Ha szereted, hogyha az autóknak dobhártyasimogató hangjuk van, van egy rossz hírünk: a jövőben egyre kevesebbet hallhatsz belőle. Mindez annak köszönhető, hogy az Európai Unióban 2026. július 1-jén tovább szigorodik egy már eddig is érvényben lévő szabályozás, mely azt határozza meg, mennyire lehetnek hangosak az autók. A zajszennyezés csökkentése miatt született előírás több maximális zajszintet is meghatároz attól függően, hogy az adott jármű hány személy szállítására alkalmas vagy milyen teljesítményű, de a személyszállító járművek eddigi 70-78 decibeles felső korlátozása 68-77 decibelre csökken.

Mondhatjuk, hogy ez nem nagy változás, azonban épp elég ahhoz, hogy néhány modell pont a limiten kívül találja magát. Ez lehet a helyzet több AMG-modellel is a Mercedesnél, ahol a kiszivárgott belső információk szerint el is döntötték, hogy egyes autók gyártása le is áll 2026-ban – írja a Carscoops.

Az áldozatok között megtalálható a C43 4Matic, a GLC43 4Matic, a GLA35 4Matic, melyek utolsó példányai jövő februárban készülnek el. Ezek nagytesói, a C63 S E-Performance és a GLC63 S E-Performance sem húzzák sokkal tovább, csak májusig gyártják őket az információk szerint.

A fenti modellek mindegyikében egyébként négyhengeres motor dolgozik. Az EU-s szabályozás egyébként teret ad annak, hogy az erősebb autók hangosabbak maradhassanak – részben erre is pályázhat a Mercedes például azzal, hogy a C63 jövőre hathengeres erőforrással gazdagodik. Emellett azonban számítani kell arra, hogy egyre több AMG-modell válik hibriddé vagy tisztán elektromossá.