“Jó reggelt”- köszöni oda kedvesen, tökéletes magyarsággal egy Škoda melegítőt viselő hölgy a Prágától észak-keletre található Loučeň kastély előtt. Gyorsan kiderült, hogy középkorú hölgynek szlovákiai magyar férje van, innen a tökéletes magyar nyelvtudás. De nem ez lesz az egyetlen magyar vonatkozás cikkünkben, amelynek fontos színtere Mladá Boleslav és környéke. Itt született meg és épült ki a Škoda-birodalom, amely idén ünnepli 130 éves fennállását .

A barokk kastély és annak robotfűnyírókkal karban tartott kertje különleges atmoszférát teremtett azoknak az oldtimereknek és youngtimereknek, amelyeket a cseh márka elhozott születésnapi eseményére, hogy bemutassa a Škoda típusait melyek naggyá tették a márkát és segítettek átvészelni a nehezebb éveket. Mert mi is lehet a túlélés kulcsa, ha nem az, hogy egy gyártó mindig tud választ adni a mobilitás változó igényeire legyen szó hajtástechnológiáról, vagy a szállított személyek számáról, vagy a csomagtartó méretéről? Lényegében csak a változás állandó.

Mintha egy filmforgatás közepére csöppentünk volna, olyan érzése lehet az erre járónak a különféle Škoda-k láttán. Volt amire gyermekkorunkból emlékeztünk, akadt olyan, ami a családi albumból ismerős, és olyan is, amivel csak múzeumban találkozhattunk. A szervezők jóvoltából nemcsak megnéztük ezeket, kipróbálhattuk ezeket. Következzen egy varázslatos utazás a Škoda világában.

20 fotó

Két világháború között

A cseh márka bicikliépítéssel kezdte a karrierjét, amiből háromkerekű motorbiciklik, vagy automobilok születtek. Az első zárt személygépkocsik közé tartozott a Škoda 645, amely 1929-ben, tehát a gazdasági világválság évében mutatkozott be a prágai autókiállításon. A luxuskategóriás, középméretű autó mozgatásáról hathengeres, folyadékhűtéses, 45 lóerős benzinmotor gondoskodott, amelyhez háromfokozatú váltó csatlakozott. Kétüléses, szedán és kabrió kivitelben is gyártották, de csak 758 darab gördült le belőle a gyártósorról. A szerény teljesítmény ellenére akár 90 km/órával is képes volt suhanni.

A Škoda Popularral viszont még ennél is többel, 110-125 km/órával lehetett repeszteni. Mindez többek között az osztrák-magyar családból származó Járay Pál-na kis köszönhető, aki nagy hatással volt Közép-Kelet európai autóiparára. Az aerodinamikai értelemben áramvonalasabb autók születésében kimagasló érdemeket szerzett és bár közvetlenül nem dolgozott a cseh gyártónak, szabadalmai révén hozzájárult olyan autók létrejöttéhez, mint például a Škoda 935 Dynamic. Ez a csehszlovák autó csak tanulmány maradt, de a Popular előfutárának tekinthető.

Csehszlovák rali versenyzők számára építette a vállalat, hogy indulhassanak az 1936-os Monte Carlo ralin. A kis 29,5 lóerős kocsi alig 950 kilogrammot nyomott és mindössze két fő utazhatott benne, összesen 70 darab készült belőle.

Ugyancsak a két világháború közötti időszak fontos fejlesztése volt a Škoda Superb, amely hat-, illetve négyszemélyes változatban is megszületett. Az autó láttán hamar megjelenhet szemünk előtt a külön sofőrt (mondjuk “Jean-t”) foglalkoztató öltönyös, zsebórás, sétabotos nemes úr képe, mivel a vezetőteret és az utasteret egy fal választotta el egymástól.

Kezdetben a Superb a 645-ös modell, 55 lóerős, hathengeres motorját használta, majd 1936-tóban 2492-ről 2703 cm³-re növelték a hengerűrtartalmát. Az új motor már 62 lóerőre volt képes, sőt a következő frissítéskor már 65 lóerőt is ki tudtak hozni belőle. A rendezvényen jobbkormányos változatot hoztak, amely komfortos utazási élményt biztosított a lágy rugózás és a nyomatékos motor révén. A váltókarral viszont meggyűlik az ember baja, mivel nem egyenes botváltó, hanem egyfajta hajlattal csatlakozik a padlóba.

Boldog béke idők?

A második világháború után 1945-ben indult újra a termelés csehszlovák gyártónál a 1101/1102 sorozattal. 1952-1956 között pedig egy lépcsőshátú szedánt gyártottak 1200-as típusszámmal. Hasonló kocsiszekrénye volt, mint az 1101-esnek; leginkább teher- és betegszállításra használták. A következő mérföldkő a Spartak volt, amely többségében a 1102-es széria elemeit használta. 1959-ben minden Škoda csavarrugós első futóművet és lengéscsillapítókat kapott. Így volt ez az Octaviával is, amiből a rendezvényre egy Combi változat jutott.

A tűzpiros Octavia Combi, amit a csehek egyenesen a múzeumból hoztak el, még teljesen működőképes. A 1964-ben gyártott személygépkocsi lényegében a Spartak modernizált változata volt. Vezetőülésében helyet foglalva alapvetően két dolog tűnhet azonnal fel: a hatalmas kormánykerék, a nagy lábtér, valamint a kormányváltó, amelynek kezelését tanulni kell. Az 1-es és a 2-es talán még könnyen is megy, de a 3-as fokozatot már kicsit nehezebb megtalálni. A rükverc pedig egészen sajátos helyen van, így amikor tolatni kell, akkor a váltókart az ember szinte a “lába közé veszi”. A gázpedálja akkora mint egy kisebb kampó, de a fék és a kuplung már teljesértékűnek tekinthető.

40-50 km/órás tempónál már zúg mint egy méhkas, de ennyivel többel nem is mertem vele menni, mert teljesen hiányzik belőle a szervó, ráadásul a féket nagyon taposni kell ahhoz, hogy hajlandó legyen megállni. Kanyarodáskor jól jön a rutin, hiszen ilyenkor egyszerre kell megállni, fordulni és közben megtalálni a kormányváltón azt az 1-es, vagy 2-es fokozatot, amiben még hajlandó elindulni. Izomból kell tekerni a kormányt, máskülönben az árok lesz a végállomás.

Független kerékfelfüggesztése miatt azonban komfortos utazást biztosít. Visszapillantója viszont még egy borotválkozótükörnél is kisebb. A helykínálata figyelemreméltó, hiszen nem csak elől, de hátul is viszonylag nagy tér fogad. A hátsó ülések lehajtásával a 690 literes csomagtartóból rögtön 1050 literes tárolóhelyet lehet varázsolni. Micsoda szerelmek születhettek itt egykoron! Ez a verzió ugyan nem volt annyira népszerű, mint a lépcsős hátú, de így is több mint 55 ezret eladtak belőle.

Ez már apád Škodája?

A ’60-as évek elején érkezett a négy ajtós 1000MB, amely a következő évtizedekre meghatározta a Škoda személygépkocsik uralkodó konstrukciós elképzelését. Esztétikailag viszont szerintem az 1000MBX vitte a pálmát ekkortájt, amelyet 1966-ban a genfi Autószalonon lepleztek le. A szocialista luxus megtestesítőjét négyhengeres, 988 cm3-es űrtartalmú 52 lóerős benzinmotor hajtotta. Ezzel akár 127 km/órás sebességgel is lehetett közlekedni a kis önsúlynak is köszönhetően (815 kg).

De lapozzunk is a ’70-es évekhez, ekkor érkezett meg ugyanis a Škoda 100, amely széleskörben hódított és a Zsigulik a Trabantok között. Alapvetően az 1000MB farmotoros, hátsó-kerék hajtásos koncepcióját vitte tovább. A széria első modellje 1969-ben mutatkozott be és 1 literes (100), valamint 1,1 literes (110) motorokkal gyártották.

Ekkortájt a csehszlovák gyártó szeretett volna áttérni a frontmotoros, fronthajtásos személygépkocsikra, de Moszkvában ezt elutasították, így a Škoda kénytelen volt frissíteni az S100/S110-es szériát. Így született meg a 120, amely 1976-tól egészen 1990-ig gyártásban maradt. Ennek a szériának volt egy modellváltozata 120 GLS, amely leginkább importra készült.

A krómozott lökhárítóval és krómozott lámpafészkekkel rendelkező autó igazi “zászlóshajó” volt, soha nem felejtem el, hogy zöld fényezésben mindig megbújt valahol az autóskártya paklikban. Hajtásáról négy hengeres, 1174 köbcentiméteres lökettérfogatú, 54 lóerős benzinmotor gondoskodott, amelyhez négyfokozatú váltó csatlakozott. Ez már a szokásos helyen a kardánalagúton kapott helyet. A konstrukció egyetlen hátránya, hogy nem igazán volt alapjárat. Ez a tesztvezetésen is kiderült, mivel gyakorlatilag mindenki lefulladt vele. Ha valaki sokat gondolkodott váltáson, vagy rossz fokozatba tette a váltót, akkor indíthatta újra a motort.

Pedig egyébként remek vezetési élményt kínál nagy szélvédőnek, a hatalmas oldalablakoknak és magas üléspozíciónak köszönhetően. A kormány forgatásához már nem szükséges nagy erőkifejtés és a váltó is viszonylag könnyen kezelhető, de ki kell ismerni. Nincs rajta semmilyen kapcsolási rajz, ami könnyíthetne a kezelésén. Állítólag akár 140 km/órára is képes volt a maga idejében, de ezt azért nem tettem próbára. A motorzaja elhanyagolható, nem mondom, hogy nem hallatszik, de egészen kulturált jószág.

A Škoda 135 Rapid persze még ennél is magasabb műszaki színvonalat képvisel, hiszen ez a kupé és kabrió változatban gyártott sportkocsi már nagyon közel járt a bársonyos forradalomhoz. Ez a modellváltozat lényegében a 120-as típus 1984-es frissítésnek köszönhetően jött létre és lényegében csak az Egyesült Királyságban, illetve Ausztriában frissítették. Hajtásául egy 1289 cm³-es, 58 lóerős motor gondoskodott, amely alumínium ötvényből készült. Vezetőülésében helyet foglalva rögtön érhetővé válik, miért keresik a cseh gyűjtők most nagy buzgalommal ezt a sportkocsit mindenhol. Alig 400 darab készült belőle, ami hihetetlen, mert megérdemelt volna nagyobb darabszámot is. A fedélzeten ülőkre nagy lábtér, széles válltér és szolid fejtér vár. De a panoráma ablak, a jól strukturált és könnyen átlátható műszerfal, a precíz váltókar és a szervokormánya szolid eleganciával öleli körbe a ’80-as éveket.

Milyen vezetni? Nos, stabil úttartás, minimális szélzaj, kellemesen duruzsoló motorhang és lágy kuplungolás jellemzi. Ebben a kocsiban kicsit tényleg a gondolataiba révedhet az ember, de legeltetheti a szemét az őszbe hajló tájon, és élvezheti a napsugarak utolsó meleg leheletét. A Škoda 135 Rapidban nincs kapuzárási pánik, mert az öregedés méltóságteljes köntöst kap. És az ember szelíden mormolhatja a bajsza alatt, hogy annyi megpróbáltatás, nélkülözés és álmatlan éjszakák ellenére mégis érdemes volt élni.

This is my Favorit(e)

De a melankóliát nem engedte magához közel a cseh gyártó még a bársonyos forradalom idején sem. Talán érezte a változás szelét? 1987-ben a brünni kiállításon mutatkozott be a Favorit, amely már fronthajtásos és frontmotoros volt. Ez forradalmi döntés volt annak idején a Škoda-tól és az is, hogy a kocsi formatervének elkészítését az olasz Bertonéra bízta. A Favorit Közép-Európa legnépszerűbb városi kiskategóriás autójává lépett elő. Hogy miért azt rögtön megérti az ember ha beül a vezetőülésbe.

A kezembe egy Black Line felszereltségű változat került, amelyben az 1000MB korszerűsített, 62 lóerős benzinmotor dolgozott. A Favorit nem is tűnik belül annyira kicsinek. Bár alig 4 méter hosszú, 1,6 méter széles és 1,4 méter magas kasztnija van, utastere mégis tágasnak és élhetőnek tűnik. Műszerfalát úgy alakították ki, hogy gyakorlatilag minden a kormánykerék köré épül. Minden fontos kapcsoló kellő magasságban van. A helyzetjelző és a távolsági külön-külön kapcsolót kapott, ráadásul ezeket egymástól tisztes távolságra helyezték el.

Merre tart a Škoda?

Napjaink Škodáit ismerjük tapasztalatból és az utcáról, hiszen rengeteg fut belőlük az utakon. A cseh gyártó kapacitásai jelenleg 100%-on pörögnek – árulta el a rendezvényen Klaus Zellmer, a Škoda Auto igazgatótanácsának új elnöke. Hozzátette: az év első hat hónapja a legsikeresebb időszak volt a márka történetében. Nemcsak lágy, hanem plug-in és elektromos fronton is jól teljesítenek.

“Mi nem azt mondjuk, hogy mit válasszanak az emberek, hanem különféle megoldásokat kínálunk és rájuk bízzuk a választás szabadságát” – hangsúlyozta Zellmer. Azt azonban elárulta, hogy a kínai piacot elengedte Škoda, helyette inkább Indiára fókuszál. Vietnámban pedig egy CKD üzemet létesít. Az egykori csehszlovák, majd szocialista gyártó tehát kinőtte Európát és manapság és igyekszik globális márkává válni.