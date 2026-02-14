Összesen 438 gyorshajtó járművet foglaltak le gyorshajtás miatt Ausztriában 2025 végig – derül ki a Vol.at, minisztériumi adatokra alapozott beszámolójából. Eközben folyik a a vita a szabályozás alkotmányosságáról.

Még 2024 március 1-jén vezette be az ország, hogy a száguldozók autóit lefoglalhatják és árverésre is bocsáthatják. Aki városban 60 km/h-nál, városon kívül 70 km/h-nál gyorsabban halad, és elkapják, számolnia kell a jármű lefoglalásával.

A belügyminisztérium szerint 2024-ben 171 ilyen eset volt, 2025-ben pedig 267 járművet foglaltak le a helyszínen. Arról azonban nem közöltek adatot, hogy végül ezek közül hányat árvereztek el és mennyi került vissza a tulajdonoshoz.

Az új szabályozás mögött balesetmegelőzési gondolatok húzódnak, a Közlekedésbiztonsági Kuratórium (KFV) szerint a 2025-ös 397 közlekedési haláleset több mint 25 százaléka „nem megfelelő sebességre” vezethető vissza.

Ugyanakkor továbbra sem egyértelmű a szabályozás megítélése, az osztrák Alkotmánybíróság is vizsgálja. Korábban a Stájerországi Tartományi Közigazgatási Bíróság többek között azt kritizálta, hogy a szabályozás sérti az egyenlőség elvét és a tulajdonjogot.

A KFV egységesebb büntetéseket is követel a gyorshajtók számára. „Németországgal ellentétben Ausztriában jelenleg még mindig nincs országosan egységes bírságkatalógus, amelyben rögzített büntetések szerepelnének bizonyos közlekedési szabálysértésekre” – kritizálta Klaus Robatsch, a KFV közlekedésbiztonsági részlegének vezetője csütörtöki közleményében. Jelenleg az egyes hatóságok a törvényes büntetési keretek között nagy mérlegelési jogkörrel rendelkeznek.

Emellett a KFV jobb megoldásokat követelt a járművezetők tulajdonában nem álló járművek – például szolgálati vagy lízingelt járművek – kezelésére, valamint intézkedéseket a visszaélések ellen, például a visszadátumozott járműértékesítések ellen. Nemcsak a hirtelen előkerülő céges átírás vagy családtaggal kötött adásvételivel próbálkoznak az autósok, de a bíróságon az aránytalanságra hivatkoznak, tulajdonjogi sérelmet emlegetnek és EU-jogi alapokkal próbálnak érvelni.

2025-ben mintegy 22 millió sebességmérést végzett egész Ausztriában a KFV, de ezek a mérések kizárólag a közlekedésbiztonsági kutatásokat szolgálják, és nem a büntetést, ugyanakkor jól kirajzolódik a helyzet.

A mérések azt mutatták, hogy tavaly 4900 személygépkocsi haladt 50 km/h-nál nagyobb sebességtúllépéssel, 1800 személygépkocsi több mint 60 km/h-val, 600 pedig több mint 70 km/h-val haladt a megengedett sebességhatár felett. Különösen szembetűnőek voltak a 30-as sebességkorlátozású övezetekben végzett mérések. Ott a személygépkocsik 66 százaléka haladt a megengedett sebességhatár felett.

A KFV figyelmeztet: már kis sebességtúllépések esetén is megnő a balesetveszély. 2022 és 2024 között átlagosan évente 96 ember halt meg a nem megfelelő sebesség miatt. Az éves sérültek száma 6254.