„Finis, kézifék behúzva, vége, nem kellenek senkinek” – mondja a Vezessnek a korábban nagyon pörgő szegmensről a hazai használtautó-importőrök egyik vezéralakja. A névtelenséget kérő férfi évi 600-800 személyautót hozott be évente nyugatról, most is Ausztriában értük el.

Az elmúlt hónapokban látványossá váltak a drámai következményei annak, amiről egy éve beszélt szerkesztőségünknek, de nézzük meg előtte, miként festenek a hivatalos számok.

Sötéten

-23,2 százalék, -25,6 százalék, -24,3 százalék, -23,3 százalék, -24,8 százalék…, ennyivel csökkent a Datahouse friss adatai szerint 2023. január eleje és május vége között hónapról hónapra a behozatal. Ráadásul már a tavalyi hasonló időszak is 13,5 százalékos csökkenést mutatott 2021-hez képest, az idei ennél is erősebb zuhanás, 24,3 százalékos.

A dobogós márkáknál fix a sorrend, azonban az első tízben láthatunk némi kavarodást. Tavaly ilyenkor a Toyota állt a negyedik helyen, 37,9 százalékos csökkenés után idén már csak hetedik. Látványosan csökkent a két dél-koreai márka, a Hyundai és a Kia szürkeimportja.

Az elmúlt években éppen ez a három távol-keleti márka lett egyre népszerűbb a használt személyautót vásárlók körében, úgy tűnik, válságidőszakban visszahúz a vevők egy része a több évtizedes – már-már – örök kedvencekhez, a német autókhoz. Az első hat helyen német márka tapossa egymás sarkát, elöl az úgynevezett népautósok, utánuk a neves prémiumok.

Márka Darab 1. Volkswagen 5537 2. Opel 4042 3. Ford 4004 4. Audi 2903 5. Mercedes 2573 6. BMW 2397 7. Toyota 2230 8. Hyundai 2004 9. Kia 1622 10. Honda 1515

A modelleknél a kizökkenthetetlenül stabil népkedvencek állnak a sor elején, ezúttal Golf, Focus és Astra a sorrend, a Passat majdnem dobogós. Japán személyautó, pláne francia, nincs az első tízben 2023 első öt hónapjában.

Modell Darab 1. Volkswagen Golf 1735 2. Ford Focus 1487 3. Opel Astra 1301 4. Volkswagen Passat 1286 5. Audi A4 1033 6. Opel Corsa 805 7. Kia Ceed 713 8. BMW 3 704 9. Škoda Octavia 633 10. Hyundai i30 584

A nagy prémiumtrióból, a 3-as BMW elmúlt évekbeli visszaeséséről sokszor írtunk már, a mögöttünk álló évtizedben abszolút első is volt rövid ideig, manapság már az Audi A4-ből többet hoznak be a kereskedők.

A Jóautók.hu megmondta előre, hogy kevesebb lesz a jó autó „A céges flottákból visszavett autókat hatalmas telephelyeken árulják a nagyobb kereskedők Németországban és Olaszországban. Több partnerünk panaszkodik, hogy ezeken a rendre 1400-1600 személyautót tároló és kínáló placcokon, most a sarokban árválkodik pár tucat kocsi” – mesélte magyar kereskedő partnerei akkori helyzetjelentését egy éve Halász Bertalan, a Jóautók.hu ügyvezető igazgatója. Tavaly nyáron megjósolta, a nyugat-európai kínálat összezsugorodása idővel biztosan látható lesz a hazai adatokban is.

Mit hoz most a kereskedő?

„Elég csendes kint a helyzet. Jelenleg itt Ausztriában is az a vásárlás, és otthon is az értékesítés” – mondja az egyik legtöbb autót nyugaton vásárló férfi, aki jellemzően nem magánszemélyeknek árul, hazai kereskedőkhöz és nepperekhez kerülnek tovább értékesítésre az általa behozatott kocsik. Azt hallja a kinti szalonok illetékeseitől, hogy az osztrák és német cégek, valamint magánszemélyek tovább megtartják a személyautókat, maga is látja, hogy sokkal kisebb kint a kínálat, mint az elmúlt évtizedben jellemző volt. „Sokkal nehezebb kint jó autót vásárolni, kevesebbet is veszek” – mondja.

De mit vásárol? „Leginkább 2010 és 2015 közötti alsó középkategóriás és kisebb benzineseket. Astrát és Corsát, Ceedet, I30-ast, Focust és Fiestát, ezt a két kategóriát. Amik itthon jellemzően a 3-4 millió forint közötti kategóriát adják, erre még van kereslet. Ez a kategória változatlanul megy.”

A dízelek és az elektromosok mennyire mennek most idehaza, és mit keresnek ilyen hajtáslánccal? Gázolajosból jóval kevesebbet hoz be, jóval nagyobbakat. Touaregeket, ilyen-olyan BMW-ket. Megrendelésre is, de ha lát valami ígéreteset, azt is.

A használt és olcsó villanyautók hazai keresletének azonban vége, a cikk elején tőle idézett mondatot – finis, vége, kézifék – erre válaszolta. „Egy éve, bő fél éve még hoztam be sok e-Golfot 40-50-60 ezer kilométerrel, nagyon mentek, még le se kellett venni őket a trélerekről, vitték a kereskedők. Ugyanígy az olcsóbb Renault elektromosokat, és hoztam be a valamivel drágább i3-asokat is. Most semmi, vége. „Van olyan kereskedő ismerősöm, aki 1,5 millióval olcsóbban árul egyet, mint amennyiért tőlem vette fél éve.

Semmi másra nem tudok gondolni, mint hogy az energia ára ölte itthon a használt villanyautók piacát.”

Az elmúlt évek szupersztárjának tekinthető BMW i3-ból tavaly 142 darab jött be havi átlagban. Idén eddig 65 a havi átlag. Az április és a május volt a leggyengébb 53 és 56 autóval.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy teflon Tesla majdnem átvette az első helyet: a tehetősebbek által vásárolt amerikai villanyautók importján nem látszik az áramár és az infláció, a Model 3-ból 304 darab használt érkezett az országba.