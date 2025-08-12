A követési távolságot úgy kell megválasztani, hogy minden helyzetben, bármilyen váratlan is az meg tudjunk állni, ha az előttünk haladó ugyanezt teszti. Erre hívja fel a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. legfrissebb videójával.

A felvételen a múlt héten az M1-es autópálya biatorbágyi szakaszán történt baleset látszik. Egy személyautó a Hegyeshalom felé vezető oldalon egyre lassul, majd megáll – az autópálya közepén. Percekig áll, az érkező autók folyamatosan kerülik ki, egyesek az utolsó pillanatban.

Egy fehér furgon viszont eltalálja, fékezés nélkül ütközik az álló autónak, amelyet egy másik sávban érkező teherautó elé löki. A balesetben így 4 autó volt érintett, egy személy könnyű, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

A MKIF bejegyzésében kihangsúlyozza azt a fontos állítást, amelyet az ezzel foglalkozó szakemberek is mindig elmondanak, a követési távolságot nem méterben mérjük, hanem időben. Száraz időben legalább 2 másodperc, esős időben pedig, legalább 3-4 másodperc távolság kell két jármű között! Bármikor rosszul lehet valaki előtted, műszaki gondja akadhat, dugó alakulhat ki stb.

Ha valaki hasonló helyzetbe kerül, azaz lerobban az autója neki pedig azt javasolják, amíg gurul az autó, addig próbáljon meg eljutni a leálló sávba.

Ha ez nem is sikerül, akkor is:

Vedd fel a láthatósági mellényt!

Tedd ki az elakadásjelző háromszöget!

Csak az irataidat és a mobiltelefonodat vedd magadhoz!

Szállj ki és a szalagkorláton kívül hívd a 112-es telefonszámot!

Külön érdekessége a videónak az a fekete szabadidő-autó, illetve annak vezetője, aki áthajtott a baleset törmelékein. Ezt követően vissza tolatott, megállt, ellenőrizte az autóját és távozott. Többsávos úton tilos tolatni, láthatósági mellény nélkül kiszállni pedig életveszélyes.

Reméljük csak a vágás miatt nem látszik, hogy előtte azért odament a balesethez megnézni, hogy mindenki jól van-e, hiszen tudjuk, a segítségnyújtás elmulasztása a magyar Büntető Törvénykönyv szerint bűncselekmény és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Gyakran előfordul, hogy a közlekedők a gyorsforgalmi utakon rossz irányba haladnak, de ez nagyon veszélyes. Mutatjuk miért: