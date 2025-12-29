Legtöbbünk elsőkerék-hajtású autót használ, a napi járós autónk zöme a Vezessnél is ilyen konstrukció. Ez többnyire megteszi, de nem mindig és nem minden esetben. Végiggondoltuk, milyen élethelyzetekben, milyen munka és hobbi esetén érdemes megfontolni a négykerék-hajtást, amivel az autó többe kerül és valamivel többet fogyaszt, de sokkal többet tud és olyan helyzeteket is megold, ahol két hajtott kerékkel minden autó feladná.

Amióta a Swace nem kapható itthon, a Suzuki kínálatából az összes típus megvásárolható összkerékhajtással is, vagy helyből 4×4-es, mint a konnektoros hibrid Across. Négy eltérő megoldást használ a márka, közülük az S-Cross a mai autókban leggyakrabban használt hajtásrendszerrel dolgozik.

Angolból hang-on négykerék-hajtásként honosodott meg a neve, egy a keresztmotoros, eredendően elsőkerék-hajtású autókban működik így a 4×4-es hajtás: a motor nyomatékát az osztóműből kardántengely viszi hátra egy többlemezes tengelykapcsolóig. A lamellás kuplung házban lévő lemezeket különböző mértékben préseli egymáshoz az olajnyomás, ezáltal tudnak a hátsó kerekek is hajtani. A többlemezes kuplungnak van külön olajszivattyúja a szükséges nyomás felépítésére, tehát nem kell az első kerekeknek kipörögnie ahhoz, hogy a hátsókat hajtsuk, erről az elektronikus vezérlés dönt.

Bár az első-hátsó nyomatékeloszlás automatikus, a vezető választhat havas, sportos és kisebb sebességnél, nehezebb terepen bevethető zárt 4×4-es üzemmódot is. Sport módban a hátsó kerekek több nyomatékot kapnak, hogy agilisabbá tegyék az autót, segítsék az elindulásokat és a kigyorsításokat. A nagyobb sebességnél automatikusan kikapcsoló 4×4 Lock állásban folyamatos a hátsó kerek hajtása, ami terepen segít az elakadás elkerülésében.