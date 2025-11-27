4,8 és 15,2 év között mozog a 20 legnagyobb számban külföldről használtan behozott személyautó-modell átlagéletkora 2025 első tíz hónapjában – derül ki a Vezess kérésére a Datahouse által összeállított statisztikákból. A sor elején és végén is sokak számára vágyott szerelemautók állnak, de mielőtt elárulnánk a részleteket, szavazzunk!
Milyen életkorúak a legnépszerűbb személyautók?
Már az idei darabszámokban is számos érdekes változást látni, az életkorok szerinti táblázatok előtt röviden összefoglaljuk ezeket:
- A Volkswagen Passat a második legnépszerűbb importautó eddig 2025-ben, ennyire elöl még nem járt a középkategóriás német modell
- A Tesla Model 3 immár az ötödik legnagyobb számban beérkező használt személyautó
- A szürkeimportból vásárlók évtizedeken át tartó BMW-őrületének vége: a hat éve még abszolút legelső 3-as széria csak a 17. a listán idén, az 5-ös széria példányai csak a 38. helyen szerénykednek
- Helyüket egyértelműen az Audi vette át. Az A4-es a 6. a sorban, az A3 a 12., az A6-os 20., vagyis három Audi van a top 20-ban
- Ahol egyetlen Mercedes sincs, ez is újdonság
- Mindössze egy szem elektromos autó található a legnépszerűbb 20 között
- Négy modellel a Volkswagen a legnépszerűbb márka, hárommal-hárommal követi az Opel és az Audi
Nézzük meg ezek után az átlagos életkoruk alapján a legnagyobb számban beérkező használt autókat, a legfiatalabb szereplő kiléte nem is kérdés: a használt Teslák árának nyugat-európai beszakadása után 4,8 éves átlagéletkorral jönnek be Magyarországra. Érdekes, hogy a hivatalos statisztikák szerint 2017-es és 2018-as évjáratú egyáltalán nem állt forgalomba idén, az már nem meglepő, hogy 2019-esből messze a legtöbb: 1082 darab. 2021-esből 610 példány, 2020-asból 479, az ezeknél fiatalabbakból jóval kevesebb.
Valószínűleg sokan nem fogadtak volna nagyobb összegben, hogy ennyire fiatal az 1996 óta gyártott Octaviák hozzánk beérkező állománya. 2021-es gyártású autókból állt forgalomba a legtöbb idén eddig (161 darab), majd 2014-es évjáratúakból (148).
|Helyezés átlagéletkor alapján
|Márka, modell
|2025. 1‒10. hónapban forgalomba állt példányok átlagéletkora (év)
|2025. 1‒10. hónapban forgalomba állt példányok száma (darab)
|Helyezés darabszám alapján
|1.
|Tesla Model 3
|4,8
|2578
|5.
|2.
|Skoda Octavia
|10,4
|1722
|8.
|3.
|Hyundai i30
|11,5
|1254
|14.
|4.
|Kia Ceed
|11,7
|1491
|10.
|5.
|Toyota Yaris
|11,8
|1312
|13.
|6.
|Volkswagen Passat
|12,2
|3079
|2.
|7.
|Opel Corsa
|12,5
|1881
|7.
|8.
|Ford Focus
|12,6
|2979
|3.
|9.
|Audi A6
|12,8
|1050
|20.
|10.
|Volkswagen Touran
|13,1
|1123
|18.
Figyelemre méltó. hogy Passatokból nem csak a kínálat alját jelentő, lerohadt, 15-20 éves példányok érkeznek be, a nepperek és a kisebb-nagyobb kereskedők kimondottan hordják be a fiatalabb, a használtautó-piac magasabb árszintjén lévő darabokat is. Ne felejtsük el, hogy az országban forgalomban lévő 4,3 millió személyautó átlagos életkora 16,3 év jelenleg. Az uniós átlag ezzel szemben 11,5 év, amiben természetesen benne vannak a kelet-európai és balkáni országok is.
Az első 20-ban összesen négy modell szerepel a prémiummárkák kínálatából, ebből viszont átlagéletkor szerint nézve ‒ ahogy az alábbi táblázatban is látszik ‒ három a 18‒19‒20. pozícióban szerénykedik.
|Helyezés átlagéletkor alapján
|Márka, modell
|2025. 1‒10. hónapban forgalomba állt példányok átlagéletkora (év)
|2025. 1‒10. hónapban forgalomba állt példányok száma (darab)
|Helyezés darabszám alapján
|11.
|Opel Astra
|13,4
|2859
|4.
|12‒13.
|Ford Fiesta
|13,6
|1433
|11.
|12‒13.
|Honda Jazz
|13,6
|1106
|19.
|14.
|Volkswagen Golf
|13,7
|3615
|1.
|15.
|Suzuki Swift
|14
|1176
|16.
|16.
|Opel Meriva
|14,5
|1510
|9.
|17.
|Volkswagen Polo
|14,7
|1208
|15.
|18.
|Audi A4
|15
|2420
|6.
|19.
|Audi A3
|15,1
|1429
|12.
|20.
|BMW 3
|15,2
|1150
|17.
Kissé kilóg a sorból a két kedvelt dél-koreai kompakt, a Hyundai i30 (átlagéletkor 11,5 év) és a Kia Ceed (átlagéletkor 11,7 év) példányaiból a kereskedők szívesebben hordják be a fiatalabbakat, nyilván azt írják fel a vásárlólistájukra, amire itthon igény van. Innen nézve elgondolkodtató az elektromosok szereplése.
Mi a helyzet az olcsóbb elektromos autókkal?
Bőven 100 feletti modellből áll manapság már a használt villanyautók kínálata, ám sem a szélesedő választék, sem az árak beszakadása nem látszik a listán. A kivételnek tekinthető Model 3 mellett nincs másik villanyautó a top 20-ban, a korábban ott szereplő BMW i3 is kiesett onnan. Ennél a modellnél a 824 behozott példány átlagéletkora 5,4 év.
Gyakorlatilag ugyanezen a szinten vannak korban a Nissan Leafek is (5,5 év, 713 darab), valamivel idősebbek tőlük átlagosan a Renault Zoék (6,4 év, 662 példány). A villanyautók darabszám szerinti tízes listáján a Dacia Springek a legfiatalabbak átlagosan (2,6 év 539 példány alapján), majd a Tesla Model Y-ok következnek (2,7 év, 690 darab).
Végül a legidősebbek
Ezek az autók bírják a legtovább? – adódik a kérdés, amikor azt böngésszük az adatsorokban, hogy melyik modellek neve mellett szerepel a legmagasabb átlagos életkor. Egy-egy behozott oldtimer borítaná ezt a statisztikát a maga 50-80-100 évével, azonban itt csak olyan modellek mellett néztük meg az évet, amelyekből legalább 20 darab beérkezett a mögöttünk álló 10 hónapban.
Eszerint a sorrend: 1. Mercedes-Benz 126, átlagosan 38,1 évvel (ez 28 darab példány alapján jött ki), 2. Mercedes-Benz 190, átlagosan 35,8 évvel (24 darab), 3. Mercedes-Benz SL átlagosan 30,3 évvel (84 példány).