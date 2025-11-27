4,8 és 15,2 év között mozog a 20 legnagyobb számban külföldről használtan behozott személyautó-modell átlagéletkora 2025 első tíz hónapjában – derül ki a Vezess kérésére a Datahouse által összeállított statisztikákból. A sor elején és végén is sokak számára vágyott szerelemautók állnak, de mielőtt elárulnánk a részleteket, szavazzunk!

Milyen életkorúak a legnépszerűbb személyautók?

Már az idei darabszámokban is számos érdekes változást látni, az életkorok szerinti táblázatok előtt röviden összefoglaljuk ezeket:

A Volkswagen Passat a második legnépszerűbb importautó eddig 2025-ben, ennyire elöl még nem járt a középkategóriás német modell

A Tesla Model 3 immár az ötödik legnagyobb számban beérkező használt személyautó

A szürkeimportból vásárlók évtizedeken át tartó BMW-őrületének vége: a hat éve még abszolút legelső 3-as széria csak a 17. a listán idén, az 5-ös széria példányai csak a 38. helyen szerénykednek

Helyüket egyértelműen az Audi vette át. Az A4-es a 6. a sorban, az A3 a 12., az A6-os 20., vagyis három Audi van a top 20-ban

Ahol egyetlen Mercedes sincs, ez is újdonság

Mindössze egy szem elektromos autó található a legnépszerűbb 20 között

Négy modellel a Volkswagen a legnépszerűbb márka, hárommal-hárommal követi az Opel és az Audi

Nézzük meg ezek után az átlagos életkoruk alapján a legnagyobb számban beérkező használt autókat, a legfiatalabb szereplő kiléte nem is kérdés: a használt Teslák árának nyugat-európai beszakadása után 4,8 éves átlagéletkorral jönnek be Magyarországra. Érdekes, hogy a hivatalos statisztikák szerint 2017-es és 2018-as évjáratú egyáltalán nem állt forgalomba idén, az már nem meglepő, hogy 2019-esből messze a legtöbb: 1082 darab. 2021-esből 610 példány, 2020-asból 479, az ezeknél fiatalabbakból jóval kevesebb.

Valószínűleg sokan nem fogadtak volna nagyobb összegben, hogy ennyire fiatal az 1996 óta gyártott Octaviák hozzánk beérkező állománya. 2021-es gyártású autókból állt forgalomba a legtöbb idén eddig (161 darab), majd 2014-es évjáratúakból (148).

Helyezés átlagéletkor alapján Márka, modell 2025. 1‒10. hónapban forgalomba állt példányok átlagéletkora (év) 2025. 1‒10. hónapban forgalomba állt példányok száma (darab) Helyezés darabszám alapján 1. Tesla Model 3 4,8 2578 5. 2. Skoda Octavia 10,4 1722 8. 3. Hyundai i30 11,5 1254 14. 4. Kia Ceed 11,7 1491 10. 5. Toyota Yaris 11,8 1312 13. 6. Volkswagen Passat 12,2 3079 2. 7. Opel Corsa 12,5 1881 7. 8. Ford Focus 12,6 2979 3. 9. Audi A6 12,8 1050 20. 10. Volkswagen Touran 13,1 1123 18.

Figyelemre méltó. hogy Passatokból nem csak a kínálat alját jelentő, lerohadt, 15-20 éves példányok érkeznek be, a nepperek és a kisebb-nagyobb kereskedők kimondottan hordják be a fiatalabb, a használtautó-piac magasabb árszintjén lévő darabokat is. Ne felejtsük el, hogy az országban forgalomban lévő 4,3 millió személyautó átlagos életkora 16,3 év jelenleg. Az uniós átlag ezzel szemben 11,5 év, amiben természetesen benne vannak a kelet-európai és balkáni országok is.

Az első 20-ban összesen négy modell szerepel a prémiummárkák kínálatából, ebből viszont átlagéletkor szerint nézve ‒ ahogy az alábbi táblázatban is látszik ‒ három a 18‒19‒20. pozícióban szerénykedik.

Helyezés átlagéletkor alapján Márka, modell 2025. 1‒10. hónapban forgalomba állt példányok átlagéletkora (év) 2025. 1‒10. hónapban forgalomba állt példányok száma (darab) Helyezés darabszám alapján 11. Opel Astra 13,4 2859 4. 12‒13. Ford Fiesta 13,6 1433 11. 12‒13. Honda Jazz 13,6 1106 19. 14. Volkswagen Golf 13,7 3615 1. 15. Suzuki Swift 14 1176 16. 16. Opel Meriva 14,5 1510 9. 17. Volkswagen Polo 14,7 1208 15. 18. Audi A4 15 2420 6. 19. Audi A3 15,1 1429 12. 20. BMW 3 15,2 1150 17.

Kissé kilóg a sorból a két kedvelt dél-koreai kompakt, a Hyundai i30 (átlagéletkor 11,5 év) és a Kia Ceed (átlagéletkor 11,7 év) példányaiból a kereskedők szívesebben hordják be a fiatalabbakat, nyilván azt írják fel a vásárlólistájukra, amire itthon igény van. Innen nézve elgondolkodtató az elektromosok szereplése.

Mi a helyzet az olcsóbb elektromos autókkal?

Bőven 100 feletti modellből áll manapság már a használt villanyautók kínálata, ám sem a szélesedő választék, sem az árak beszakadása nem látszik a listán. A kivételnek tekinthető Model 3 mellett nincs másik villanyautó a top 20-ban, a korábban ott szereplő BMW i3 is kiesett onnan. Ennél a modellnél a 824 behozott példány átlagéletkora 5,4 év.

Gyakorlatilag ugyanezen a szinten vannak korban a Nissan Leafek is (5,5 év, 713 darab), valamivel idősebbek tőlük átlagosan a Renault Zoék (6,4 év, 662 példány). A villanyautók darabszám szerinti tízes listáján a Dacia Springek a legfiatalabbak átlagosan (2,6 év 539 példány alapján), majd a Tesla Model Y-ok következnek (2,7 év, 690 darab).

Végül a legidősebbek

Ezek az autók bírják a legtovább? – adódik a kérdés, amikor azt böngésszük az adatsorokban, hogy melyik modellek neve mellett szerepel a legmagasabb átlagos életkor. Egy-egy behozott oldtimer borítaná ezt a statisztikát a maga 50-80-100 évével, azonban itt csak olyan modellek mellett néztük meg az évet, amelyekből legalább 20 darab beérkezett a mögöttünk álló 10 hónapban.

Eszerint a sorrend: 1. Mercedes-Benz 126, átlagosan 38,1 évvel (ez 28 darab példány alapján jött ki), 2. Mercedes-Benz 190, átlagosan 35,8 évvel (24 darab), 3. Mercedes-Benz SL átlagosan 30,3 évvel (84 példány).