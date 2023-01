Gyerekülés – alig pár évtizeddel ezelőtt a család legkisebb tagjait egyszerűen ölbe fogva, ha pedig nagyobbacskák voltak, az első vagy hátsó ülésbe ültetve, kombikban, sőt, néha szedánokban is a csomagtérben szállították az autósok, ám mára szerencsére szinte mindenki tisztában van azzal, hogy ez elfogadhatatlan.

Az elmúlt 30 évben egyre nagyobb hangsúlyt és jogi hátteret kapott a gyermekek biztonságos autóztatása, melynek eszköze a gyerekülés.

Bírsággal járhat, de a tét is jóval magasabb

Manapság már hazánkban is hosszú ideje kötelező a kicsik szállítására alkalmas eszközök használata, a KRESZ (1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet) is kitér erre a 48. §-ában, mely – egyszerűsítve, hétköznapi nyelvre fordítva – két szempont, a kor és a testmagasság alapján írja elő ezek használatát.

Az alapszabály az, hogy a 150 cm-nél alacsonyabb gyermekek csakis a testméretükhöz és testsúlyukhoz igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállíthatók. 3 évnél fiatalabb, 135 cm-nél alacsonyabb gyermek kizárólag gyerekülésben szállítható. A gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell.

A gyerekülést (gyermekbiztonsági rendszert) a jármű e célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz a gyártó által meghatározott szerelési információknak megfelelően kell rögzíteni. A jármű rendes haladási irányával ellentétes irányban a jármű első ülésére a gyerekülés csak akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel, vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen kikapcsolták.

A gyermeket ugyanakkor nem kötelező – de természetesen erősen ajánlott – gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni, ha a gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az üléshez beszerelt biztonsági övvel biztonságosan rögzíthető – azaz az öv pántja a mellkason középen fut keresztbe, a hason, nyakon ugyanis súlyos sérülésveszélyt jelentene, ezért fontos a testmagasság.

A gyerekülés a szó szoros értelmében életmentő lehet, így magától értetődő, hogy előírt használatának elmulasztása büntetéssel jár: a járművezetőt 15 000 Ft fix helyszíni bírsággal, vagy szabálysértési eljárás során 30 000 Ft fix bírsággal sújthatják.

Ki segít a választásban?

Sok más (autós) termékhez hasonlóan a gyerekülésekből is számtalan gyártó kismillió gyártmánya elérhető, nem is könnyű eligazodni az óriási kínálatban.

A gyártók alapvetően testmagasság, -tömeg, kor – és részben a beszerelhetőség – alapján kínálják az üléseiket. A rengetegben való eligazodásban a szekértői és ismerősi ajánlások, az esetleges korábbi saját tapasztalatok mellett a tesztek nyújthatnak segítséget. A már-már etalonnak számító német ADAC autóklub például rendszeresen, minden tavasszal és ősszel teszteli a piac legújabb – pontosabban hat hónapos átfutású – szereplőit, majd a teszteken gyűjtött eredményeket egy nagy, hosszú évek óta vezetett összesítőben is elérhetővé teszi.

Alább az ADAC 2022-es két gyereküléstesztjének eredményeit foglaljuk össze, mutatjuk, hogy a friss termékek közül melyek bizonyultak a legjobbaknak – és kevésbé ajánlhatónak – a tavalyi évben.

Mielőtt belevesznénk a táblázatok adataiba, érdemes megjegyezni, hogy az ADAC-nál elsősorban életkor alapján csoportosítják az üléseket, ám nyilvánvalóan bőven lehet és van átfedés a használhatóságot illetően, a „másfél éves korig” besorolású ülés is jó lehet a legkisebbeknek vagy épp 3-4 éves gyermekek számára is, a kiválasztásnál természetesen mindig a gyártó testmagasságra és -tömegre vonatkozó adatai az irányadók.

2022 folyamán az ADAC összesen 50 (30+20) gyerekülést tesztelt és értékelt, ezek közül egy szerzett „nagyon jó” 30 „jó”, 14 „kielégítő” eredményt, míg ötöt nem ajánlhatónak minősítettek.

Mi a fene az az ISOFix? Cikkünkben – a táblázatokban pedig hangsúlyosan – többször is megjelenik az ISOFix kifejezés. A tapasztaltabb autósok, autózás iránt érdeklődők nyilván tudják miről van szó, de sosem árt elismételni, hogy ez a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 13216-os számú, bő három évtizede létező szabványának közkeletű neve. Ahogy sejthető, a szabvány a mára az autó- és kiegészítő-gyártók által alkalmazott standardra vonatkozik, mely a gyerekülések rögzítését egységesíti, ami bő egy évtizede kötelező minden Európában forgalomba helyezett személygépkocsiban. A szabvány az ülések hát- és ülőlapján található rögzítési pontok centiméterre pontos helyét határozza meg, ennek köszönhetően a külső gyártók gyerekülései minden autóval kompatibilisen kapcsolódhatnak a jármű vázához, valamint a biztonsági övekhez, ami megakadályozza, hogy az eszköz nagyobb erőhatásnál elforduljon vagy kipördüljön, ez pedig jelentősen nagyobb védelmet nyújt a sima biztonsági öves bekötésnél.

Ezeket inkább ne!

Kezdjük is az utóbbiakkal, melyeket nem szerepeltetünk a táblákban: a Lionelo Antoon RWF-nél, a Walser Kids Experts Noeminél, az Urban Kanga Uptown Model TV107-esnél és a Jané Koos i-Size R1 + iPlatform Comfy esetében a tűzállóságot segítő rákkeltő vegyületek mérhető mennyiségben voltak jelen, elbuktak a teszten – a harmadik ráadásul az oldalirányú ütközésnél sem biztosított kellő védelmet –, míg a Kinderkraft Comfort Upnál az utóbbi szempont mellett ellene szólt az is, hogy a nagyobb gyermekek utaztatásához ki kell szerelni a háttámlát. A német autóklub hozzáteszi, hogy a Lionelo gyorsan reagált a múlt tavaszi teszteredményekre, az ülés friss, már piacra dobott, utódja, a Lionelo Antoon Plus huzata már nem mérgező.

A legmenőbb új gyerekülések

Alább láthatók a további, 4 éves korig, 105 cm-es magasságig kínált gyerekülések ADAC-os bontású adatai, melyekben a biztonság 50, a kezelhetőség 40, az ergonómia 10%-os súllyal esett latba, az értékelés pedig az alacsonytól a magasabb felé a jobbtól a rosszabbat jelenti, alább láthatók:

1 éves korig (75 cm-ig)

Beépítés ISOFix Biztonság Kezelhetőség Ergonómia Káros anyagok Pontszám ADAC-minősítés Ár Maxi-Cosi CabrioFix + CabrioFix i-Size Base (rögzítőtalp) hátrafelé néző igen nagyon jó jó jó nagyon jó 1,7 jó 50-65 ezer Ft + 57-70 ezer Ft Graco Snugessentials + Isofamily i-Size Base (rögzítőtalp) hátrafelé néző igen jó jó jó nagyon jó 1,8 jó 48 + 48 ezer Ft Maxi Cosi CabrioFix i-Size hátrafelé néző igen nagyon jó jó jó nagyon jó 1,8 jó 50-65 ezer Ft Chicco Kiros Evo i-Size + i-Size Base hátrafelé néző igen jó jó jó jó 2,1 jó 360 euró (144 ezer Ft)

Másfél éves korig (40-87 cm-ig)

Beépítés ISOFix Biztonság Kezelhetőség Ergonómia Káros anyagok Pontszám ADAC-minősítés Ár Bugaboo Turtle Air + Turtle Air Wingbase (rögzítőtalp) hátrafelé néző igen nagyon jó jó jó nagyon jó 1,6 jó 50-65 ezer Ft + 57-70 ezer Ft Cybex Aton B2 i-Size + Base One (rögzítőtalp) hátrafelé néző igen jó jó jó nagyon jó 1,7 jó 48 + 48 ezer Ft Cybex Cloud Z2 i-Size + Base Z2 (rögzítőtalp) hátrafelé néző igen nagyon jó jó jó nagyon jó 1,7 jó 110-115 + 90-105 ezer Ft Recaro Avan + Avan/Kio Base (rögzítőtalp) hátrafelé néző igen jó jó jó jó 1,8 jó 360 euró (144 ezer Ft) Nuna Pipa Next + Base Next (rögzítőtalp) hátrafelé néző igen jó jó jó nagyon jó 1,8 jó 150 + 118 ezer Ft Cybex Aton B2 i-Size hátrafelé néző nem jó jó jó nagyon jó 1,9 jó 60-76 ezer Ft Peg Perego Primo Viaggio SLK + i-Size Base (rögzítőtalp) hátrafelé néző igen nagyon jó jó jó nagyon jó 1,9 jó 72 + 46 ezer Ft Bugaboo Turtle Air hátrafelé néző igen jó jó jó nagyon jó 2,0 jó 70-95 ezer Ft Nuna Pipa Next hátrafelé néző nem jó jó jó nagyon jó 2,0 jó kb. 150 ezer Ft Cybex Cloud Z2 i-Size hátrafelé néző nem jó jó jó nagyon jó 2,1 jó 110-115 ezer Ft Peg Perego Primo Viaggio SLK hátrafelé néző nem nagyon jó megfelelő jó nagyon jó 2,3 jó 72 ezer Ft Recaro Avan hátrafelé néző nem jó megfelelő jó nagyon jó 2,4 jó 65-99 ezer Ft Jané iMatrix + iPlatform Comfy (rögzítőtalp) hátrafelé néző igen jó megfelelő jó elégséges 2,6 megfelelő 450 euró (180 ezer Ft)

