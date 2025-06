Elegáns villanyautót hoz Magyarországra a DS. Az ötajtós DS No 8 vagy egyszerűen csak DS8 érdekes színfolt mindazoknak, akik eredeti autót keresnek és valami vagányabbra szeretnének váltani a sokadik tipikus cégautó után. A DS8 új típus, nincs közvetlen elődje, mert a 2019-ben bemutatott és most a konnektoros hibriden illetve a benzineseken kívül még dízelmotorral is elérhető DS7 más karakterű autó.

Külső

Akárcsak a Peugeot a 408-ast, a DS 8-at is fastbacknek hívja a gyártója. A név talál, mert ami áll is rá, mert egy ferdehátú, kupés jellegű ötajtós. Mértéktartó magasságával szinte normál személyautónak is elfér, talán crossovernek mondható, de nem nő az SUV-vonalatig. Az akár 500 méterre elvilágító DS Pixel Vision első fényszóró infravörös éjjellátóval egészíthető ki.

Kiváló érték a 0,24-es alaktényező, méltó a Citroën hagyományaihoz. Az áramvonalas, 19 vagy 20” átmérővel választható felniken kívül az első és a hátsó fényszórók bordázata mérsékli az autó légellenállását, ami pár kilométert hozzáad a hatótávolsághoz. Mindehhez még sikkes és különleges is a formatervük, a DS 8 nagyon is eredeti alternatíva, ha kevés megkötéssel választhatsz értékhatáros cégautót.

4820 milliméteres a DS No.8 karosszériája, a tengelytávja 2900 mm. A szélesség 1900 milliméter, a magasság 1580 milliméter. Nevéhez illően a DS7 rövidebb, bár magasabb autó, annak hossza 4593,3 mm, szélessége 1890,8, magassága 1625,2 mm. A tengelytávolság 2738 milliméter.

Jó érzékkel a DS nem nehezíti meg a DS8 életét azzal, hogy hossza miatt a felső középkategóriásnak mondaná, ahol az A6, az 5-ös, az E-osztály és az S90 csúnyán leárnyékolná.

Eggyel lejjebb, a D szegmens pozicionálva többek között a C5 Aircross, az 508, a Passat és többek között az Audi A4, a 3-as BMW vagy a Lexus ES az ellenfele.

Belső tér

Belül a DS mélyen francia és valóban nagystílű megoldásai keverednek a 208-as Peugeot-ból örökölt pitiáner részletekkel. Sajnos az irányváltó és az üzemmódválasztó is azonos az autómegosztó szolgáltatóknál is előforduló tömegtermékekkel, amit minden elinduláskor és megérkezéskor használunk.

Gyönyörű viszont a nemes mintázatú ajtóbehúzó, amely a 14 hangszórós, 690 wattos Focal-audiorendszer első magashangszóróit is integrálja. A belső kijelző képátlója 16”, ami nagynak tűnhet, sőt, nagy is, de mivel a formátum szokatlanul lapos, a postaládához hasonló képernyőn nem lehet könnyű navigálni.

Nagyívű belső teret lehet konfigurálni a DS8-hoz. Adott a márka jellegzetességének számító óraszíjhatású Nappabőr-üléskárpit, választhatunk hasítottbőrszerű Alcantarát. Rendelhetünk vegán belső teret, létezik továbbá a jelentős részben újrahasznosított anyagokból álló, kék színével kimondottan elegáns és szintén állati származékoktól mentes Pearl &Eternal Blue belső kivitel.

A környezetszennyezés mérséklése érdekében a bőrülések cserzőanyaga olajfák leveleinek kivonatán alapul. Eddig csak kabriókban és roadsterekben találkoztunk nyakmelegítővel, amit a DS alapáron ad a Pallas modellnél még gazdagabban felszerelt Étoile (csillag) kivitelhez. Az utastér temperálásában alapáras hőszivattyú segít.

Hátul a lábtér fejedelmi, a fejnek jutó tér az üvegtető és a 190 centis porhüvely eredőjeként nekem már pont nem volt elég, de van akkora térdhely, hogy lejjebb csúszhassunk az ülésben. A hátul külön szabályozható légkondicionáló a második sorban egyzónás, de ezzel nincs semmi baj. USB-C töltőből kettő van hátul, akárcsak elöl.

Jó nagy a 620 literes a csomagtartó, amit a 40:20:40 arányban osztott üléstámlák előredöntésével 1873 literre bővíthetünk.

Rövid videón az első itthoni DS No8

Technika

Csak villanyautóként készül a DS 8 az olaszországi Melfiben, abban az üzemben, amelyet a Lancia is használ. Benzines és benzines hibrid sem lesz belőle, az elektromos hajtás az egyetlen opció a DS ötajtósából.

Kétféle NMC-kémiájú akkumulátor választható a DS8-hoz. A Franciaországban gyártott akkukban közös a 400 voltos feszültség, a kisebbik nettó kapacitása 74 kilowattóra, a nagyobbé 97,2 kW.

Előbbiből csak elsőkerék-hajtású lesz 230 lóerős motorral, 343 Nm nyomatékcsúccsal. A padlógázon rövid időre 260 lóerőre erősödő motorral 7,7 mp a gyorsulás 100-ra és a 190 km/órás végsebesség jobb, mint a 400 lóerő feletti plug-in Volvóké, ami rokonszenves egy akkumulátoros villanyautótól.

572 helyett 750 km-es WLTP-szerinti hatótávot nyújt az elöl hajtó, orrmotoros DS 8 a bővebb kapacitású akkuval. Ha a realitás kedvéért a harmadát levonjuk, az még mindig 500 megtehető kilométer. Bár a motor itt 245 illetve átmenetileg 280 lóerős, a nehezebb akkupakk miatt a gyorsulás 7,8 p 100-ra. A nyomatékmaximum egyformán 343 newtonméter.

Annak, aki több hatótáv helyett erősebb autót szeretne, a nagyobb akku elérhető első és hátsó villanymotorral 350/375 lóerős és 509 newtonméteres rendszerteljesítménnyel. A hatótávolság a WLTP-norma alapján 686 km és az első-hátsó villanymotoros autó mindössze 5,4 mp alatt felér 100-ra.

Egy fázison 7,4 kilowattal tölthető mindkét telep, tehát a rendszer képes 32 ampert felvenni, ha adott hozzá a betáplálás. Három fázisú töltéssel 11 kilowattos lesz a fedélzeti váltóáramú töltő, helyette azonban 22 kW-os is rendelhető lesz.

A 22-es váltakozó áramú töltő nagyon kedvező azoknak, akik nyilvános töltőre szorulnak, ahol időkorlátos a töltés, például Németországban. A feláras váltóáramú töltőberendezést kifizetve a négy órás limiten belül nulláról is szinte teljesen feltölthet a nagyobbik akku.

Bejutott az Élysée-palotába Egyetlen példány készült a DS No.8 elnöki verziójából, amely bejáratos lesz az Élysée-palotába. Emmanuel Macron parádés kocsija körös-körül páncélozott, felülről viszont nyitott. Az unikális autó legkülönlegesebb jellemzője a nyitható vászontető. A fotón egy kapaszkodórúd is látható, ami feltételezi, a vászontető arra szolgál, hogy az utasok felállva integethessenek, ami arra utal, hogy a hátsó lábteret is megnövelték. Az elnöki autót a francia kézművesipar ünnepének is szánták, belső terének nemesítésében különböző manufaktúrák szakemberei vettek részt. Az autó a II. világháborút lezáró fegyverletétel 80. évfordulójára szervezett ünnepségen, május 8-án debütált. Motorikusan minden bizonnyal a legmagasabb szintet nyújtja, azaz a 350 lóerős, két villanymotoros, összkerékhajtású kivitelről van szó, amelyet nettó 97,2 kWh kapacitású akkumulátorral szerelnek és papíron 688 kilométert képes megtenni egy feltöltéssel. A 100-ra gyorsulás gyári kivitelben 5,4 mp, de a páncélozás miatt az elnöki kabriólimuzin aligha maradt ennyire fürge. A DS, illetve korábban a Citroën egészen Charles de Gaulle tábornoktól kezdődően biztosítja a francia államelnökök ünnepi mobilitását. A DS 19, a nyújtott DS 21, majd az SM négyajtósított verziója (utóbbi kettő Robert Chapron jóvoltából) szolgált felvonulási járműként, aztán a XXI. században jött a DS 5, a DS 7 Crossback, a DS 7 Elysée, most pedig a vadonatúj No. 8-ban reprezentál a prezidenciális köztársaság feje. Svékus Gergő

Egyenáramról maximum 160 kW a töltési teljesítmény, ami közepes, de elfogadható csúcsérték és persze a tényleges időkiesésről nem a kiugrások döntenek, hanem az átlagos töltési teljesítmény. Az akkumulátor háromféleképpen készíthető fel a DC villámtöltésre. A gyorstöltő navigációs célként való megadásával, az autóhoz tartozó alkalmazásról vagy legalább fél órával a töltés előtt a központi érintőképernyőről is elindítható az akku felfűtése, ami meggyorsítja a töltést.

Vezetni még nem lehetett az autót, így az Active Scan futóművet sem tudtuk próbára tenni. Az S-osztályból ismert megoldással kamera figyeli az autó előtti útfelület és a következő 25 méteres szakasz értelmezésével a rendszer felismeri az úthibákat, majd ehhez igazítja az adaptív lengéscsillapítást.

Mindhárom hajtáslánccal elérhető lesz az egypedálos vezetési mód a négy rekuperációs szint legerősebbjeként. Az alacsony visszatermeléssel 0,6 m/s2-ig lassul gázelvételre az autó, az enyhe rekuperációval 1,2 m/s2 ez a határ. Fokozott áram-visszatermeléssel a lassulás 1,8-ra nő.

Egypedálos beállítással az autó állóra fékez és akár 2,5 m/s2-es negatív gyorsulást, azaz lassulást produkál. A visszatermelés a jobb oldali bajuszkapcsolóval állítható, ami egy elegáns kivitelű, határozott ellenállással mozgatható fémes billentyű. Az irányjelző ugyanilyen, ez az egyik legérdekesebb részlet a DS 8 első terében.

Év végére itt lehet

Itthon 2025 utolsó negyedévében lesz elérhető az újdonság az importőr tervei szerint. Egyelőre az indulóárat közölte a forgalmazó, kereken 24 milliós belépőárra számíthatunk, igencsak gazdag felszereltséggel.

Túl van a DS az első évtizeden, ami mindig a legnehezebb időszak egy még zsenge, sérülékeny autómárkáknak. Úgy fest, hogy idén vége az újdonságokban szegény éveknek és a francia prémiummárka a megújult DS4-gyel, az új DS8-cal és a később várható újdonságokkal erős fejlődésnek indulhat.

Egyelőre a számok csekélyek, de a növekedési cél ambiciózus, mert a 2024-es 39 ezer helyett 2030-ban 115 ezer autó eladása a cél. Az eladások triplázásával a prémiumszegmens három százaléka juthat nekik a mostani 1,2 helyett. Borban, kozmetikumban, divatban és egy csomó másik elegáns portékával a francia márkák elismertek a felső kategóriában, hátha idővel a DS-nek az autók között is sikerül áttörnie az üvegplafont.

Fennkölt és korszakalkotó az eredeti DS

Ha valamin, akkor a felmenőkön nem fog múlni, mert az 1955-ben bemutatott Citroën DS és a szerényebben felszerelt ID a teljes autótörténelem ikonja. Az idén 70 éve bemutatott luxusautó értéke három 2CV áráért volt kapható akkor, amikor a Volkswagennél fel sem merült egy luxusautó kifejlesztése három Bogárnyi összegért.

A DS8 hazai premierjén Fördős Péterrel beszélgettem a bordó DS-ről. A Citroënek restaurálásával foglalkozó szakembernek ez az 1969-es DS 21 Pallas a napi járós autója volt három évig.

Nagyjából 100 ezer kilométert tett bele egyetlen megbicsaklással, amikor a rozsdás tankból kijutó szennyeződés ismét eltömített az óvatosságból megduplázott üzemanyagszűrőt, de ennek cseréje után a felújított DS hibátlanul gurult tovább.

Luxuskivitelként a Pallas belső tere jóval nemesebb, mint az egyszerűbb testvérmodelleké, kiemeli az elegáns ajtókárpit, a hátsó gyermekzár, a süppedős szivacspadló, az első kartámasz.

Műszaki szempontból és átgondoltságával egyformán korszakalkotó autó a Citroën DS. Például a kerékcseréhez egy rudat kaptak a tulajdonosok, amely a kerékagy vájatába rögzítve segít a felnit felcsúsztatni a helyére, nem kell a nehéz kerékkel szerencsétlenkedve megtalálni a csavarok helyét. Az az ék pedig, amin a hidropneumatikus futóművel megemelt karosszéria kerékcsere idejére rátámaszkodik, az Eiffel-tornyot idézi. Reményeim szerint a befecskendezős DS 21 Pallas kapcsán a közeljövőben részletesen is be tudjuk mutatni nektek az idén 70 éves legendát.