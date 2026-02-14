Kína többet tett, mint bármelyik másik ország, hogy előmozdítsa az érintőképernyős technológiát az új autókban, de most úgy tűnik az ország törvényhozói megálljt parancsolnak. Az ottani Ipari és Informatikai Minisztérium egy sor új szabálytervezetet adott ki, amelyek célja bizonyos új technológiák és funkciók korlátozása, amelyeket potenciálisan veszélyesnek tart.

Olyan szabályokat javasolnak, amelyek biztonsági okokból fizikai gombok használatát írják elő, szigorúbbak az automatizálás terén, de a kormánykerékkel is foglalkoznak.

A tervezet szerint az alapvető biztonsági funkciókat valódi kapcsolókkal vagy gombokkal kell vezérelni, nem egy menüben elhelyezve. A Bloomberg jelentése szerint a irányjelzőknek, a vészvllogónak, a sebességváltónak és a segélyhívó gomboknak legalább 10 mm x 10 mm felületű rögzített gombokkal vagy kapcsolókkal kell rendelkezniük. Mindez pedig megállíthatja a Tesla, BYD, Xiaomi által preferált minimalista belsők terjedését.

A kínai hatóságoknak az új típusú – egyelőre még kevés gyártó által használt – új kormányokkal is akad gondja. Adataik szerint a sofőrök sérüléseinek 46 százaléka a kormányoszlopból ered. A tervezet a balesetek esetén az ütközési erők csökkentését írja elő és ehhez ütközési tesztelést követel meg a kormánykerék 10 meghatározott pontján. Ez viszont fizikailag lehetetlen olyan a kormánykeréknél, amelynek nincs pereme.

A kínai hatóságok szerint egy kerek kormánykerék elnyeli vagy akár meg is akadályozza, hogy a test bizonyos műszerfalelemekhez ütközzön, szemben az új típusú megoldásokkal.

A fentieken túl a törvényhozók szigorítanák vezetőasszisztens rendszerekre vonatkozó szabályokat is. A 3. és 4. szintű önvezető rendszerekre vonatkozó új tervek megkövetelik, hogy azok biztonságát egy kompetens és figyelmes emberi sofőr biztonságával egyenértékűnek bizonyítsák.

Biztonsági jelentést kell benyújtaniuk az autógyártóknak, amely bizonyítja, hogy rendszereik képesek kezelni nemcsak a mindennapi vezetési helyzeteket, de a kritikus, magas kockázatú szituációkat is.

Ha a technológia meghibásodik, vagy a vezető figyelmen kívül hagyja az átvételi kérését, az autónak el kell érnie azt, amit a kínai szabályozók minimális kockázati állapotnak neveznek, azaz biztonságosan le kell állnia. A teljesen automatizált járművek távoli segítségnyújtása is hivatalossá válik, megnyitva az utat a robotaxik előtt, amelyek bonyolult helyzetekben emberi segítséget tudnak hívni.

A kínai hatóságok április 13-ig fogadják a javasolt változtatásokkal kapcsolatos nyilvános észrevételeket. Az új biztonsági előírások 2027. január 1-jén lépnek hatályba.

Nemcsak a fenti változtatások várnak az autógyártókra, de Kína nemrég betiltotta a rejtett, kiugró ajtókilincseket, miután több nagy horderejű balesetben az utasok beszorultak az elektromos járművekbe, erről az alábbi cikkben írt a Vezess: