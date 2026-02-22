2025 és 2027 között nagyjából 40 új vagy alapjaiban átdolgozott modell érkezik a Mercedes-Benz kínálatába – derült ki a stuttgarti központú márka budapesti sajtótájékoztatóján, ahol az idén 140 éves márka terveit ismertették. A termékoffenzíva nem öncélú: a márka a 140 éves jubileumhoz időzítve egyszerre frissíti a kínálatát és jelöli ki az elektrifikáció következő állomásait.

Sikeresnek mondhatnánk a Mercedes-Benz hazai szereplését, ha úgy nézzük, hogy nyolcadik legnagyobb darabszámban fogytak az autói Magyarországon. 2025-ben 5618 személyautót értékesített a márka hazánkban, ez 408 darabbal több, mint 2024-ben. Ugyanakkor biztosan nem ülhetnek a babérjaikon, hiszen látszik, hogy a prémium piacban több van ennél, a BMW több mint hétezer járművet adott el az elmúlt évben.

Globálisan nézve: kevesebb eladott autó, kisebb profit, így zárta 2025-öt a Mercedes-Benz világszinten, összesen 1 801 291 személyautót értékesítettek, ami 9,2 százalékos csökkenés a korábbi évhez képest. A darabszám főként Kínában csökkent.

Összességében villanyautókból 8,8 százalékkal kevesebb 168 ezer darab fogyott, de az elektrifikált modellekből (xEV) több kelt el, részarányuk elérte a 20,5 százalékot az eladásokban.

A Mercedesnél külön kezelik az igazi csúcsmodelleket (TEV, Top-End Vehicles), ideértve a Maybach, AMG modelleket és a G-osztályt, ezek aránya elérte az 15 százalékot.

6 fotó

Középtávon a vállalat a TEV modellek több mint 15%-os növelését célozza, ugyanakkor megduplázná az xEV-arányt, összességében pedig évi kb. 2 millió autó eladásával számol. 2026-ra javuló eredményességet vár a gyártó, többek között az új modellek bevezetése nyomán.

A hazai eredmények illeszkednek a globális stratégiához. 2025-ben minden harmadik eladott autó a TEV-kategóriába tartozott, ezen belül az AMG-modellek aránya 20 százalék volt. A tisztán elektromos modellek az összértékesítés 9,1 százalékát adták – nyilvánvalóan az terv, hogy ez az arány a következő években tovább nőjön.

A budapesti sajtóeseményen bemutatott irány egyértelmű: nagyobb eladás, erősebb pozíció a Top-End Vehicle (TEV) szegmensben, nagyobb arányú xEV-portfólió mindezt úgy, hogy a Mercedes-Benz alapértékei változatlanok maradjanak – prémium minőség, biztonság, kényelem és a vezetés élvezete.

Mindezt pedig úgy tűnik, hogy hagyományos gondolkodás mellett igyekszik megvalósítani a Mercedes-Benz. Míg korábban úgy látszott, a drágább modelljei között hirdette inkább az elektromos hajtást, most az olcsóbb modelleknél várhatóak hangsúlyosabban.

Az említett 40 újdonságon belül, a belépő szintű Mercedes modellek között érkezik 5 belső égésű motorral szerelt, és 5 elektromos. Az úgynevezett core modellek között több lesz a hagyományos motorral szerelt (11 db), míg öt kap elektromos hajtást. A TEV kínálatban még nagyobb lesz az eltérés: 11:4 arányban a folyékony üzemanyaggal hajtottak lesznek többen.

A sajtótájékoztatón a megújult portfólió néhány első új modelljét is láthattuk már. Ott volt az új GLB, amelynek gyártása januárban indult be Kecskeméten a helyi üzemben. Alábbi cikkünkben bővebben is megismerheted a modellt:

Kezdetben két tisztán elektromos hajtás szerepel a kínálatban, később érkezik egy harmadik is, illetve egy 1,5 literes, négyhengeres benzinmotorra épülő, 48V-os hibrid három eltérő teljesítménnyel.

Korábban elektromos hajtással már próbáltuk a Mercedes-Benz CLA-t, amely elnyerte a 2026-os Európai Év Autója díjat. A rendezvényen viszont bemutatkozott a belső égésű motorral szerelt változat, sőt azt is megtudtuk, hogy idén érkezik a Shooting Brake variáns mindkét hajtással.

Nemrég jártunk a GLC hazai premierjén, és most ismét láthattuk a modellt. Nem véletlen, hogy a Mercedes-Benz igyekszik mindenhol megmutatni a modellt, hiszen ez a magyar piac slágermodellje a stuttgarti gyártó kínálatában.

Többek között a GLC-be is bekerül a Mercedes új hathengeres benzinmotorja, leváltva a korábbi négyhengerest. Az új AMG variáns driftmódot is kínál, hátha valaki ilyesmire vágyna egy SUV-vel. 449 lóerő, 640 Nm nyomaték és önzáró differenciálmű ígér kiemelkedő élményt:

És, hogy mi érkezik még 2026-ban?

megújult S-osztály,

GLB hibrid,

C-osztály elektromos és C-osztály facelift,

GLE és GLE Coupé,

EQS facelft,

GLS facelift,

AMG GT 4-ajtós,

AMG GT SUV

Nemcsak modellekről fog azonban beszélni a Mercedes idehaza. A 140 éves jubileum jegyében Budapest bekerült a kiemelt nemzetközi helyszínek közé. A „Mercedes-Benz City” három hónapon át hozza közelebb a márkát a városhoz: kultúra, modellpremierek, ügyfélesemények és edukáció egy csomagban.

Az első állomás a Mercedes-Benz Art Collection kiállítása lesz a Merlin Színházban május 28. és augusztus 30. között. Az ingyenesen látogatható tárlaton a Mercedes-Benz műgyűjteményének legértékesebb darabjai – többek között magyar alkotók művei is – szerepelnek, amelyek a haladó gondolkodás, a kulturális örökség, és a mobilitás közti diskurzust teremtik meg.

Ezen túlmenően országos tesztvezetéseket is tervez a Mercedes-Benz, ahol többek között a megújult S-osztállyal is lehet találkozni – addig is, itt a Vezess oldalain már most is megismerheted: