino Olympus i-Size, valamint az ugyanattól a gyártótól származó, de számos márkanéven – Reecle 360 (ZA10 i-Size), Buf Boof Tweety Plus, Ding Aiden 360, Kidiz 360, KidsZone i-Size 360, Lettas i-Size 360, Miophy i-Size 360, Xomax 946i – forgalmazott modellek továbbra sem ajánlottak, ugyanis a frontális ütközéses teszten elmozdultak a rögzítőpontokról, ezeket kerülkjük, még ha az ár vonzó is.

Az ADAC aktuális, részletes anyagát a most értékelt 26 – valamint az idők során tesztelt közel 300 – gyermeküléssel itt találhatod ha részletesen böngésznél (német nyelven).