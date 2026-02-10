Amint azt tavaly év vége felé már több helyen megszellőztették, majd egy interjúban a cég egyik felsővezetője, Michael Schiebe meg is erősítette, a Mercedes-AMG az idei évtől az AMG A 45S kivételével törli programjából a soros négyhengeres motorokat, és helyettük hat, illetve nyolchengereseket vezet be.

Ennek elsősorban jogi okai vannak (csökken a megengedett zajszint), de a rajongók többége nem bánja, hiszen így modernizált formában visszatérhetnek a sokhengeres erőforrások.

A sort az AMG GLC nyitja, ahol az eddigi belépőmodell a GLC 43 helyébe a GLC 53 lép. A búcsúzó motor 421 lóereje helyett az új hajtáslánc 449 lóerős – minimális a különbség, de ha azt nézzük, hogy a GLE 53 fedélzetén ugyanennek a motornak a korábbi verziója 421 lóerőt teljesített (azaz pont ugyanannyit, mint a kétliteres, soros négyhengeres), mégis van fejlődés.

A motorhoz kilencfokozatú AMG Speedshift TCT 9G sebességváltó és szabályozható nyomatékelosztású AMG Performance 4MATIC+ összkerékhajtás-társul.

Ezeknél is fontosabb az a részlegesen önzáró hátsó differenciálmű, amelynek elektronikus vezérlése drift üzemmóddal is rendelkezik. Ilyen még nem volt AMG szabadidőjárműben.

A GLC 53 4MATIC+ motorja új hengerfejet és új, nagyobb térfogató szívórendszert kapott, módosultak a leömlők, valamint lecserélték a szívó oldali vezérműtengelyt. Új a köztes töltőlevegő-hűtő is. A mérnökök célja a jobb gázreakciók elérése volt.

A turbófeltöltőt támogató elektromos kompresszor hosszabb ideig képes tartósan üzemelni, a korábbi 5 helyett 7,5 kW-tal tolja a levegőt. A magasabb motorfordulatszámokhoz igazodva szinte teljesen lapos a nyomatékgörbe, a 600 Nm-es tartós csúcs 10 másodpercre túltöltéssel 640 Nm-re emelhető.

A 48V mild hibrid rendszer részeként a váltóra illesztett, második generációs indítómotor/generátor (ISG) átmenetileg 17 kW-tal és 205 Nm-rel segít be a belső égésű motornak, és természetesen a fékenergia visszanyerésében és a motor újraindításában is főszerepet játszik.

Az új AMG GLC 4,2 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, a végsebesség 250 km/óra, vagy 270, ha megrendeljük az AMG Driver csomagot. Az eddig belépő modell, a GLC 43 gyorsulási ideje 4,8 másodperc volt.

A fejlesztők természetesen ügyeltek a hathengereshez méltó motorhangra is, az új kipufogórendszerbe rezonátort építettek be, amely gázelvételkor hozza a kötelező durrogást. Opcióként kézzel szabályozható szeleppel szerelt AMG Real Performance Sound rendszer is kérhető.

A sebességváltó visszaváltáskor duplán kuplungol, és képes egyszerre több fokozatot visszaváltani. A váltások gyorsan mennek végbe, különösen sport+ vagy manuális üzemmódban.

Az ESP és az összkerékhajtás több fokozatban állítható, illetve a vezetői parancsok, illetve a szenzorértékek alapján automatikusan is változnak a beállítások. Az AMG Performance 4MATIC+ összkerékhajtás akár a hajtóerő 100%-át képes a hátsó tengelyre koncentrálni (pl. drift üzemmódban, amelyben a részlegesen önzáró differenciálmű speciális vezérlésével összehangoltan dolgozik), a fejlett vezérlés járulékos előnye, hogy a korábbi 1800 helyett 2400 kilót vontathat az autó.

Az adaptív lengéscsillapítással szerelt futóművet hangolásában, illetve a rugózó elemek cseréjével igazították az eltérő terheléshez, ahogy a fékrendszert is megerősítették. A GLC 53 megkapta az AMG háromállású adaptív kormányművét, és a hátsókerék-kormányzást.

Opcióként AMG Dynamic Plus csomag kérhető, és kérni is kell, ha a fent említett finomságokat (részlegesen önzáró differenciálmű, drift-üzemmód, stb.) szeretnénk megkapni. A közvetlen reakciókat aktív motorbakok segítik, a kormánykerék speciális szintetikus burkolatot kap, a féknyergek pirosak.

Egészen más jellegű a Golden Accents csomag, amely a nevében jelzett módon aranyszínű dekorrészletekkel gazdagítja az autót. Ez csak a piaci bevezetést követő 12 hónap során rendelhető. A fekete vagy grafitszürke karosszériaszínhez társítható aranycsomag magában foglalja a szokásos AMG optikai csomagokat is (Night 1, Night 2, Design Plus.)

A Golden Accents csomag az utastérben is megjelenik, a szénszálas paneleket fémszálakkal szőtték át, a fekete bőrülések betétein a külső arany részletek köszönnek vissza. A fekete küszöbbetéteket fehéren világító AMG logó díszíti.

Motor Soros hathengeres benzinmotor, turbófeltöltő, kiegészítő elektromos kompresszor Lökettérfogat cm3 2999 Max. teljesítmény kW/LE @ 1/perc 330/449 @ 5800-6100 Max. forgatónyomaték Nm @ 1/perc 600 (640 túltöltéssel) @ 2200-5200 ISG max. teljesítmény kW/LE 17/23 ISG max. forgatónyomaték Nm 205 Hajtásképlet AMG Performance 4MATIC+ adaptv összkerékhajtás Sebességváltó AMG SPEEDSHIFT TCT 9G Gyorsulás, 0-100 km/óra mp 4,2 Végsebesség km/óra 250 (opció: 270) Vegyes üzemanyag-fogyasztás l/100 km 9,9-9,4/9,7-9,2 Vegyes CO 2 – kibocsátás g/km 225-214/220-209 Max. vontatható tömeg (fékezett) kg 2400

Alább gyári videón csodálhatod meg az új AMG GLC-t: