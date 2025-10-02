Ha a nyugati világban lassuló ütemben is, de gyerekek mindig születnek, és bár az autós gyerekülések piaca nem változik olyan gyorsan, mint az egyéb alkatrészeké és kiegészítőké, kereslet mindig van – ha pedig a kínálatban a pocsék áruk fórumára termékek jelennek meg, nekünk is kötelességünk tájékoztatni olvasóinkat.

Európa, egyben a világ egyik legelismertebb autóklubja, a négykerekűek mellett az abroncsokat és egyebeket is rendszeresen és megbízhatóan tesztelő német ADAC most épp ilyenekre is bukkant, mutatjuk, mit nem szabad megvenni!

A korábbi tesztek eredményei továbbra is iránymutatók, ám a az ADAC legfrissebb próbáin két gyerekülés is elvérzett. Mivel a hazai piacon is forgalmazott modellekről van szó, érdemes fejben tartani, hogy a Chipolino Olympus i-Size és a Reecle 360 (ZA10 i-Size) „elégtelen” minősítést kapott az ADAC-nál.

A Chipolino Olympus i-Size a frontális ütközési teszten 11 kg-os bábúval egyszerűen kiszakadt a rögzítőpontokból, ami az első ülés háttámlájának csapódva súlyos sérülésveszélyt jelent, ám azt az autóklub is hozzáteszi, hogy az egyéb teszteken megfelelt a több kor- és méretosztálynak (40-től egészen 150 cm–ig) kínált ülés.

A szintén több korosztálynak kínált, többféle bekötést lehetővé tévő Reecle 360 (ZA10 i-Size)-nál a frontális ütközéses tesztnél a menetiránynak háttal bekötött ülés forgó alapja szabadult el a 15 kg-os bábu esetében. Bár a biztonsági öv végig csatlakoztatva maradt a gyerekülés felső részéhez, így is súlyos sérülések kockázatát hordozza a megfelelő testsúlyú kicsik esetében, az ADAC szerint ezért „nem ajánlott”.