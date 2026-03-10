1982 óta létezik a Nissan Micra (vagy March), amely az első japán modellként aratott győzelmet az európai Év Autója választáson az itthon bakancsnak is nevezett második generációval az 1993-as évre. A típusban volt már Peugeot-, majd Renault-eredetű dízelmotor és született kupékabrió is a K12 kódjelű, 2002 utáni generációból.

Több mint hétmillió autó legyártása után mégis eltűnt a Micra, amikor az ötödik generáció kifutott 2022-ben. Pár évnyi szünet után most tér vissza a Nissan kisautója a magyarországi márkakereskedésekbe egy vadonatúj változatban, most először akkumulátoros villanyautóként. A Renault 5 E-Tech Electricre épülő új Nissan Micrával Szentendrén találkozunk.

Külső

Kosztolányi Dezső a műfordításról írta, hogy „műfordítani mégis annyi, mint gúzsba kötötten táncolni.” Hasonlóan nehéz dolga lehetett a Nissan formatervezőinek, mert az R5 technikája kijelölt sok szilárd pontot, amiken nem alakíthattak, mégis sikerült egy belevaló autót rajzolni.

Bár a tetőoszlopok íve jelzi a rokonságot a Micra élőben önálló autónak hatott. Dizájnerei hátul és elöl is arcszerűre rajzolták a szemeket idéző fényszórókkal. Kifejezetten bájos jelenség, de a rövid első túlnyúlás, a széles nyomtáv és az alapértelmezésben 18-as kerékszett nagyon jó kiállást ad neki.

Hossza 3974, szélessége 1774, magassága 1490 mm, tengelytávolsága 2541 milliméter. A főbb méretek közül az 1774 milliméteres szélesség azonos az R5-tel, de a francia testvérmodell rövidebb (3922 mm) és a tengelytávja is kisebb egy milliméterrel.

Elsősorban a 2003-2010 közötti, hangsúlyozottan női autónak rajzolt, tologatható hátsó üléspados K12-es Micra dizájnjából meríthettek ihletet a formatervezők, amire főleg az első menetfény ovális sziluettje erősít rá.

Jópofa újítás a formatervben az ablakvonal alatt futó mélyedés, amit fagyiskanál ívnek neveztek el és tényleg olyan, mintha két gombóc között valaki végigszaladt volna a kocsi oldalán vele.

Van még mit felfedezni a formában. Például az egymással szemben úszó cápákat a C-oszlopon és a tetőantennában, a rejtett hátsó kilincset, a fekete betétes, 4×2 küllős felniket vagy az első lökhárító sarkában a függőleges vezérsíkokat imitáló betétek a sarkokon.

A hófehér az alapszín, a vörös, a fekete, a kétféle kék és az ezüst fényezés felára 160 ezer forint. Ha a tetőt kontrasztszínűre fényeztetnétek, ami a szürke tetővel rendelhető misztikus feketét leszámítva mindig fehér lesz, 300 000 forinttal nő az autó ára.

Belső

Előrebocsájtjuk, hogy a hazai sajtóbemutatón csak jól felszerelt autókkal találkoztam. Ezekben elöl nagyobb és drágább autókhoz mérhető kényelemben illetve környezetben érezhetjük magunkat, hátul viszont pont olyan szűk a lábtér, mint a Renault 5-ben. A fejnek sem jut sok hely, ráadásul a magas övvonal mögött az akár három utas kicsit el van falazva a külvilágtól.

Ahogy a kulcskártyán, úgy a kormánykeréken is csak az embléma cserélődött Nissanra, minden más az R5-ből ismerős. A Nissan szerencséje, hogy nívós kiindulási alapot választott, a kiállított autókban szemrevaló belső térrel találkoztunk remek anyagokkal, a vezető környezetében sok puha és barátságos felülettel, az utas előtt elegáns műbőrborítású polccal a ezért műszerfalon.

Audioberendezésként az Advance hathangszórós Arkamys-rendszert ad alapáron, az Evolve kapja a 9 hangszórós Harman/Kardon-rendszert szériafelszerelésként.

Átlagon felüli az üléshelyzet, jó mélyre engedhető az elektromos állítású deréktámasszal feldobható vezetőülés. Arra azért vigyázzatok, hogy az alapmodellben nem állítható az ülésmagasság a vezető oldalán sem, csak Advance szinten! Aki az utasüléshez is szeretne magasságállítást, kénytelen megvenni az Evolve-ot.

7,0” az alapverzióban a digitális óracsoport képátlója, a középső szinttől kereken 10 hüvelykes. A központi érintőképernyő egységesen 10,1 collos, amin a második felszereltségtől fut a Google-navigációja. Az otthoni számítógépről elküldhettek navicélpontokat az autónak illetve bejelentkezve látja a címkereséseket.

Mindegyik új Micrában széria a csatlakoztatott telefonon vezeték nélkül is futtatható AndroidAuto és Apple CarPlay. Egyedi a Micrában a Fuji-hegy takarásában felkelő napot ábrázoló motívum, amivel a két USB-C-töltő és a vezeték nélküli töltőtálca mögött találkozunk az első ülések között illetve a csomagtérfedelet felhajtva a bal hátsó lámpa mellett.

