„Áremelés várható” – mondja Nagy Norbert, a Kia magyarországi ügyvezető elnöke a Vezessnek, amikor az előttünk álló jövő évben várható árváltozásokról kérdezzük. A prognózis magyarázataként számos konkrét okot kezd sorolni.

Folyamatosan növekednek a fix gyártási kiadások az alapanyagok drágulásától az energia és a munkaerő költségnövekedéséig. Eközben a rövidülő modell-ciklusok újabb plusz gyártási és fejlesztési kiadásokat generálnak, hosszabb távot nézve az árfolyamok (és hangsúlyozottan a keresztárfolyamok) is kedvezőtlenek számunkra.

Ráadásul beeshet egy újabb tényező: jelen állás szerint december 11-én lesz döntés az EU-ban a biztonsági előírások esetleges növeléséről. Amennyiben ez újabb fejlesztési kényszert ró a gyártókra, az újabb plusz költséget jelenthet számukra, ami meglátszódhat az új autók árában.

Milyen modelleknél lehet nagy verseny, hol várhatók nagyobb akciók?

Amennyiben egy-egy kategóriában a megszokottnál élesebb harc folyik a vevőkért, akkor ott jellemzően akciókat hirdetnek, ami kedvezőbb feltételeket és akár alacsonyabb árakat eredményezhet a vásárlóknak. Nem is beszélve a nyerőbb alkupozícióról.

Papp Zoltán Volkswagen-márkaigazgató „egyre erősödő akciókra” számít, „elsősorban az alacsonyabb árszinteken, és a flottakedvezményekben”. Lajtner Tamás, a Ford hazai kommunikációs vezetője szerint intenzív verseny főként a kis- és közepes méretű SUV kategóriákban várható, az elérhető széles kínálat és a szegmens növekvő piaci népszerűsége miatt”.

A legtöbb vásárló az alsóközép-kategóriából választ cégként és magánszemélyként egyaránt Magyarországon, amit mutat a 2025-ös év első felének top 5 szereplője is: sorrendben a Suzuki S-Cross, a Skoda Octavia, a Suzuki Vitara, a Nissan Qashqai és a Kia Ceed.

Kategóriát nézve egyértelműen a C-SUV a legnépszerűbb, jövőre is itt várható a legnagyobb tolongás, ár-, és konkurenciaharc. Már csak egy új jelenség miatt is, ez a kínai autók nyomulása. Tudatosan ők is leginkább erre a területre fókuszálnak, ami növeli a versenyt még akkor is, ha a bevezető akciók után nem mindig – és nem biztos, hogy – olcsóbbak a régóta itt lévő márkák járműveinél.

Sok kínai lép be a magyar piacra, de a részesedésük jelenleg szerény Sorra mutatkoznak be a kínai márkák és egyre több modellt dobnak piacra jelentős költségvetésű kampányok keretében. Ugyanakkor 2025 első felében az összes kínai márka együttes piaci részesedése nem érte el a 4 százalékot a hazai újautó-piacon. De nem csak jönnek, egyesek már mennek is, az újak mellett vannak eltűnők is.

Mi várható az elektromos autóknál?

„Az elektromos autók piacán is éles verseny lesz, hiszen a kvótamegfelelések három év átlagára tolódtak, de teljesíteni kell őket” – így Nagy Norbert. A Kia magyarországi ügyvezető elnöke arra az uniós döntésre utal, ami az eladott új személyautóknál gyártónként meghatározott CO2-átlag felett büntetést irányoz elő. Ezt az átlagot a közvetlen károsanyag-kibocsájtás nélkül közlekedő villanyautók minél nagyobb darabszámú értékesítésével tudják csökkenteni vagy elkerülni. Magyarán: ha nem akarnak fizetni, több és több elektromost kell eladniuk.

A modellkínálatukat eközben ugyan folyamatosan bővítik a kontinensen fontos márkák, azonban számos európai országban mérséklődött a korábbi értékesítés-növekedés mértéke. Pláne, ahogy leálltak sok helyen az állami vásárlás-támogatások.

Alapvetően befolyásolni fogja a keresletet, hogy lesz-e nálunk állami támogatás elektromos autó vásárlására. Igen, nem, mikor, kinek a részére lesz elérhető, milyen összegű lesz ha lesz stb.? – sorolja Nagy.

Hajtásláncot nézve Lajtner Tamás a tisztán elektromosok mellett a hibrideknél számít a piac szereplőinek a bővülésére. Az európai villanyautó-forradalom akadozása mellett a vámháború is arra késztette a kínaiakat, hogy csavarjanak egyet a kezdeti stratégiájukon, ami többeknél az elektromosokra koncentrált. Újabban a plug-in hibridek dominálnak többük reklámkampányaiban.

Legalább a használt autók olcsóbbak lesznek?

A hazai újautóárak emelkedésénél az elmúlt években rendre előkerült a gyenge forint, csakhogy most hosszú ideig tartó 400 forint körül árfolyamról 380-ra erősödött a fizetőeszközünk. Mégsem látjuk 2025 második felében az árak csökkenését, legalábbis nem közvetlenül. Egyes nagyobb kereskedői árengedmények és jobb alkupozíciók mögött ugyanakkor ott állhat.

Sokkal direktebben kellene, hogy megjelenjen a korábbinál kedvezőbb forintárfolyam a használtan behozott személyautók kínálati árában. Lehet, hogy ez meg is mutatkozik egyes egyéni alkuknál, ugyanakkor a Használtautó.hu rendszeresen kiadott átlagárai csak a villanyautók egy részénél (pl. Tesla Model 3) mutattak árcsökkenést, másoknál nem (pl. BMW i3). Márpedig ez az iránymutató, hiszen ők évi egymillió apróhirdetés eladási áraiból átlagolnak, míg a szürkeimport darabszáma egy nagyságrenddel szerényebb.

Ráadásul egy-egy használt modellnél sokkal nagyobb az árak szórása adott évfolyamon belül a járművek állapotától és a szervizelésétől függően. És hogy mi várható a használtak piacán? „Az átlagárak minimálisan felfelé ívelhetnek” – válaszolta kérdésünkre a hirdetési oldal szakértője, mégpedig azért, mert szerinte fiatalodik a kereskedői kínálat.