Minden tiszteletem a főváros levegőjének védelme érdekében fagyban-kánikulában kizárólag kerékpárral közlekedőké, és ez nem irónia az ország legnagyobb autós lapjában. Van ilyen barátom. Sokáig autógyűlölő volt másodállásban, azután jött a főállás: két gyerek. Te, kéne valami kocsi, fordult hozzám egykor. A szép cuccokat szerette, a dizájn alapján kezdtem sorolni a modelleket, de leállított. Szerinte minden autó tök egyforma, neki olcsó és praktikus használati tárgy kell. Egy guruló doboz. Dacia Lodgy lett belőle, idővel nagyon összehaverkodtak ám.

5 fotó

Más barátom, barátaim, szegények, a BMW márka kiábrándíthatatlan rajongói. Használnak korosabbat, újabbat, erősebbet, visszafogottabbat, de a sztorijuk hasonlóan karcosan íródik a túlélendő hétköznapokban. Nem általánosítok, de így hallom tőlük két évtizede: most ezt kell javítani, most az romlott el, már megint időpontot kell kérni a gyakran látogatott szerelőhöz. Egyesek Excelt vezetnek a költségekről. Még sincs senki, aki jobban szeretné a saját autóját, mint a béemvések (de, talán van, az alfások).

4 fotó

Millióféle igény és érzés befolyásolja, hogy ki milyen autóval kerül tulajdonosi kapcsolatba élete különféle szakaszaiban, az egyetlen közös és végtelenül idegesítő korlát a mai Magyarországon tömegek számára a vételár. Vannak az úgynevezett lélektani határok, sokaknál a hárommillió forint az, ezért most bemutatunk három egymástól nagyon eltérő modellt ezen az áron.

Amikor már a vadonatúj tesztautóknál többször (bizony, évente többször) érthetetlen hibákat észlelünk, akkor a hárommillióért megvehető idős autóknál egyértelműen fel kell készülni a műszaki problémákra, nehézségekre és akár a húsba vágó javítási költségekre. Ennyiért lehetetlen szervizszükséglet-mentes járművet kínálni, ne is higgyen senki az ócska nepperdumáknak a költségmentes autókról, ugyanakkor olyan autók létezhetnek, amelyeket hosszabb távon őszintén szeret a tulajdonosa. Akár a barátnője is. Sőt, lehet, hogy az egész családja.

Ford Focus kombi

Már nem rémlik, ajánlottam-e anno a latyakos Erzsébet körúton is fixivel tekerő cimborámnak a Focus kombit, pedig tény: az elmúlt évtizedekben bolygószerte családok millióinak lett a társa. Igazi világautó. Új autóként leáldozóban a kompakt kategória egészének a csillaga, de használtként kimondottan népszerű ma is, nem véletlenül.

11 fotó

Ennyi pénzért a harmadik generációt kínálják, jellemzően 8-12 éves példányokat, a hirdetésekben pedig 120-220 ezer kilométeres futásteljesítményeket adnak meg a tulajdonosaik. Amit ugye, fenntartással kell kezelni a régi magyar reflex szerint, habár jó ideje bűncselekmény az óratekerés nemzeti sportja. A hivatalos rendőrségi statisztikák szerint mégsem buknak le a zsiványok.

Az 1.6-os szívó benzines (Ti-VCT, 86, 125 lóerő) az 1.5-ös dízel (TDCi, 95, 105 és 120 lóerő), valamint a 2.0 dízel (140, 180 lóerő) mellett évtizede kínálták már a Focust az 1.0 Ecoboost motorocskával is (100, 125 lóerő). Ez a cikk itt és most nem a lehetséges hibák felsorolásáról szól, vitathatatlanul fontos megismerni ezeket, és van is róla kiváló anyagunk, mindenki szíves figyelmébe ajánljuk. Konkrétabban: kötelező elolvasni, ha Focust vennél.

