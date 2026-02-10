Amint azt tavaly év vége felé már több helyen megszellőztették, majd egy interjúban a cég egyik felsővezetője, Michael Schiebe meg is erősítette, a Mercedes-AMG az idei évtől az AMG A 45S kivételével törli programjából a soros négyhengeres motorokat, és helyettük hat, illetve nyolchengereseket vezet be.
Ennek elsősorban jogi okai vannak (csökken a megengedett zajszint), de a rajongók többége nem bánja, hiszen így modernizált formában visszatérhetnek a sokhengeres erőforrások.
A sort az AMG GLC nyitja, ahol az eddigi belépőmodell a GLC 43 helyébe a GLC 53 lép. A búcsúzó motor 421 lóereje helyett az új hajtáslánc 449 lóerős – minimális a különbség, de ha azt nézzük, hogy a GLE 53 fedélzetén ugyanennek a motornak a korábbi verziója 421 lóerőt teljesített (azaz pont ugyanannyit, mint a kétliteres, soros négyhengeres), mégis van fejlődés.
A motorhoz kilencfokozatú AMG Speedshift TCT 9G sebességváltó és szabályozható nyomatékelosztású AMG Performance 4MATIC+ összkerékhajtás-társul.
Ezeknél is fontosabb az a részlegesen önzáró hátsó differenciálmű, amelynek elektronikus vezérlése drift üzemmóddal is rendelkezik. Ilyen még nem volt AMG szabadidőjárműben.
A GLC 53 4MATIC+ motorja új hengerfejet és új, nagyobb térfogató szívórendszert kapott, módosultak a leömlők, valamint lecserélték a szívó oldali vezérműtengelyt. Új a köztes töltőlevegő-hűtő is. A mérnökök célja a jobb gázreakciók elérése volt.
A turbófeltöltőt támogató elektromos kompresszor hosszabb ideig képes tartósan üzemelni, a korábbi 5 helyett 7,5 kW-tal tolja a levegőt. A magasabb motorfordulatszámokhoz igazodva szinte teljesen lapos a nyomatékgörbe, a 600 Nm-es tartós csúcs 10 másodpercre túltöltéssel 640 Nm-re emelhető.
A 48V mild hibrid rendszer részeként a váltóra illesztett, második generációs indítómotor/generátor (ISG) átmenetileg 17 kW-tal és 205 Nm-rel segít be a belső égésű motornak, és természetesen a fékenergia visszanyerésében és a motor újraindításában is főszerepet játszik.
Az új AMG GLC 4,2 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, a végsebesség 250 km/óra, vagy 270, ha megrendeljük az AMG Driver csomagot. Az eddig belépő modell, a GLC 43 gyorsulási ideje 4,8 másodperc volt.
A fejlesztők természetesen ügyeltek a hathengereshez méltó motorhangra is, az új kipufogórendszerbe rezonátort építettek be, amely gázelvételkor hozza a kötelező durrogást. Opcióként kézzel szabályozható szeleppel szerelt AMG Real Performance Sound rendszer is kérhető.
A sebességváltó visszaváltáskor duplán kuplungol, és képes egyszerre több fokozatot visszaváltani. A váltások gyorsan mennek végbe, különösen sport+ vagy manuális üzemmódban.
Az ESP és az összkerékhajtás több fokozatban állítható, illetve a vezetői parancsok, illetve a szenzorértékek alapján automatikusan is változnak a beállítások. Az AMG Performance 4MATIC+ összkerékhajtás akár a hajtóerő 100%-át képes a hátsó tengelyre koncentrálni (pl. drift üzemmódban, amelyben a részlegesen önzáró differenciálmű speciális vezérlésével összehangoltan dolgozik), a fejlett vezérlés járulékos előnye, hogy a korábbi 1800 helyett 2400 kilót vontathat az autó.
Az adaptív lengéscsillapítással szerelt futóművet hangolásában, illetve a rugózó elemek cseréjével igazították az eltérő terheléshez, ahogy a fékrendszert is megerősítették. A GLC 53 megkapta az AMG háromállású adaptív kormányművét, és a hátsókerék-kormányzást.
Opcióként AMG Dynamic Plus csomag kérhető, és kérni is kell, ha a fent említett finomságokat (részlegesen önzáró differenciálmű, drift-üzemmód, stb.) szeretnénk megkapni. A közvetlen reakciókat aktív motorbakok segítik, a kormánykerék speciális szintetikus burkolatot kap, a féknyergek pirosak.
Egészen más jellegű a Golden Accents csomag, amely a nevében jelzett módon aranyszínű dekorrészletekkel gazdagítja az autót. Ez csak a piaci bevezetést követő 12 hónap során rendelhető. A fekete vagy grafitszürke karosszériaszínhez társítható aranycsomag magában foglalja a szokásos AMG optikai csomagokat is (Night 1, Night 2, Design Plus.)
A Golden Accents csomag az utastérben is megjelenik, a szénszálas paneleket fémszálakkal szőtték át, a fekete bőrülések betétein a külső arany részletek köszönnek vissza. A fekete küszöbbetéteket fehéren világító AMG logó díszíti.
Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ SUV/Coupé
|Motor
|Soros hathengeres benzinmotor, turbófeltöltő, kiegészítő elektromos kompresszor
|Lökettérfogat
|cm3
|2999
|Max. teljesítmény
|kW/LE @ 1/perc
|330/449 @ 5800-6100
|Max. forgatónyomaték
|Nm @ 1/perc
|600 (640 túltöltéssel) @ 2200-5200
|ISG max. teljesítmény
|kW/LE
|17/23
|ISG max. forgatónyomaték
|Nm
|205
|Hajtásképlet
|AMG Performance 4MATIC+ adaptv összkerékhajtás
|Sebességváltó
|AMG SPEEDSHIFT TCT 9G
|Gyorsulás, 0-100 km/óra
|mp
|4,2
|Végsebesség
|km/óra
|250 (opció: 270)
|Vegyes üzemanyag-fogyasztás
|l/100 km
|9,9-9,4/9,7-9,2
|Vegyes CO2– kibocsátás
|g/km
|225-214/220-209
|Max. vontatható tömeg (fékezett)
|kg
|2400
Alább gyári videón csodálhatod meg az új AMG GLC-t: