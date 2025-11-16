A Škoda múzeumba még akkor is érdemes ellátogatni, ha valaki nem feltétlenül a márka rajongója. A Mladá Boleslav városában található tárlat nem pusztán egy kiállító helyiség, hanem egy olyan létesítmény, amiben bepillantást nyerhetünk abba, hogyan alakultak ki a ma millió számra gyártott személyautók. A Vezess nemrég ott járt, így első kézből mutathatjuk meg nektek.

A Škoda idén ünnepli fennállásának 130. évfordulóját, így története nemcsak a motorizáció hajnalát, hanem a ma népszerű járműkategóriák – kupé, hatchback, szedán – megszületését is magában foglalja. A kiállítás különlegessége, hogy nem kizárólag a sikeres modellekre helyezi a hangsúlyt, hanem bemutatja a kisebb sorozatban gyártott, sőt olykor kevésbé sikeres próbálkozásokat is. Ezáltal a látogató számára világossá válik: a tartós siker titka nem pusztán a kitartásban rejlik, hanem abban, hogy egy képes rugalmasan alkalmazkodni a változó igényekhez és kihívásokhoz.

Ha le akarnánk egyszerűsíteni a cseh gyártó genezisét, azt is mondhatnánk, mindig egy kerékkel többet rakott a gyártmányához akkor, amikor a szükség úgy hozta. Eleinte csak kétkerekű, aztán három kerekű kerékpárokkal foglalkozott, majd végül négykerekű, motoros automobilokban találta meg a számítását. És itt nyílt meg egy olyan univerzium a márka számára, ami a mai napig csak tágul. És benne újabb és újabb csillagok keletkeznek!

Alábbi galériánkban bepillantást engedünk a cseh gyártó tárlatába, amelyben biztosan vissza-köszön egy-egy olyan modell is, amelyekről kedves emlékeket őrizhetünk magunkban, legyen szó a közel-, vagy távolabbi múltról. Jó barangolást és képnézegetést kívánunk!

38 fotó