476 literes csomagtartóval igazi családi mindenes a csaknem 4,5 méteres kombi, ráadásul egész jól néz ki, és vezetni is élvezetesebb a kategória-, és kortársai többségénél. A választék is kellően széles, az igényeket mutatja, hogy a kereskedők nyugati szürkeimportját mutató statisztikák szerint rendre a legnagyobb számban betrélerezett modellek között szerepel.

Mazda MX-5

Visszalépve tíz évet a hölgyek és urak életében, az egyetem vége és a házasság/gyerekvállalás közti életélvező esztendőkbe, mi más lehetne az egyik első tipp, mint az élmények hajszolása. Négy keréken is, közlekedés közben is. Ráadásul biztonságosabb a villanyrollernél. Szebb is, drágább is, de hárommillió forintért már meg lehet venni.

8 fotó

Sajnos a kínálat bosszantóan szűk idehaza, most éppen hat példányt ad ki a legnagyobb hazai használt autós oldal a 2,8-3,2 millió közötti ársávra. MX-5 vásárlása előtt erősen ajánlott szétnézni tőlünk nyugatabbra is, a Mobile.de jóval több darabot dob majd fel a keresésünkre.

Kétüléses, könnyűsúlyú élményautó az MX-5, amellyel a váltás kényszerű érzése nélkül telnek az évek, és nem csak a tulajoknál, harminchat év alatt is csak a negyedik generációnál jár. Éppen 2005-ben volt a második-harmadik széria közötti váltás, a hárommilliós ár környékére éppen a 18-22 évesek esnek. Ennyi pénzért kínálnak még NB-ket, és vehetünk már sokkal kevésbé rozsdásodó NC-ket is. Tulajdonképpen szerencsés helyzet, kinek, melyik tetszik jobban. Sőt, akár egy szépséges, vigyázott, első generációs példányt is vásárolhatunk, igazán nagy szerelem lehet belőle.

Átlagosan kevesebbet fut egy kabrió, mint egy tömegkombi, ám húsz év alatt ezekbe is beleszaladhat 200 ezer kilométer. Pláne, hogy nálunk sokak számára első autó, és nem második, harmadik. Természetesen találsz a Vezessen „így vegyél okosan, profin, jó MX-5-öt” cikket számos nélkülözhetetlen tanáccsal.

Toyota Prius

Lókupectől, látatlanban is vásárolhatsz Priust, ahogy megtettem én is nagyon régen, annyira megbízható autó hírében áll. Akinek nem kell a nagy test, akinek nem kell az izgalmas test, aki csak A-ból B-be szeretne eljutni biztosan és takarékosan, a Toyota által kitalált és majdnem tökéletesre fejlesztett full hibrid hajtáslánc szolgálatra jelentkezik. Budapesten belül 4,5 literes fogyasztás, normális méretű beltér, szerintem ma is vállalható dizájn, és már nem ez a tolvajok abszolút nagy kedvence.

9 fotó

Ha van perpetuum mobile az autóipar elmúlt évszázadában, ez a használati tárgy az. Ha van autó, amiben 200 ezer kilométer felett is meg lehet bízni, ez lenne – a taxizásra befogott példányok természetesen kerülendők. 2,8 és 3,2 millió forint közötti keresésre 16 darabot dob ki a Hahu, duplaennyiből nyilván jobb lenne választani, erre még mindig ott van a kontinens nyugati fele.

Hárommillió forint környékén már elérhetőek a 2009-től gyártott harmadik generációs példányok, 100 és 400 ezer kilométer között bármilyen számot is látunk a hirdetések futásteljesítmény rovatában, szempillánk se rezdüljön. Gondoljunk bele, a 300 ezernél is többet futott példányok magas aránya is azt mutatja, hogy a tisztességesen karban tartott Prius ezen a szinten is él és virul, minden idők egyik legmegbízhatóbb autója. Valóban nagyon szerény a szervizigényük, de nem negligálhatók a szükségleteik – itt mindent leírtunk róluk őszintén.