Maga a csomagtartó 326 literes, lehajtott üléssel nincs egy síkban az alja az ülések háttámlájával és felület is ferde, amikor 1106 literre bővítjük az aszimmetrikusan dönthető hátsó üléstámlák variálásával.

Technika

Mivel a technika közös a retro R5-tel, kézenfekvő a gyártást is ugyanabban az üzemben megoldani, Franciaország északi részén. 40 kilowattórás az egyik, 52 kilowattórás a másik akkumulátor, amivel 316 illetve 414 kilométeres WLTP-hatótáv adódik.

Nikkel-mangán-kobalt katódkémiájú akkucellák adják az áramot az elsőkerék-hajtású kisautó külső gerjesztésű szinkronmotorjának. A 90 kW/122 lóerő teljesítményű motort az alsó és a középső felszereltséghez rendelte a Nissan, a 110 kilowattot vagy 150 lóerőt leadó motorváltozatot a középső és a felső kivitellel társíthatjátok.

225 illetve 245 Nm a nyomatékcsúcs, előbbi motorváltozattal 9,0 mp a gyorsulási idő 100-ra, utóbbival kereken 8 másodperc, a végsebesség egységesen 150 km óránként. A fedélzeti váltóáramú töltő 11 kilowattos mindkét akkuval, az egyenáramú gyorstöltés teteje 80 illetve 100 kilowatt. Az autó képes előkészíteni, többnyire felfűteni az akkut a villámtöltéshez.

De a közös technika dacára a két autó mégsem egy és ugyanaz. Az áram-visszatermelés fokozására vagy enyhítésére az R5-ben csak az irányváltóval kiválasztható B-állást használhatjuk, míg a Micrában a kormány mögötti fülekkel állítható az áram-visszatermelés erőssége, mint az Alpine A290-ben.

Eltérés továbbá az állóra fékező egypedálos vezetési mód, amit az R5 csak később kap meg. Felár nélkül adja a Nissan mindhárom kivitelben a külső eszközök áramellátását lehetővé tevő V2L (Vehicle to Load) funkciót, ennek terhelhetőségéről nem találtam gyári adatot.

Minden más adottságával együtt a 18-as felniméretet is megörökölte a Micra, nincs se kisebb, se nagyobb kerék hozzá. A donortól eltérően itt az Engage alapverzión kívül a középső Advance felszereltséggel is acélfelnin gurul az autó, az új Nissan Micra Evolve nevű csúcsverziója kap könnyűfémötvözet keréktárcsát. A gumiméret mindig 195/55 R18.

1377 kilós a gyári adatlap szerint a kisebb akkus modell, 1452 kilót nyom a bővített akkukapacitású. Az utánfutó ráfutófékkel és fékezetlenül is 500 kilogrammos utánfutót vontathat. Jó vezethetőséget ígér az R5-ben pontosnak megismert kormányzás és a 10,3 méteres fordulókör, de a Micra viselkedéséről szükségtelen találgatni, mert Rácz Tamás már vezette az autót. Tapasztalatait itt olvashatjátok.

Költségek

Engage, Advance és Evolve szinteken rendelhető itthon az új Nissan Micra. Engage felszereltséggel 10 900 000 Ft a listaár 40 kWh-s akkuval és a 122 lóerős motorral, az Advance 11 900 000 forintba kerül listaáron. Az 52-es akku és a 150 lóerős motor ára ugyanebben a kivitelben 12 900 000 Ft, míg az Evolve 13 500 000 forintos autó a szép kerek számokkal komponált árlista szerint.

Mivel jelenleg mindegyik árból levonható egymillió Ft nyitási engedmény, a Nissan Micra 1,1 millió forinttal lejjebb indít, mint a listaáron 11 399 és 14 399 000 Ft közötti, kedvezménnyel 10 999 000 és 13 999 000 Ft között mozgó Renault 5.

Ez azért hangzik nagyon jól, mert kvalitásaihoz képest az R5 ára sem túlzott. De a 9,9 és 12,5 millió Ft közötti akciós árak csak március 31-ig érvényesek a bevezetőkampányban.

A felszereltség részleteit megtaláljátok itt. Alapáras a hőszivattyú, a hátsó parkolássegítő, az elektromos rögzítőfék, a telefonról beállítható automatikus légkondicionáló. Üzemmódot a középső felszereltségi szinttől választhatunk, négyféle van.

Ami fontos, hogy a tolatókamera, az állóra fékező adaptív tempomat, a sávelhagyás-megelőzés, a holttérfelügyelet, az első és az oldalsó parkolási érzékelő és az egypedálos vezetési mód a középső kiviteltől széria. Azért is érdemes az Advance és az Evolve felszereltség közül választani, hogy megkapjuk az autót megálláskor a fékpedál határozott lenyomására rögzítő Hold funkciót, ami nagyon kényelmes.

Értékelés

Kívülről eredeti és mutatós kisautó az elektromos hajtásra váltó Nissan Micra, belül viszont nincs semmilyen Nissan-identitása. Mivel a Nissan többnyire olcsónak ható utastérrel, igénytelenségbe hajlóan spórolós megoldásokkal terhelte kisautóit, a Renault 5-ből származó, a csúcsmodellben elegáns belső tér nem biztos, hogy hátrány. A kedvező árú, aranyos és jól vezethető Micra több lehet cuki színfoltnál.