Igen kellemetlen lehet, amikor ott áll az ember a műszaki vagy bútoráruház parkolójában, és hiába jött ki a specifikációkban szereplő számok alapján – valamint alak alapján szemre –, mégsem fér be az adott dolog az autó csomagtartójába.

A csomagtér mérete sokak számára döntő fontosságú lehet az autóválasztásnál, de még azt ezt illető tájékozódás után is következhet csalódás, a gyártók számai ugyanis gyakran nincsenek összhangban a gyakorlat valóságával.

A különböző autómárkák eltérő módszerekkel mérik, eltérő szempontok alapján határozzák meg csomagtartóik katalógusértékeit: van, ahol literes térfogatú hasábokkal, van, ahol folyadékliterekkel dolgoznak, van, ahol belemérik a térfogatba a pótkeréktartót és/vagy a háló vagy egyéb rögzítőelem nélküli oldalüregeket is, van, ahol a behúzott kalaptartóig, van, ahol az ablakok alsó széléig mérnek, ahogy persze az sem mindegy, hogy ha állíthatók, akkor milyen dőlésszöget is használtak a hátsó üléstámláknál a térfogat meghatározásakor.

Nem állítanánk, hogy az autógyártók hazudnak, de az eltérő metodikák, illetve a „rafkós” kalkulációk miatt a vásárló ritkán kapja pontosan azt, amit a katalógusban lát.

Ezt a kérdést vizsgálta meg az ADAC német autóklub, közel 290 általuk tesztelt típus esetében vetették össze a gyári térfogatértéket a maguk méréseivel. Az ADAC saját mérései minden típusnál összevethetők, módszertanuk pedig nyilvános: minden esetben ISO-szabványos egyliteres habtéglákat pakolnak a csomagtartókba, az üléseket 185 cm magas bábú „kényelmes” üléspozíciójához igazítják, a téglákat pedig, ha van olyan, akkor a belső, elhúzható csomagtérfedél tokjának alsó széléig, ha nincs, akkor az ablakok alsó pereméig pakolják.

Az évek alatt gyűjtött adatok összegzése érdekes eredményeket hozott, van, ahol ordítóan nagy a különbség a gyári adat és a valóság között az utóbbi kárára, de akad néhány olyan modell is, ahol az autógyártó meghökkentően szerény volt, amikor a literekről nyilatkozott.

Az ADAC anyagában kiemeli, hogy a Daciáknál általában szinte csak hajszálnyi eltérések akadnak a katalógus- és a mért értékek között, de akadt Volkswagen, amelynél 349, Audi, melynél megdöbbentő, 427 literes eltérés jött ki a valóság kárára.

Az autóklub külön kategóriákba – SUV, kombi, egyterű, szedán, ferde/csapott hátú – szedve készített táblázatokat, mi alább összesítve mutatjuk a legnagyobb eltéréseket produkáló modelleket.

Kezdjük a „legátverősebb" típusokkal

…és a dicsőséglista: 5 típus, melynél sokkal több térrel gazdálkodhatunk, mint a specifikációkból gondolnánk

Az ADAC kataegóriákra bontott táblázatai az autoklub honlapján böngészhetők.