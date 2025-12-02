Gyakorlatilag megfeleződött a szélsőséges gyorshajtás közben bemért és megbírságolt járművezetők száma az elmúlt két évben – derül ki a Vezess által az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK) kikért statisztikákból. Az okát nem tudni, viszont tény, hogy ebben az időszakban emelkedett kétszer is a gyorshajtás miatt fizetendő bírságok összege.

Hosszú éveken át 300 ezer forint volt Magyarországon a legmagasabb gyorshajtásos bírságösszeg, amit két lépésben jelentősen megemeletek. 2023-ban 390 ezer forintra nőtt, 2024 augusztus 16-tól pedig már 468 ezer forint.

468 ezer forintos közigazgatási bírságok száma gyorshajtás miatt 390 ezer forintos közigazgatási bírságok száma gyorshajtás miatt 300 ezer forintos közigazgatási bírságok száma gyorshajtás miatt Maximális összegű gyorshajtásos bírságok száma 2025 (november 15-ig) 323 – 323 2024 135 201 – 336 2023 – 123 267 390 2022 – – 744 744 2021 – – 659 659 2020 – – 824 824

A rendőrségi adatok szerint a fordulópont egyértelműen 2023-ban volt, az első bírságösszeg-emelés évében. A következő esztendőben bekövetkezett módosítás idején tovább mérséklődött az extrém gyorshajtással lebukottak száma, és az eddigi 2025-ös adatok szerint idén ugyan valamivel több lehet év végére, de érdemben a 2023 előtt megszokottnál jóval alacsonyabb szinten maradhat.

Ennyire lassítunk le a traffipaxnál

Kikértünk és megkaptunk egy másik, érdekes statisztikát is az ORFK-tól. Minden autós ismeri azt a jelenséget, amikor eléri a járművek tömege az előre kitáblázott, fémkapura rögzített traffipaxot, és ilyenkor mindenki lassít, legalábbis akik addig gyorsan hajtottak. A rendőrségtől most megtudtuk, hogy mennyire.

A VÉDA rendszer ugyanis nem csak a gyorshajtók sebességét méri és rögzíti, hanem a szabályosan közlekedők tempóját is. A rendőrség elküldte részünkre öt sztrádás traffipax átlagadatait két egymás utáni évből, de ugyanarról a naptári napról. A táblázat ezeken a napokon a 13 és 14 óra között elhaladt járművek átlagsebességét tartalmazza.

Feltűnőek a 120 km/óra fölötti átlagadatok, ezekben ugyanis benne vannak a buszok és a kamionok is, vagyis ahhoz, hogy ilyen magas átlag kijöjjön, sokan a traffipax alatt is jóval 130 km/óra felett kellett, hogy közlekedjenek.

Ellenőrzési helyszín címe 2024. (km/h) 2025. (km/h) M7 jobb pálya 60+064 kmsz-nél 91 114 M7 bal pálya 60+090 kmsz-nél 123 125 M3 jobb pálya 88+048 kmsz-nél 121 122 M3 bal pálya 142+984 kmsz-nél 90 115 M3 jobb pálya 143+000 kmsz-nél 60 123

„A táblázatban szereplő alacsony sebességadatok az adott időszak forgalmi viszonyainak következményei lehetnek” – írta magyarázatként a 60-as és a 90-es átlagokhoz a rendőrség.

A gyorshajtások száma rekordmagas

Itt még nincsenek idei statisztikáink, csak tavalyi egész évesek, amelyeken – az összes gyorshajtást nézve – csökkenés helyett rekordot látunk.

„2024-ben az összes objektív felelősség alapján (beleértve a gyorshajtásokat is), valamint a Kkt. 20. §-ába tartozó sebességtúllépések miatt összesen 56 348 833 300 forint bírságot szabott ki a rendőrség” – közölte még tavasszal az ORFK. Ez az 56,3 milliárd forintnyi bírság sokkal magasabb az egy évvel korábbi – akkor szintén rekordot jelentő – 30 milliárd forint körüli összegnél.

A járművezetőknek postán kiküldött és helyben kiszabott bírságok száma is minden korábbinál magasabb volt tavaly. A rendőrség közlése szerint „2024-ben az objektív felelősség alapján kiszabott bírságok száma összesen 961 256 darab, ebből a gyorshajtás miatti ügyek száma 807 018 darab, míg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. §-ába tartozó sebességtúllépés miatti ügyek száma 51 558 darab volt.” Ez így együtt 858 576 gyorshajtásos bírság.

Két fő oka lehet a rekordoknak. Az egyik a sebességmérő eszközök számának most már évről évre tartó növelése, és itt nem csak a járművek tempóját mérő traffipaxokra gondolunk. Országszerte terjednek a trafiboxok.

Ha valaki még nem tudná, ezek nagyjából 80 centis fémdobozok körülbelül méteres fémcső tetejére rögzítve, egyik oldalukon kis ablak, itt kukucskálnak kifelé a belsejükbe hosszabb-rövidebb időre beszerelt sebességmérők. Minden bizonnyal a trafiboxok hatékonyabbak azoknál az évtizede telepített fix sebességmérőknél, amelyek előtt tömegével lassítanak az autósok, utána meg tömegével visszagyorsítanak.

Eközben a sebességmérő műszerek száma is növekedik. „A fővárosban pár hónapja telepített sebességmérő készülékek VÉDA-rendszerhez illesztésével a keletkezett ügyek számában emelkedés tapasztalható” – közölte a rendőrség tavasszal a Vezess-sel. A 47 forgalmi sávot figyelő 26 kamera tavaly novembertől mér, és már az első negyedéves adatai látványosak, ráadásul újabbakat telepítenek majd.

Ezt megelőzően 2023-ban is bővült a traffipaxok száma, akkor az ORFK állított hadrendbe 40 darab, elmondásuk szerint az addig használtaknál is modernebb műszert. Akkor megtudtuk, hogy 230 méteres távolságig képesek hiteles mérésre és képfelvételre.

A készülékek beszerzése és szaporodása mellett a jogalkotó többször, összességében jelentősen megemelte a bírságok összegét is az elmúlt években, ez lehet a másik ok. Mivel az objektív felelősség hatáskörébe sorolt gyorshajtások bírságtétele annak bevezetése, 2008. május 1-je óta sávos, így továbbra is eltérő tételekkel számolhatnak az autósok. Postán érkező csekknél 50 és 468 ezer forint közötti összegekre készülhetnek a lebukott szabályszegők.