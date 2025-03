Ha a külsőt egyedinek írtuk le, akkor ez még inkább igaz az utastérre. Alapvetően minden megvan, ahogy egy átlagos autóban, de a részletmegoldások extravagánsak.

Elég csak megnézni az ablakemelők gombjait az ajtókon, a pengeszerű díszben futó kapcsolósort a központi képernyő alatt, az ülések óraszíjszerű borítását vagy épp azt, hogy középütt nem is látszanak szellőzőrostélyok.

A sok újításba hiba is csúszott, így szerintem az ajtókilincsek túl lent, az ablakemelők túl fent vannak az ideálishoz képest, de nagyon jól néznek ki. Megvan a légbefúvás is csak elrejtették.

Az anyagminőség összességében nagyon jó, az ajtózsebek külső műanyag héja az, ami belerondít az összképbe. Kifejezetten jó tapintásúak a bőr felületek, az üléseken, az ajtókon vagy épp a kormányon. A barna nappabőr, a látványos varrásokkal különösen elegáns. De ez csak egy variáció, lehetne éppen fehér is belül, mondjuk kőrisfa betétekkel.

Érdekes kialakítású az ülés, mert az ülőlap és a háttámla tömése is feszes, ugyanakkor az oldaltámaszok puhábbak. Összességében komfortosak az ülések, gyors kanyarodáshoz nem adnak elég oldaltámaszt a vékonyabb sofőröknek, mert elcsúszol benne oldalra. A kihúzható hosszabbítással jó a combok alátámasztása.

Nem engedhető sportosan mélyre a vezetőülés, inkább szabadidő-autós az alap pozíció, ami meghatározó vagyis kényelmes beszállni, és innen lehet még emelni. Kormánya kifejezetten jó fogású, sportos méretű.

A vezetőülésből az autó tágasnak érződik. Bár a design olyan mintha az autó körbe ölelne, ahogy a műszerfal kifut az ajtókra, ugyanakkor az ajtópanelek és a mellettünk ülő sincs közel.

Hátul viszont szűkös érzés felnőttként utazni. Magam mögött (178 cm) épp elférek, a térdeim előtt 1 centi szabad hely marad, a fejem felett pedig 2-3 cm. Jól jön, hogy hatalmas üvegtető került az utasok fölé, amely csökkenti a zártság érzését.

A vezető előtti képernyő változtatható képű, de vannak fix elemek is rajta, mint pl. az üzemanyag tank töltöttsége. Kitehetőek ide, a hifi, a navigáció vagy a hajtáslánc adatai. A headup-display-jel együttműködve dolgozik. Szóval, ha valamit leveszünk az egyik helyről a másikon ott lehet. Kikerülhetnek ide a sebesség mellett, a távolságtartó tempomat, a navigáció és a táblafelismerő rendszer adatai is, képe szép kontrasztos.

10 colos a központi képernyő átmérője, amely a műszerfalba integrálva kapott helyet. Eleinte többször neki kellett futnom egy-egy beállításnak, mert nem túl logikus a menü kialakítása. Talán nem véletlen kapott egy manuális „home” gombot a rendszer a képernyő mellett, számomra is többször is jó menekülés volt az újrakezdés. Ezen segíthet, hogy személyre szabható a funkciók kiosztása és hangvezérlés is tartozik hozzá, amelyben mesterséges intelligencia alapú asszisztens segít pl. ha az időjárásra vagyunk kíváncsiak. A rendszer reakciója lehetne gyorsabb.

Találunk egy harmadik, mindössze 5 colos képernyőt is az autóban, a váltókapcsoló előtt. Ez DS Smart Touch, amely valószínűleg akkor lenne igazán használható, ha a fő képernyő nem érintő képernyő lenne. Nincs sok különbség, hogy lefelé vagy felé nyúlunk. Emellett viszonylag korlátozottan is használható, a gyári navigációban tudunk innen nagyítani, kicsinyíteni vagy a címet beírni, mert felismeri az írást. Előnye, hogy erre a felületre elmenthetünk kedvenc funkciókat, amelyeket gyorsabban lehet elérni így.

Jó hír, hogy vezeték nélkül csatlakoztatható az Android Auto és Apple CarPlay, sőt a Waze utasításai a head-up displayre is megjeleníthetők.

Találunk a DS 4-ben elöl két USB-C csatlakozót, de mellette elérhető 12 voltos aljzat és vezeték nélküli töltőfelület is. Emellett a viszonylag tágas a könyöklő alatti rekeszben is van USB port, ez a doboz egyébként klimatizált. Hátulra is jutott két USB csatlakozó. A zenei élményről 690 wattos, 14 hangszóróval szerelt hangrendszer gondoskodik.

Rakodórekeszből akad sokfelé az autóban, pakolhatunk az ajtókba, a váltó előtti fedeles dobozba, az ülések hátán lévő rekeszbe is. Pohártartóból négy jutott a DS 4-be. Csomagtartó 430 literes, kéz nélkül, láblendítéssel is nyitható és motorosan emelkedik vagy záródik. Jól határolt a rekesz, találunk benne rögzítő fület és szalagot is, 12V-os aljzat és világítás is tartozik hozzá. Alatta pótkereket nem, csak egy szekciókra osztott dobozt találunk.