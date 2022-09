Mercedes-AMG C 63 S E Performance néven mutatta be második hibrid modelljét az AMG. Az első a négyajtós GT volt egy évvel ezelőtt. Ahogy ott, ezúttal is a hajtáslánc játssza a főszerepet, bár a lökettérfogatot és a hengerszámot is megfelezték. Így sincs azonban ok a panaszra, mivel az AMG 45-ös modellekből ismerős blokk (M139) itt különleges támogatást kapott az elektromos turbófeltöltő személyében, így 476 lóerővel jelenleg ez a világ legerősebb kétliteres motorja.

Az 545 Nm nyomatékcsúcsú, kétliteres benzinmotorhoz egy 150 kW (204 LE) teljesítményű, legfeljebb 320 Nm leadására alkalmas villanymotor társul. A rendszerteljesítmény 500 kW, azaz 680 lóerő – pont annyit, amit a hibrid LMDh versenyautóknak engedélyez a szabályzat, ami egyébként teljesen mindegy, de párhuzamnak jópofa. A rendszernyomaték 1020 Nm.

Mercedes-AMG

C 63 S E PERFORMANCE

szedán [kombi] Rendszer-

teljesítmény

(kW / LE) 500 / 680 Rendszer-

nyomaték 1020 Nm Belső égésű motor (cm3) 1991 Max. teljesítmény (kW/LE/ 1/perc) 350 / 476 / 6750 Max. forgatónyomaték (Nm / 1/perc) 545 / 5250-5500 Villanymotor Max. teljesítmény (kW/LE) 150 / 204 Max. forgatónyomaték (Nm) 320 Hajtásképlet Drive system AMG Performance 4MATIC+

összkerékhajtás, szabályozható

nyomaték-elosztás, drift üzemmód Sebességváltó AMG SPEEDSHIFT MCT 9 fok. Üzemanyag-fogyasztás, vegyes (l/100km) 6,9 [6,9] CO2-kibocsátás, vegyes (g/km) 156 [156] Energiafelhasználás (kWh/100 km) 11,7 [11,7] Akkumulátor kapacitása (kWh) 6,1 Elektromos hatótávolság (km) 13 Gyorsulás 0-100 km/óra (mp) 3,4 [3,4] Végsebesség (km/óra) 250 (280) [250 (270)] Menetkész tömeg, EU 2111 kg [2145 kg]

A villanymotort közvetlenül a hátsó tengelyre szerelték, ami késlekedés nélküli erőátvitelt tesz lehetővé. A minél robbanékonyabb hatás érdekében rövidre áttételezték a villanymotort, amely így már 140 km/óra körül eléri 13500/perc maximális forgatónyomatékát. Ezért a motor kapott egy kézfokozatú sebességváltót, amely legkésőbb ezen a ponton magasabb fokozatban kapcsol, hogy a villanymotor a sebességtartomány második felében is segíthesse a belső égésű motort.

Nem csak a hátsó tengely hajtásába segít be a hibrid rendszer: egy másik elektromotor a turbófeltöltőt pörgeti el álló helyzetéből, így késlekedés nélkül felépül a töltőnyomás, átugorva a turbólyukat. A turbina- és kompresszorkerék közé beépített, mindössze 4 mm vastag villanymotornak köszönhetően jóval nagyobbra méretezhették a feltöltőt, mint például a C 43 modelleken; ennek is köszönheti világelső fajlagos teljesítményét a motor.

A 400V-os elektromos rendszer speciális akkumulátorait kifejezetten a robbanásszerű, gyors teljesítményleadásra tervezték. Erre is méretezték, ezért az autó mindössze egy bő tucat kilométert képes megtenni benzinmotorjának beindítása nélkül – az AMG-hibrid nem takarékos hibrid. Az akkumulátor csúcsteljesítménye 150 kW, amit tíz másodpercen át képes leadni; állandó teljesítménye 70 kW. Ezt a cellák közvetlen hűtése teszi lehetővé: az 560 egyedi cella közötti, vékony modulokban összesen 14 liternyi hűtőfolyadék kering, a rendszer minden helyzetben optimális 45°C-on tartja az elemeket, a túlmelegedéstől még versenypálya-használat során sem kell tartani.

A szedán és kombi kivitelben egyidejűleg debütáló C 63 S E Performance modell másik fontos jellemzője a változtatható nyomatékelosztású AMG Performance 4MATIC+ öszkerékhajtási rendszer, amely drift üzemmódot is kínál, a mindennapokban pedig aktív hátsókerék-kormányzás segíti a kezes és biztonságos manőverezést. Az összkerékhajtás szükség esetén képes mechanikusan az első tengelyre átvinni a hátsó villanymotor erejét.

A 2,1 tonna körüli autó mindkét karosszéria-kivitelében 3,4 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége a 250-es korlátozást feloldva akár 270 (kombi), sőt, 280 (szedán) km/órára emelkedik. Ehhez a kirobbanó menetdinamikához megfelelő megjelenés dukál: az orr 50 mm-rel hosszabb, a teljes hossz 83 mm-rel nőtt, az első nyomtáv megnövelése 76 mm-rel szélesítette ki az autót.

Mindezek mellett a tengelytáv is nőtt 10 mm-rel. A futómű adaptív, a rendszert az AMG GT3-as versenyautóival szerzett tapasztalatok alapján fejlesztették ki. Szintén alapfelszerelés az AMG Dynamics menetdinamikai szabályozó rendszer.

A kompozit tárcsákkal szerelt fékrendszer elöl hat-, hátul egydugattyús nyergeket alkalmaz; felárért kerámia tárcsák is rendelhetők.

Ha az autó lényegi eleme a hajtáslánc, optikailag is ennek környékén találjuk a legkülönlegesebb részleteket. Ilyen a gépházfedélbe vágott légkivezető rostély, vagy a fekete AMG embléma, amely most először váltja fel a klasszikus Mercedes-csillagot. Az orrkialakítás a hűtőlevegő hatékony bejuttatását szolgálja, ugyanakkor két elektronikusan szabályozható lamella zárja el a menetszél útját, ha a légellenállás csökkentése a cél.

Oldalt hangsúlyos kötények, hátul masszív diffúzor és trapéz alakú kipufogóvégek keretezik alulról az autót. A típusjelzés piros hátterű, a légterelő különleges kialakítású kilépő éle emlékeztet arra, hogy a szárny itt nem egyszerűen dísz, hanem fontos funkcióval bír.

Ha videón is megnéznéd a Mercedes-AMG világrekorder újdonságát, kattints ide!

A megjelenést 19 (felárért 20) colos keréktárcsák, kizárólag ehhez a modellhez kínált, matt szürke fényezés, továbbá különböző optikai csomagok (karbon, aerodinamika, illetve sötétített) teszi hiánytalanná.

Az utastérben egyedi kárpitozású, speciális varrású sportülések várják az utasokat, vagy felárért vadonatúj szerkezetű AMG Performance versenyülés is kérhető. Az összes kijelzőn (a műszeregységben, a központi multimédiás érintőképernyőn, valamint a head-up kijelzőn) egyaránt AMG-, illetve hibrid-specifikus grafikák és menük jeleníthetők meg; mindegyik felület grafikája és tartalma módosítható.

A kétküllős sportkormányról nem csak a nyolc különböző üzemmód kapcsolható, hanem a regeneratív fékrendszer energia-visszanyerésének a mértéke is. Az előbbinél az alapértelmezett hibrid / komfort beállításon kívül választható tisztán elektromos, illetve töltésmegtartó üzemmód, ami pedig a menetdinamikát illeti, sport, sport+, verseny, illetve csúszós aszfaltra optimalizált üzemmódok állnak rendelkezésre. A regeneratív fékrendszer négy fokozatban szabályozható, a jóformán ellenállás nélküli kigurulástól az egypedálos vezetést lehetővé tevő, a gázpedál felengedésére intenzív lassulással válaszoló üzemmódig.

Az autót AMG Track Pace telemetriai rendszerrel is felszerelték, ami több mint 80 olyan paramétert rögzít, amire csak tudatos versenypálya-használat esetén van szükségünk, ott viszont rendkívül hasznos lehet.

Az AMG speciális hangrendszert is tervezett új modelljéhez, amely erőt sugárzó zajokkal teljesíti a tisztán elektromos üzemre képes járművek menethangjára vonatkozó EU-s előírásokat.