Gyakorlatilag megfeleződött a szélsőséges gyorshajtás közben bemért és megbírságolt járművezetők száma az elmúlt két évben – derül ki a Vezess által az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK) kikért statisztikákból. Az okát nem tudni, viszont tény, hogy ebben az időszakban emelkedett kétszer is a gyorshajtás miatt fizetendő bírságok összege.
Hosszú éveken át 300 ezer forint volt Magyarországon a legmagasabb gyorshajtásos bírságösszeg, amit két lépésben jelentősen megemeletek. 2023-ban 390 ezer forintra nőtt, 2024 augusztus 16-tól pedig már 468 ezer forint.
|468 ezer forintos közigazgatási bírságok száma gyorshajtás miatt
|390 ezer forintos közigazgatási bírságok száma gyorshajtás miatt
|300 ezer forintos közigazgatási bírságok száma gyorshajtás miatt
|Maximális összegű gyorshajtásos bírságok száma
|2025 (november 15-ig)
|323
|–
|323
|2024
|135
|201
|–
|336
|2023
|–
|123
|267
|390
|2022
|–
|–
|744
|744
|2021
|–
|–
|659
|659
|2020
|–
|–
|824
|824
A rendőrségi adatok szerint a fordulópont egyértelműen 2023-ban volt, az első bírságösszeg-emelés évében. A következő esztendőben bekövetkezett módosítás idején tovább mérséklődött az extrém gyorshajtással lebukottak száma, és az eddigi 2025-ös adatok szerint idén ugyan valamivel több lehet év végére, de érdemben a 2023 előtt megszokottnál jóval alacsonyabb szinten maradhat.
Ennyire lassítunk le a traffipaxnál
Kikértünk és megkaptunk egy másik, érdekes statisztikát is az ORFK-tól. Minden autós ismeri azt a jelenséget, amikor eléri a járművek tömege az előre kitáblázott, fémkapura rögzített traffipaxot, és ilyenkor mindenki lassít, legalábbis akik addig gyorsan hajtottak. A rendőrségtől most megtudtuk, hogy mennyire.
A VÉDA rendszer ugyanis nem csak a gyorshajtók sebességét méri és rögzíti, hanem a szabályosan közlekedők tempóját is. A rendőrség elküldte részünkre öt sztrádás traffipax átlagadatait két egymás utáni évből, de ugyanarról a naptári napról. A táblázat ezeken a napokon a 13 és 14 óra között elhaladt járművek átlagsebességét tartalmazza.
Feltűnőek a 120 km/óra fölötti átlagadatok, ezekben ugyanis benne vannak a buszok és a kamionok is, vagyis ahhoz, hogy ilyen magas átlag kijöjjön, sokan a traffipax alatt is jóval 130 km/óra felett kellett, hogy közlekedjenek.
|Ellenőrzési helyszín címe
|2024. (km/h)
|
2025.
(km/h)
|M7 jobb pálya 60+064 kmsz-nél
|91
|114
|M7 bal pálya 60+090 kmsz-nél
|123
|125
|M3 jobb pálya 88+048 kmsz-nél
|121
|122
|M3 bal pálya 142+984 kmsz-nél
|90
|115
|M3 jobb pálya 143+000 kmsz-nél
|60
|123
„A táblázatban szereplő alacsony sebességadatok az adott időszak forgalmi viszonyainak következményei lehetnek” – írta magyarázatként a 60-as és a 90-es átlagokhoz a rendőrség.
Megduplázhatná az ország összes traffipaxát egy egyszerű ötlet
Kimondottan tetszik a magyar polgármestereknek és támogatnák azt a nemzetközi példát, miszerint a gyorshajtásos bírságok egy részéből sebességmérőket vásárolhatnának.
A gyorshajtások száma rekordmagas
Itt még nincsenek idei statisztikáink, csak tavalyi egész évesek, amelyeken – az összes gyorshajtást nézve – csökkenés helyett rekordot látunk.
„2024-ben az összes objektív felelősség alapján (beleértve a gyorshajtásokat is), valamint a Kkt. 20. §-ába tartozó sebességtúllépések miatt összesen 56 348 833 300 forint bírságot szabott ki a rendőrség” – közölte még tavasszal az ORFK. Ez az 56,3 milliárd forintnyi bírság sokkal magasabb az egy évvel korábbi – akkor szintén rekordot jelentő – 30 milliárd forint körüli összegnél.
A járművezetőknek postán kiküldött és helyben kiszabott bírságok száma is minden korábbinál magasabb volt tavaly. A rendőrség közlése szerint „2024-ben az objektív felelősség alapján kiszabott bírságok száma összesen 961 256 darab, ebből a gyorshajtás miatti ügyek száma 807 018 darab, míg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. §-ába tartozó sebességtúllépés miatti ügyek száma 51 558 darab volt.” Ez így együtt 858 576 gyorshajtásos bírság.
Két fő oka lehet a rekordoknak. Az egyik a sebességmérő eszközök számának most már évről évre tartó növelése, és itt nem csak a járművek tempóját mérő traffipaxokra gondolunk. Országszerte terjednek a trafiboxok.
Ha valaki még nem tudná, ezek nagyjából 80 centis fémdobozok körülbelül méteres fémcső tetejére rögzítve, egyik oldalukon kis ablak, itt kukucskálnak kifelé a belsejükbe hosszabb-rövidebb időre beszerelt sebességmérők. Minden bizonnyal a trafiboxok hatékonyabbak azoknál az évtizede telepített fix sebességmérőknél, amelyek előtt tömegével lassítanak az autósok, utána meg tömegével visszagyorsítanak.
Eközben a sebességmérő műszerek száma is növekedik. „A fővárosban pár hónapja telepített sebességmérő készülékek VÉDA-rendszerhez illesztésével a keletkezett ügyek számában emelkedés tapasztalható” – közölte a rendőrség tavasszal a Vezess-sel. A 47 forgalmi sávot figyelő 26 kamera tavaly novembertől mér, és már az első negyedéves adatai látványosak, ráadásul újabbakat telepítenek majd.
Ezt megelőzően 2023-ban is bővült a traffipaxok száma, akkor az ORFK állított hadrendbe 40 darab, elmondásuk szerint az addig használtaknál is modernebb műszert. Akkor megtudtuk, hogy 230 méteres távolságig képesek hiteles mérésre és képfelvételre.
A készülékek beszerzése és szaporodása mellett a jogalkotó többször, összességében jelentősen megemelte a bírságok összegét is az elmúlt években, ez lehet a másik ok. Mivel az objektív felelősség hatáskörébe sorolt gyorshajtások bírságtétele annak bevezetése, 2008. május 1-je óta sávos, így továbbra is eltérő tételekkel számolhatnak az autósok. Postán érkező csekknél 50 és 468 ezer forint közötti összegekre készülhetnek a lebukott szabályszegők.
Mennyivel mentek 2025 legdurvább gyorshajtói?
Fotókkal, helyszínekkel és sebességadatokkal itt van az idei toplista. Az ott egy Porsche?