4 éves korig

Beépítés ISOFix Biztonság Kezelhetőség Ergonómia Káros anyagok Pontszám ADAC-minősítés Ár Swandoo Curie hátrafelé néző igen nagyon jó jó jó nagyon jó 1,9 jó 540 euró (216 ezer Ft) Maxi-Cosi Mica Pro Eco i-Size hátrafelé néző igen jó jó nagyon jó nagyon jó 2,1 jó 175-195 ezer Ft Maxi-Cosi Pearl 360 + FamilyFix 360 Base (rögzítőtalp) hátrafelé néző igen jó jó nagyon jó nagyon jó 2,1 jó 140 + 120 ezer Ft Cybex Sirona Z2 + Base Z2 (rögzítőtalp) előre-/hátrafelé néző igen jó megfelelő jó nagyon jó 2,3 jó 155 + 100 ezer Ft Nuna Todl Next + Base Next (rögzítőtalp) hátrafelé néző igen jó megfelelő nagyon jó jó 2,3 jó 190 ezer Ft Graco Turn2Me hátrafelé néző igen jó megfelelő jó nagyon jó 2,8 megfelelő 115-120 ezer Ft Joié Spin 360 hátrafelé néző igen jó megfelelő nagyon jó nagyon jó 2,8 megfelelő 157-175 ezer Ft Lionelo Antoon Plus előre-/hátrafelé néző igen jó megfelelő jó nagyon jó 2,9 megfelelő 123 ezer Ft Chicco Seat2Fit i-Size hátrafelé néző igen jó megfelelő nagyon jó jó 3,0 megfelelő 165-180 ezer Ft Chicco Seat2Fit i-Size hátrafelé néző igen megfelelő megfelelő nagyin jó jó 3,0 megfelelő 380 euró (kb.150 ezer Ft)

Itthon sem csak az ár számít

Természetesen érdeklődünk hazai forgalmazónál is, hogy itthon mi helyzet, melyek a legkeresettebb gyerekülések, valamint hogy mik a vásárlók legfőbb szempontjai a döntésben. Talán meglepő, de itthon sem az ár az első, sokkal fontosabb, hogy mit ajánlottak az ismerősök, és az, hogyan érezheti magát a kicsi az ülésben.

“Pár éve a vásárlók a 0-25 és 9-36 kg közötti biztonsági autósüléseket keresték, és nem volt fontos az ISOFIX-rögzítés. Az utóbbi két évben már majdnem mindenki a 0-36 kg között ajánlott ülésekre teszi le a voksát, és nagyon fontos az ISOFix-es csatlakozó és a deréktámasz is. Néhány éve jött be a 360°-ban forgathatóság, így kiszálláskor és beszálláskor elég elfordítani a megfelelő irányba az ülést, és már rögzíthető is a pici, ez mára rendkívül kedveltté vált. Az állítható napvédő sem volt régebben jellemző, de ésszerű újítás, ezt is többen szeretik, mert hosszabb utakon általában alszik a pici és zavaró lehet, ha éri a nap” – válaszolta a Vezess kérdésére a Babakocsigyar.hu.

A cég tapasztalata szerin az ár is fontos, de párezer forint nem számít, mert a boltokba a vásárlók már konkrét elképzeléssel, az interneten kinézett termék nevével érkeznek. Ott szeretnék megfogni a terméket, szeretnék belepróbálni az autójukba a kiszemelt ülés kiállított verzióját, esetleg bele is ültetik a gyermeket.

“A legfontosabb szempont az ismerősi ajánlás. Nagyon fontos, hogy jól érezze magát benne a pici, nálunk abszolút favoritok a Mama Kiddies biztonsági autósülések. A második legfontosabb, hogy az ülés a kívánt funkcióknak megfeleljen, melyek általában az ötpontos biztonsági öv, hogy kényelmes legyen, a 0-36 kg között ajánlott kategóriába essen ISOFix-es, dönthető és szűkítőbetétes legyen az adott ülés” – folytatta a cég képviselője.

A Babakocsigyar.hu tapasztalatai alapján az elmúlt időszakban a MamaKiddies forgatható gyerekülései voltak a legkelendőbbek, ezek náluk 52 és 65 ezer Ft közötti áron elérhetők.

Használtan is kaphatók

Befejezésképp tegyük hozzá, hogy hazánkban is létezik a használt gyerekülések piaca, a különböző apróhirdetéses, aukciós oldalakon túl erre specializálódott kereskedők is léteznek, ha alaposan tájékozódtunk arról, mit szeretnénk, akár féláron is vásárolhatunk ugyanolyan jó terméket. Érdemes ugyanakkor észben tartani, hogy a gumiabroncsokhoz, bukósisakokhoz hasonlóan a gyerekülések anyagai is öregszenek, és bizonyos idő után már nem nyújtják ugyanazt a biztonságot, mint újonnan, azaz ha használtan vennénk ilyet, elengedhetetlen a további utánanézés a gyártói és szakértői oldalakon – néhány tízezer forint egyszeri megspórolása sosem ellensúlyozhatja a család szeme fényének testi épségének akár maradandó romlását, hogy a legrosszabbról ne is beszéljünk…