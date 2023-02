„Két esetben is közlekedett velem szemben valaki ott, ahol nem lett volna szabad neki. Az egyik eset az M5-ös autópályáról az a M0-sra (az M3-as irányába) való haladáskor történt. A helyszín egy kisebb emelkedőt követő lejtő, ahol a dombtetőre felérve láttam meg, hogy valaki tolat vissza az ott egysávos úton. Szerencsére ki tudtam kerülni, a mögöttem érkező kamionnak viszont már komoly fékezést kellett bemutatnia ehhez” – mesélte főszerkesztő kollégánk, Horváth Zsolt.

„Ennél sokkal félelmetesebb volt a második eset. Az M5-ös autópályán mentem Budapest irányába, kora este, de már teljes sötétségben. Nagyjából Ócsa magasságában haladhattam, a belső sávban éppen elhaladva más autók mellett, amikor a távolban két fénypont tűnt fel, melyekről hamar kiderült, hogy egy jármű fényszórói. Elsőre azt gondoltam, hogy terelés van, és 2×1 sávossá válik az út, de sajnos nem. Szerencsére nem volt senki a jobb oldali sávban, így ki tudtam húzódni, miközben elhaladt mellettünk egy kamion. Gyorsan megnéztem, hogy hányas kilométer-szelvénynél járunk és hívtam a 112-t. Legalább 12 kilométer (annyira volt az M0) óta haladt a kamion a forgalom irányával a szemben – nem a leállósávon, hanem a menetirány szerinti belső sávban. Hidegrázós élmény volt” – folytatta.

Bízunk benne, hogy olvasóink közül igen kevesen éltek át eddig hasonló pillanatokat, ám ha nem is gyakori, semmiképp sem egyedi esetekről van szó, sőt, mintha az elmúlt egy-két évben a korábbiaknál gyakrabban lennénk kénytelenek ilyen és hasonló híreket megjelentetni a Vezessen is…

Híreink az elmúlt szűk másfél évből származnak, az utolsó kettő idén januárból. Mindenki megőrült, ilyen jellemzővé vált a gyorsforgalmi utakon a tolatás, a menetiránnyal szembeni haladás? Az okokról, az esetszámokról, a balesetek gyakoriságáról, az esetleges teendőkről, valamint a megelőzésről a rendőrséget és az autópályák üzemeltetőit is megkérdeztük.

Közelebb volt a benzinkút shopja?

Természetesen elsődlegesen adja magát a kérdés, hogy miért, hogyan is kerül az autópályára – valamint a 2×2 sávos autóutakra vagy a 2×2 sávos főutakra – a jármű a forgalommal szemben.

A tapasztalatok, utólagos vizsgálatok alapján a szembehajtásos balesetek oka lehet új út forgalomba helyezésénél a megváltozott vonalvezetés, amely még nem szerepel a GPS-alapú térképeken; előfordul, hogy az egy-egy új autópálya-szakasz átadásával szembesülő járművezetők továbbra is a megszokás szerint jobbra/balra fordulnak, pedig az új különszintű csomópontban megváltozott a vonalvezetés és az elérhető útirányok, sorolta a Magyar Közút a Vezessnek. Ezeket a figyelmetlenség körébe tartoznak, ám olyan esetről is hallottunk, amikor egyesek a gyorsforgalmi úton levő töltőállomás éjszakai boltjának megközelítését gyorsabbnak és rövidebbnek gondolták az ellenkező irányú pálya felhasználásával.

5 ezertől 15 évig

Akárhogy is, a párhuzamos közlekedésre alkalmas, többsávos utakon mind a forgalommal szemben való haladás, mind a megfordulás, tolatást rendkívül veszélyes, a többi közlekedő által nem előre látható, várható magatartás, ezért a KRESZ is szigorúan tiltja őket. A behajtani tilos jelzőtábla figyelmen kívül hagyása 30 000 Ft-os közigazgatási bírsággal, a gyorsforgalmi úton a menetiránnyal szemben történő közlekedés pedig helyszíni bírság kiszabásakor 5-50 000 Ft közötti, szabálysértési eljárás esetében pedig 150 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal szankcionálható, valamint járművezetéstől eltiltás is alkalmazható.

Baleset bekövetkezésekor a közúti veszélyeztetés és a közúti baleset gondatlan okozása bűncselekmények is felmerülhetnek, utóbbiak minősített eseteikben – sérülés, halál(ok) – 1-től akár 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők.

A kevés is túl sok

A fenti hírválogatás alapján úgy tűnik, már-már mindennapos, hogy a közlekedők a gyorsforgalmi utakon rossz irányba haladnak, de szerencsére erről azért nincs szó, bár pontos adatok nem állnak, nem állhatnak rendelkezésre. Sokszor azonban nem történik bejelentés vagy a kamera nem észleli a forgalommal szemben hajtót, mert nem a megfelelő irányba nézett az adott időpontban. Továbbá a forgalomszámláló állomások csak akkor érzékelhetik a szembehajtást, ha nem a leállósávon közlekedik a jármű. A kamerák, illetve a forgalomszámláló eszközök pontszerű eszközök, nem fedik le a teljes autópálya-hálózatot.

Ezzel együtt a tavaly szeptemberig a magyar autópálya-hálózat jelentős részét kezelő Magyar Közút az elmúlt évekre visszamenőleg az alábbi számokkal szolgált a személyi sérüléses balesettel végződő esetekről:

2018 2019 2020 2021 2022.11.31.-ig Könnyű sérüléses 1 1 1 2 – Súlyos sérüléses 2 3 1 2 1 Halálos – 2 3 – 1 Összesen 3 6 5 4 2

A szeptember 1. óta 1237 kilométernyi gyorsforgalmi út kezelését átvevő Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) közlése szerint 2023. február 1-jéig között legalább 5 esetben mentek figyelmetlenül közlekedők szemben a forgalommal, ebből 4 végződött balesettel és egy eset sajnálatos módon halálos volt. A rendelkezésre álló információk alapján 2 esetben rossz irányból hajtottak fel, 3 esetben vélhetően megfordultak az autópályán.

Az ORFK a párhuzamos közlekedésre alkalmas gyorsforgalmi utakon történt tolatásokról, megfordulásokról, forgalommal szemben való haladásos esetekről konkrétan nem vezet külön statisztikát, de a területi szervektől begyűjtött adataik alapján a 2022-es évben összesen 4 személysérüléses esetről tudnak, melyek közül egy volt halálos kimenetelű.

Az M5-öst kezelő AKA Zrt. nem szolgált adatokkal a Vezess megkeresésére, míg az M6-os tolnai, valamint baranyai szakaszaiért felelős M6 Tolna Üzemeltető Kft. és MAK Mecsek Zrt. az elmúlt 4-5 évből évből nem tudott balesetről, mindössze elvétve, egy-két alkalommal érkezett hozzájuk – utólag meg nem erősíthető – bejelentés tolató, megforduló vagy a forgalommal szemben haladó járműről.

Szemben a forgalommal – mit tegyek?

A gyorsforgalmi utak kezelői felfestéssekkel, a téves felhajtást megelőzendően a lehajtókba – akár duplán, ismétlő, nyomatékosító jelleggel a szakasz közepére is – elhelyezett Behajtani tilos! táblákkal, valamint online, közösségi médiás kampányokkal, az esetek videós bemutatásával igyekeznek küzdeni a jelenség ellen. Persze ahogy látjuk, mindig akad olyan, aki valamiért a rossz irányba keveredik az útra, mutatjuk, mit kell ilyenkor tenni.

Ha mi magunk hajtottunk fel rossz irányban az autópályára, semmiképpen ne haladjunk tovább, és a tolatással, megfordulással se próbálkozzunk, valamint ne is gyorsítsunk! A lehető leghamarabb kapcsoljuk be a vészvillogót és húzódjunk le az útról, az üzemi sávra (leállósávra), minden utassal együtt szálljunk ki a járműből, vegyük fel a jó láthatósági mellényt, és a szalagkorláton túl, vagy ahol az nincs, a pályától lehető legtávolabb tartózkodva kérjünk segítséget.

Különösen hasznos lehet a telepített segélykérő telefonok használata (ezek helyét-irányát 200 méterenként matricák is jelzik), mert az ezeken keresztül befutó hívásokból az útkezelő rögtön azonosítani tudja a helyszínt. Természetesen a 112-es központi segélykérő is hívható. A rövidesen kiérkező rendőrök segítenek majd a gépkocsi biztonságos eltávolításában, a lehajtásban.

Ami a leállósáv használatát illeti, az ORFK-nál konkrétan rákérdeztünk arra, számolhat-e büntetéssel az, aki a fenti okokból áll meg ott. A válasz megnyugtató:

„A rendőrség valamennyi eljárása során mérlegeli az eset összes körülményeit. Az adott helyzetben a járművezetővel szembeni azon elvárás, hogy mindent megtegyen a közlekedési baleset megelőzése érdekében, kizárja a leállósáv indokolatlan használatának társadalomraveszélyességét, így nem jár szankció alkalmazásával.

Ha a forgalommal szemben közlekedő járművet észlelünk, azt is a lehető legrövidebb időn belül jelezzük a 112-es segélyhívó számon vagy az út mentén telepített segélykérő telefonokon.

Az MKIF forgalommal szemben közlekedő jármű észlelése esetén a változtatható jelzésképű táblákon figyelmezteti is a többi közlekedőt. Ha valaki ilyen jelzésképpel találkozik, csökkentse sebességét, húzódjon a külső sávba és növelje a követési távolságot annak érdekében, hogy kellő tere maradjon a reakcióra, és az előtte haladó esetleges vészfékezése esetén legyen helye megállni.