A kínai Omoda és Jaecoo márkák hazai képviselete úgy gondolta, a magyar szakújságírók talán a közleményekben olvasható adatokon és a marketingszlogeneken túl is kíváncsiak lehetnek autóik hibridrendszerének működésére. Jól gondolták. Eddig nem igazán tudtunk megelégedni annyival, hogy az SHS hibrid biztos jó, hiszen a rendszer nevében benne van, hogy Super. Így hát elballagtam a Petrányi és Hovány csoportok közös importőri vállalkozása, a Genius Automotive székhelyére és megnéztem egy online prezentációt arról, hogy mi is az a Super Hybrid System.

Az SHS a Nyúlohaszok hibridje

A videochat-vonal túloldalán, több mint nyolcezer kilométerre Budapesttől, Wuhuból (itt van az anyacég, a Chery központja) bemutatott prezentációból a hibrid rendszer bemutatásán túl azt is megtudtam, mennyire fontos márkáik számára a New LOHAS célcsoport. Nem szégyelltem megkérdezni, hogy az mi a fene, így meg is tudtam, és most veletek is megoszthatom, hogy a nyúlohaszok azok az emberek, akik fenntarthatóan akarnak szépek és egészségesek lenni, szóval ez a New Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS).

budapesti Omoda/Jaecoo HQ-bana márkaképviselet hazai techguruival megtekintettünk néhány gyári oktatóanyagot is (amit sajnos nem mutathatok meg), valamint két gyári videót is láttunk a témában. Mindezekből aztán tényleg sikerült mélyebben megtudni, mitől Super az a hibrid, amiért csak úgy döglenek majd a gyártó várakozásai szerint a környezetkímélően egészséges fiatalok.

SHS: párhuzamos full hibrid, konnektorról tölthető változatban is

Az Omoda és a Jaecoo marketingkommunikációjában SHS-nek nevezett hibridtechnológiát a Chery, Kína negyedik legnagyobb autógyártója fejlesztette ki számtalan benzines-elektromos modellje számára. Az SHS egy párhuzamos fullhibrid rendszer, amely megfelelően nagy kapacitású akkumulátorral társítva plug-in, azaz konnektorról is tölthető, pár tucat kilométeren át tisztán elektromos hibridként is bekerülhet az autókba. Az Omoda és Jaecoo márkák nevezéktanában az SHS-H (Super Hybrid System ‒ Hyibrid) a kis pufferakkus hibrid, az SHS-P (P, mint Plug-in) a konnektorról is tölthető, nagyobb akkus rendszer elnevezése.

Érdekes gondolat a márka kommunikációjában, hogy a komplikáltabb, drágább konnektoros hibridet azzal próbálják szimpatikussá tenni, hogy akár soha nem is kell bedugni, akkor is remekül működik, pont mint egy sima hibrid. Európai ésszel ez a szemlélet nehezen érthető; ha már kifizettük a plusz pénzt a töltögethetőm nagy akkuval, akkor valószínűleg akarjuk is töltögetni, nem?

Az SHS-rendszerek elsődleges energiaforrása egy turbófeltöltéses, Miller-ciklusú benzinmotor, amely igen jó hatásfokkal, ennek megfelelően alacsony fogyasztással képes üzemelni egy viszonylag szűk és alacsony fordulatszám-tartományban, úgy 1000-2500-as fordulat környékén. A kisebb autókban ez a benzinmotor 1,5 , a nagyobbakban kétliteres, de nem ez az egyetlen különbség az olcsóbb, egyszerűbb és drágább, erősebb Jaecoo és Omoda hibridek között.

A kisebb, az Omoda 7-ben, Jaecoo 7-ben használt rendszerben a gyár által DHT 150-nek, Dedicated Hybrid Transmissionnek (a 150 az erőátvitelhez kapcsolt benzinmotor maximális teljesítménye, kilowattban) nevezett automata sebességváltóba érkezik meg a benzinmotor nyomatéka. Ez az erő itt két villanymotor-generátor egységgel találkozik, hogy létrejöjjön a számos lehetséges, mindig dinamikusan változó üzemmód valamelyike a tisztán elektromos hajtástól a pufferakkumulátor üresjárati töltésén át a direkt benzines hajtásig. A már ismert hibridrendszerek közül ez leginkább talán a Honda e:HEV-jéhez hasonlít, a legkevésbé pedig az európai gyártóknál elterjedtebb dupla kuplungos robotváltós rendszerekéhez.

A nagyobb modellekbe, az Omoda 9-be, Jaecoo 8-ba a DHT 230 vagy 280 nevű sebességváltó kerül, amelyben 3 kuplung, a hajtásláncba épített két villanymotor mellett egy, a hátsó tengelyen hajtó, így az összkerékhajtást is megvalósító elektromos motor és 3 különböző áttétel, gyakorlatilag egy háromsebességes mechanikus sebességváltó keveri ki a hajtott kerekekre jutó nyomatékot. Az elektromos motorokkal együtt ez a rendszer akár 395 egyesített benzines-elektromos kilowattot (537 LE) és 650 Nm-t is a kerekekre szabadíthat.

A benzinmotort alapvetően generátorként használó SHS-hibridek az autóipari számháborúban a kiváló termikus hatásfokkal villantanak nagyot: akár az elégetett benzin energiájának 48%-a is hasznosulhat tényleges munkavégzésre ezekben a rendszerekben. Csodák persze nincsenek: mivel ennek az energiának egy része az üzemidő nagy részében szükségszerűen elvész a villamos energiává alakítás során, a végelszámolásnál, vagyis a kúton tankolva egy Omoda vagy Jaecoo se mutat majd nagy előnyt más, hasonló méretű, erejű, szintén takarékosságra optimalizált mai hibridekhez képest.

Az importőri tapasztalatok azt mutatják, hogy városi-elővárosi használattól normál autópálya-tempóig, tehát 130 km/h sebesség alatt maradva fogyasztanak igazán jól ezek a kínai SHS hibridek. Ennél gyorsabban haladva a rendszerek kilépnek az optimális működési tartományból és kvázi benzines autókká változnak, méretüknek, légellenállásuknak megfelelő fogyasztással.

Amit a Jaecoo/Omoda hibridek valószínűleg nagyon jól csinálnak, az a kettős technika szinergiájaként elérhető, kíméletes működés, miáltal az üzemidő nagy részében optimális, alacsony fordulatszám-tartományban ketyeghet a benzinmotor. Ennek eredménye, hogy a kínai márkák iránti bizalmatlanságot ez a gyártó egymillió kilométeres, a benzines és az elektromos motorra egyaránt vonatkozó garanciával képes enyhíteni. Aki sokat megy egy ilyen kocsival, a hét éves szavatossági időtartam alatt egészen extrém futásteljesítményt érhet el úgy, hogy nem kell aggódnia a motor műszaki hibája miatt ‒ ez nem az ő, hanem a gyártó illetve az importőr problémája marad.

Milyen is a valós használatban egy ilyen hibrid, az kiderül a Vezess legutóbbi Jaecoo tesztjéből alább: