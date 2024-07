53 775 darab használt személyautó állt forgalomba 2024 első felében idehaza, derül ki a Datahouse friss statisztikáiból. A múlt év hasonló időszakához képest 0,53 százalékos növekedés gyakorlatilag stagnálás, azonban, ha 2022 első feléhez mérjük (68 969 darab), kijelenthető, hogy megállt a tavalyi esés, maradt az akkori alacsony szint.

Ez nem azt jelenti ugyanakkor, hogy ne változna, mit hordanak be a nepperek Nyugat-Európából: egyes márkák mellett kétszámjegyű növekedést látunk a szürkeimportban, másoknál kétszámjegyű csökkenést. A modellek toplistájának elején pedig találtunk 100 százaléknál is jóval nagyobb ugrást, ráadásul egy olyan személyautónál, amely tavaly még nagy árveszteséget és sok bosszúságot okozott a kereskedőknek azzal, hogy rajtuk ragadtak kamionszám a kocsik.

„Finis, kézifék behúzva, vége, nem kellenek senkinek” – mondta akkor a piac egyik fontos szereplője a Vezessnek. Most is megkérdeztük őt, mi ez Kánaán.

A használtan behozott autók márkasorrendje

Kizökkenthetetlenül birtokolja továbbra is ugyanaz a három német gyártó a dobogót (Volkswagen, Opel, Ford), majd a német prémiumtrió következik (Audi, BMW, Mercedes) a márkák toplistáján.

A húszas lista első felében a Hyundai (11,31 százalék), a Skoda (9,27) és a BMW (8,8) tudott érdemben, tíz százalék körüli növekedést felmutatni. Egyedül a Mercedesek országba trélerezése csökkent öt százalékot – éppen – átlépő mértékben.

Márka Használtan forgalomba állt személyautók száma, 2024 első félév (darab) 1. Volkswagen 6784 2. Opel 4737 3. Ford 4666 4. Audi 3599 5. BMW 3141 6. Mercedes-Benz 2991 7. Toyota 2816 8. Hyundai 2687 9. Kia 1918 10. Skoda 1804

A top 20-as listán a legvastagabb darabszám-növekedés egyértelműen a Tesla mellett van (+32,1 százalék), amely egy évvel ezelőtt még 22-ik volt. Tavaly december közepén jelentette be a német gazdasági miniszter, hogy azonnali hatállyal vége a villanyautók vásárlási támogatásának, az így kedvezménnyel megvett elektromosok közül szemmel látható mennyiség került a jármű megtartására vonatkozó határidő után Magyarországra 2023-ban, és még 2024 első felében is.

Kétszámjegyű mínusz éppen a három francia márka neve mellett virít, a használt Renault-k darabszáma 17,78 százalékkal csökkent, a Citroenek 13,2 százalékkal, a Peugeot modelljeinél 10,93 százalékos mérséklődést látunk. Mintha megállíthatatlanul sodródnának a top 20 legvége felé, a Citroen ki is eshet onnan pár éven belül.

Márka Használtan forgalomba állt személyautók száma, 2024 első félév (darab) 11. Honda 1724 12. Renault 1489 13. Mazda 1368 14. Fiat 1301 15. Peugeot 1271 16. Nissan 1179 17. Suzuki 1086 18. Tesla 1015 19. Volvo 1006 20. Citroen 1005

Gyakorlatilag évtizedek óta tart a német márkák meghatározó fölénye, ha külföldről behozott személyautókról beszélünk, ezzel párhuzamosan a franciák mellett az olasz Fiat és a spanyol SEAT is teret veszít. Helyükre belépett az összesen 137 márkát felsoroló lista 20-as élmezőnyébe az amerikai Tesla, és már nagyon jönnek fel a 0 darabról a kínai márkák is.

Használt MG-ből 114 darab jött be (ez 33-ik hely a márkalistán most, egy évvel korábban 14 darab volt hat hónap alatt a szürkeimport), és elkezdtek bejövögetni a BYD-k is (26 darab, egy éve ilyenkor még 0 volt).

A modellek top 20-as listája

A használtan külföldről behozott személyautók listája egészen más, mint az újonnan megvásároltaké. „A használtautós piacon nincs politika, nincs vásárlási támogatás, ott eljön az igazság pillanata” – mondja a Vezessnek Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. Ezzel arra utal, hogy a rendelkezésükre álló pénzből a családok az igényeiknek megfelelő autót próbálják kihozni, nyomhat bármi mást a magyar állam, vagy éppen az unió.

A Datahouse statisztikái szerint jelenleg ezek az autók a mai Magyarországon a 10 év fölötti Volkswagen Golfok és Passatok, Opel Astrák és Ford Focusok – ez a toplista élmezőnye.

Modell Használtan forgalomba állt személyautók száma, 2024 első félév (darab) 1. Volkswagen Golf 1840 2. Volkswagen Passat 1618 3. Opel Astra 1614 4. Ford Focus 1604 5. Audi A4 1248 6. Opel Corsa 878 7. Kia Ceed 821 8. Skoda Octavia 819 9. Opel Meriva 798 10. BMW i3 789

„Ami általánosságban nagyon megy, az a 3 millió forintos autó. Az 5-6 millió felettieket már jóval nehezebb eladni. Sokkal kevesebbet is hordunk be” – ezt már egy olyan használtautó-kereskedő mondja megkeresésünkre, aki több száz autót hord be évente Nyugat-Európából.

A százalékos változásokat nézve messze kiemelkedik a BMW i3-as a húszas listán (+124,6 százalék), ennek okáról alább írunk részletesen az elektromos autók statisztikáinál.

Érdekes a Skoda Octavia szürkeimportja: két esztendővel ezelőtt, 2022 első felében csak 18-ik volt a listán, tavaly az első félévben 10-ik, most 8-ik. Mindez párhuzamosan azzal, hogy az új személyautók forgalomba helyezéseinél szintén jelentős növekedést produkált – ismét felfedezik a vevők az elvileg közismerten jó ár/érték arányú, racionális középkategóriást?

Modell Használtan forgalomba állt személyautók száma, 2024 első félév (darab) 11. BMW 3-as széria 773 12. Audi A3 740 13. Hyundai i30 715 14. Ford Fiesta 703 15. Honda Jazz 696 16. Audi A6 672 17-18. Mercedes-Benz E-osztály 617 17-18. Toyota Yaris 617 19. Mercedes-Benz C-osztály 600 20. Volkswagen Polo 592

A modellek nemzetiségét nézve még erősebb német dominanciát látunk, mint a márkáknál: ha az Octaviát is annak vesszük, akkor az első 20-ból 16 modell német. (Csak zárójelben, bőven ezer felett van a különféle modellek száma, amelyekből legalább egy darab bejött az országba használtan. Vagyis a húszas lista abszolút az élmezőny.)

A négy kivétel a dél-koreai Kia Ceed és Hyundai i30, valamint a japán Honda Jazz és a Toyota Yaris. Kikopott a top 20-ból a sokáig kedvelt Civic és a 6-8 éve nagy sztár Prius is. Francia, olasz vagy spanyol modell sehol.

A használt elektromosok toplistája

A BMW i3-asok behordásának félév/félév alapon 124,6 százalékos ugrása idén már csak azért is magyarázatra szorul, mert azt láttuk idehaza 2023 egészében, hogy túlkínálat alakult ki belőlük Magyarországon, ebből következően az áruk is csökkent. Ennek egyik oka a villanyautók iránti általános és szinte majdnem minden márkára igaz elfordulás, pontosabban fogalmazva az érdeklődés lanyhulása. 2022-ben, vagyis még egy évvel korábban viszont szárnyalt a használt i3-asok értékesítése nálunk, akkor nem tudtak annyit behozni a kereskedők, amennyi elment volna. Ráadásul a tavalyi ár felett jóval.

Most ismét lendületet vett, ismét sok érkezik az országba, de miért? Két magyarázatot hallottunk. „Sok i3-as van, de a kereséseink azt mutatják, hogy a Tesla alatt ez a 2-ik love brand. Prémiumkategóriás, dizájnos városi elektromos, második autónak sokak számára ideális választás” – mondja Halász Bertalan, a JóAutók.hu ügyvezető igazgatója a saját tapasztalataikról.

A használt autókat éves szinten százasával behozó kereskedő szerint „valóban lelassult az elektromos autók piaca idehaza, de annyira nyomott áron kínálják nyugaton most az i3-asokat, hogy emiatt sokan behoznak. Én is hoztam be kettőt, mert annyiért árulták kint, el is adtam ezeket itthon. De van olyan barátom, aki 2 milliós mínuszban van egy korábban vásárolt példánynál, mert nem tudja eladni. Nagyon nem mindegy, hogy milyet hozol be.”

Modell Használtan forgalomba állt személyautók száma, 2024 első félév (darab) 1. BMW i3 775 2. Tesla Model 3 522 3. Hyundai Kona Electric 394 4. Nissan Leaf 300 5. Tesla Model Y 259 6. Renault Zoe 231 7. Dacia Spring 217 8. Hyundai Ioniq 201 9. Volkswagen Golf-e 173 10. Tesla Model S 168

A high-tech külsejű villany-BMW mellett a használt Teslák is nagyon mennek, ez a márka tűnik a leginkább golyóállónak az elektromosok között. Ráadásul ahogy mennek lefelé az egyre idősebb és idősebb példányok árai, olyanok is vehetnek maguknak, akik az elmúlt években csak vágyakoztak rá. Fontos, hogy a – BMW-vel szemben – itt nagyon meg kell nézni, melyik változatról van szó, akár a gyártó ország szerint is. Egyes régebbi Tesláknak nincs jó híre.

Modell Használtan forgalomba állt személyautók száma, 2024 első félév (darab) 11. Volkswagen ID.3 108 12. Kia Niro 87 13. Jaguar I-Pace 82 14. Audi E-tron 69 15. Tesla Model X 66 16. Opel Ampera* 53 17. Volkswagen Up 48 18. Smart ForTwo 40 19. Fiat 500 38 20. Volkswagen ID.4 36

Az első hely ugyan itt is egy németé, ám a villanyautóknál már mások a nemzetiségek szerinti arányok. Nyolc németre jut négy amerikai Tesla, három dél-koreai, két francia, plusz egy-egy japán, olasz és angol modell.

Méret és kaszniforma szerinti kategóriák sorrendje

Közhely az ilyen-olyan SUV-ok térnyerése az új személyautók értékesítéseinél, ma már 50 százalék felett van a szabadidő-autók aránya a forgalomba helyezéseknél. Egyáltalán nem így van a használt autók piacán, itt nincs SUV a top háromban.

Kategória Arány a forgalomba helyezések

között (százalék) 1. C-Alsó-közép 25,5 2. B-Kisautó 16,18 3. D-Felső-közép 15,46 4. C-SUV 7,32 5. C-Egyterű 6,93

Halász Bertalan szerint a cégek flottás beszerzéseinek egy részére hatással vannak a trendek, egyesek divatosnak akarnak látszani. Ezzel szemben a családok azt veszik, amire az életükhöz szükségük van. „A keresésink első helyén a kombik állnak.” Mi tesszük hozzá: nem a SUV-oknak van kombi változata.

*A Datahouse adatbázisában a tisztán elektromos autók között szerepel az Opel Ampera