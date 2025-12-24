A XX. században még külön kategóriát jelentett az autós, ha karácsonyi ajándékozásról volt szó. Sokkal kevesebben vezettek, és még kevesebben voltak autótulajdonosok, a négykerekű nem egy teljesen átlagos használati tárgy volt, mint napjainkban. Persze ma is vannak autórajongók, de akkoriban a gépjármű birtoklása erősebb sugallatot adott a karácsony előtti napokban, ha már erősödött a nyomás a kötelező ajándékok beszerzésére.

Internet híján a legjobb iránytűt a korabeli magazinok, újságok adták, amelyekben időről időre feltűnt valamilyen ajándék ajánló, tippgyűjtemény. Ezekből szedtünk össze egy csokorra valót az Arcanum Újságok archív cikkei között böngészve.

Az 1930-as években még elegáns kiváltság volt az autózás, de a kiegészítők kategóriája nem nevezhető bőségesnek. A Színházi Élet klasszikus dekorációs jelvényeket ajánlott 1930-ban:

“A karácsonyi férfi ajándékok között első hely illeti meg a nyakkendőt és a mandzsettagombokat. Ha őnagysága többet akar költeni, akkor házikabátot vásárol hozzá illő papuccsal, vagy divatos zsebórát, amely tokjában hordható a zsebben, elegáns öngyújtót, sportfelszerelést. Autós férfiak számára kedves ajándék az autódíszítő hűtőjelvény, vagy az autós védőszent: Szent Kristóf plakettje.” – Színházi Élet, 1930. december

Ki ne örülne egy szovjet irányjelzőnek?

A hetvenes években már sokkal színesebb volt a gép, nálunk főleg a szovjet ipar csodás termékeivel lehetett feldobni az autókat. Opció már több akadt, volt ár irányjelző visszajelző hanggenerátor, és vészvillogó lámpa is:

“A ZIP—73 típusú, szovjet gyártmányú irányjelző hangvisszajelző készülék az irányjelző bekapcsolt állapotát — a gépkocsikba gyárilag beszerelt ellenőrző lámpával egyidejűleg — szaggatott, sípoló hanggal jelzi. A készülék alkalmazása különösen azoknál a gépkocsi típusoknál előnyös, amelyekben nincs automatikus irányjelző visszakapcsoló, és azoknak az autósoknak ajánlható, akik könnyen megfeledkeznek a „kinthagyott” irányjelzőről.

A készülék energiaforrása a gépkocsi akkumulátora, ezért a hangjelzőt 12 V-os egyenfeszültségre szerkesztették. A kéttranzisztoros, ötdiódás készülék energiafogyasztása nem jelentős. Bekapcsolása egy recés tárcsával történik, ugyanezen tárcsával a hangszín is szabályozható. Tetszetős kivitelű, közel téglatest alakú műanyag dobozba építették be. Beszerelése egyszerű, szakképzettséget nem igényel, a használati utasítás alapján elvégezhető.

Az ugyancsak szovjet gyártmányú, SZIGNÁL—372 típusjelű villogó jelzőlámpa a várakozó, út szélén leállt (meghibásodott) gépkocsira villogó sárga fénnyel hívja fel a figyelmet. A fotocellás rendszerű készülék — bekapcsolása után — csak a rávetődő fény, például az arra haladó másik gépjármű reflektorának hatására működik.

A villogólámpa láthatósági távolsága éjszaka, fényszóróval megvilágítva 300 méter, tompított fényű lámpával megvilágítva 45 méter. A fotocellás rendszer előnye, hogy csak a rávetődő fény hatására működik, így az energiát szolgáltató elemek élettartama hosszabb.

A tetszetős kivitelű, kéttranzisztoros készülék áramforrása 2 db 1.5 V-os ceruzaelem. (Az elemek a fedél leemelése után cserélhetők.) Bekapcsolása az oldalán elhelyezett recés tárcsával történik. A tárcsa elforgatásával a fényérzékenység is szabályozható. A készülék tapadó koronggal a hátsó szélvédőre függeszthető.” – Nagyító, 1975

Zümmögő Sokol

Az Auto-motor természetesen közel volt a tűzhöz, az Autóker teljes kínálatából készítettek egy összeállítást, az árak beszédesek, a Sokol rádió pedig nem hiányozhat!

“Így karácsonytáján úgyszólván mindenki foglalkozik a gondolattal, hogy hozzátartozóinak, barátainak — autósbarátainak is — mivel szerezhetne, örömet. Minden bizonnyal nem tévedünk, hogy az igazi autósa kocsija háza táján hasznosítható minden dolognak, fontos vagy kevésbé fontos kelléknek is őszintén örül. Ezzel az összeállítással elsősorban az ajándékozók gondján szeretnénk enyhíteni.

Ezúttal az Autóker, az Autóápolási és Sportüzletek hasznos cikkei között tallóztunk. Tessék választani!

1. Autóban is jó műsorvételt biztosító Sokol rádió (780 Ft) — 2. Iránytűvel, golyós tollal, gyújtásvizsgálóval stb. kiegészített kulcskarikák és mágneses cigarettatartó (16—41 Ft) — 3. Kényelmes kormányfogáshoz volánvédőhuzatok (50—52 Ft) — 4. Vörös fényű villogóval is ellátott univerzális szerelőlámpa (90 Ft) — 5—6. Propán-butángázzal működő kempingfőző és kempinglámpa és 0,5 kg-os kivitelben (241—316 Ft) —7. összecsukható hólapát (56,50 Ft) — 8. Flexibilis vezetékcsatlakozású légnyomásmérő (121 Ft) — 9. Tömlő nélküli gumit ragasztó készlet (109 Ft) — 10. Erre soha ne legyen szükség, de jó, ha van: acélhuzalos és műszálas vontatókötél (190—200 Ft).” – Auto-Motor

“Kiírhatnánk, mert megfelel a valóságnak: csak nálunk kapható például hosszított fazonú, zakó hatású autóskardigán. Anyaga szintetikus, vagy élő gyapjú, kidolgozása elsőrendű. Valódi „csemege”, mutatós ajándék. Az exportra termelő Budapesti Kötő HISZ terméke, jó kapcsolatunk révén sikerült szerezni ebből az újdonságból is.” – Dunántúli Napló 1972

1980-ban direkt feleségekhez szólt a Pest Megyei Hírlap, és adott pár tippet autós ajándékokra.

“Végig jártuk az üzleteket, megtudakoltuk, hogy hol, mit lehet kapni. Íme: Schönherz Zoltán út, Skála Áruház: hátsó szélvédőre ragasztható fűtőszálak. Kétféle van: NDK-típus, ára 418 forint és a holland típus, ára: 350.—Ft. Sláger a ködlámpa-garnitúra, ára 224 forint. Rajk László utca, Interag-autósbolt. Árubőség. Érdekesség : a csak itt kapható finn sebtapasz. Egy doboz ára 18 forint. A két említett bolton kívül a többi autósüzlet is felkészült az ünnepekre. Feleségek figyelem: hasznos karácsonyi ajándékok szerezhetők be az autós férjek számára.” – Pest Megyi Hírlap, 1980. december

Fordulatszámmérő a fa alá!

Az Ötlet magazin nevéhez híven ötletek hadával jelentkezett karácsonykor, ami segített az ajándékok kiválasztásában az autós ismerősöknek. Itt igazi, otthoni szerelőknek szánt dolgok is felkerültek a listára.

“Nemrég még a tv-ben kerestek menedzsert a feltalálók, s íme a termékek, amelyekkel kedves örömet szerezhetünk autós ismerőseinknek:

Motor-tester: a műszerfalhoz csatlakoztatható, ellenőrzi a porlasztó, a gyújtás, a szelepek beállítását és mutatja a pillanatnyi üzemanyag-fogyasztást. Ára 629 forint, de egy év alatt több tankolást megspórolhatunk.

Fordulatszámmérő: az eddigi mechanikus és gyakran meghibásodott fordulatszámmérőkkel ellentétben ez a műszer teljesen elektronikus, sokkal üzembiztosabb, viszont nem drágább: 734 forint.

Super alarm:az autólopás vagy feltörés ellen beszerelt riasztókészülékeknek ma már se szeri, se száma. Amit viszont ez a 736 forintos készülék tud, az több az eddigieknél. Bármilyen kicsi feszültségingadozást is megérez, mint ami például az ajtó kinyitására felvillanó belső világításnál keletkezik.

Természetesen, ha a megfelelő érzékelőket beépítik, az ajtók, a csomagtér- és a motorháztető megnyitására is riaszt, szaggatott hangon működésbe hozva a kocsi kürtjét. Ha a tulajdonos nem lenne a közelben, 3 perc múlva kikapcsol, nem dudálva át a fél éjszakát, miközben az akkumulátor kimerül.

A berendezést a kocsi utasterében elhelyezett rejtett kapcsolóval lehet készenlétbe helyezni. Beszállás után nem azonnal kapcsol, 10 másodpercig türelmesen várja, hogy kikapcsolják, nehogy az autó tulajdonosa saját magára hívja fel feleslegesen közelben lévők figyelmét.

Mindhárom autós apróságot az Autós Hobby Boltban láttuk a VI., Népköztársaság útja 28-as szám alatt. December 1. és 24. között kedvezményes, 25- 50 százalékos árleszállítási akciót tartanak, nonstop nyitvatartással, szombaton és vasárnap is 10-től este 6-ig.” – Ötlet, 1983.