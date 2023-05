A Cupra Leon legnagyobb erénye tényleg a 150 lóerős motor, ami a gyorsan közeledő, belső égésű motorok további fogyatkozását biztosító szabályozások előtt még megmutatja, hogy lehet egy autó mókás tengernyi lóerő, vagy sárnehéz hibridhajtás nélkül. Tömege extrákkal teletömve sem éri el az 1,4 tonnát, ami tökéletesen átlagosnak mondható, húsz éve is ennyit nyomott egy kompakt a mérlegen. Csakhogy ez a karosszéria azokhoz képest betonkemény, egy tömör kockának érződik, ami ellenben a sokkal nehezebb hasonló méretű SUV-oknál nem akar leesni az útról.

Mivel könnyű, a karosszéria merev, a többi szinte mellékes, a futómű lehet egyszerű. Egyszerű, de szintén betonkemény, aminek hatására csak rátesznek a 18 colos abroncsok. Ezzel az autóval jobb elkerülni a kátyúkat, rossz minőségű aszfaltot, különben olyan zenélő úton érezhetjük magunkat ami death metált játszik. Tényleg jogosan féltjük a felnit és a gumit, egy átlagos lyukon már elfogy a rugóút, és kőkeményen üt fel a futómű.

Cserébe jó minőségű aszfalton jöhet a móka. A hétsebességes duplakuplungos automata ilyenkor mutatja meg a versenysportos gyökereit, villámgyors működéssel rejti el az Euro 6-os motor tompaságát, és csalogatja elő a megfelelő pillanatban a 150 lóerőt és a 250 Nm nyomatékot. Nem nagy értékek, de a teljes nyomaték már 1500-as fordulattól jelentkezik, és a százas sprint is 8,7 másodperc, ami bőven elég a hétköznapokra, főleg vidéki, kanyargós országutak felfedezésére.

A képlet ugyanis ennél a kocsinál egyszerű: a kanyarsebességet kell megtartani, és a féket hanyagolni, a Bridgestone gumik pedig teszik a dolgukat, és magabiztosan tapasztják útra a könnyű karosszériát. A mély kagylóülések piszok jól tartanak, térdtől a vállig, és ezt bevállalták a Cupránál, még akkor is, ha nehezíti a ki- beszállást, és a vezetőülés bal oldalán a kárpit pár ezer kilométer után foszlani fog a kijutásért küzdő sofőr testétől.

Ritka már az ilyen konstrukció, ahol egy átlagos motor mellé jár a precíz kormányzás, a kőkeményre hangolt futómű, és a sportos körítés. Ezekhez általában már minden gyártó prüszkölve fújtató 300 lóerőt képzel el, pedig egy jó autózáshoz nincs szükség ennyi erőre, a már említett alacsony tömeg, és a kanyarvadászatot támogató futómű sokkal többet nyom a latba.

A fékek is könnyedén teszik a dolgukat, nincs bonyolult hangolást igénylő visszatöltő hibridrendszer, egy klasszikus négy tárcsafékes berendezés van az autó alatt, ami könnyedén, jól adagolható fékerővel hatékonyan lassítja az autót.

A vezetés technikai része tehát hozza azt, amit egy sportos kompakt adott már bő két évtizede, csak még jobban, még fejltettebb háttérrel. A mindennapokban pont ezt a kellemes élményt csorbítja a sok vezetéssegítő, amelyek hasznosak, de ehhez a stílushoz kellene melléjük egy teljes, azonnali kikapcsolási lehetőség.

Városban jó a határozott sávtartó, az adaptív tempomat, ami elindul a sorral a dugóban, de amikor kiérünk egy üres szakaszra, akkor ne kelljen már végigzongorázni a virtuális menüben a kikapcsolások során, mert különben rángat a kormány a felezővonalra hajtva.

A táblafelismerés, és az ehhez igazított tempó is jó lenne, csak nálunk a véletlenül kint hagyott, mindenki által letojt 60-as táblák országában ezzel csak magunkra haragítjuk a többi közlekedőt. Fogyasztását tekintve a sportos használattal együtt is tartható a 7 liter/100 kilométer körüli átlag, ami kifejezetten jónak mondható, és nyilván vihető lejjebb is, de pár deci benzinért tényleg kínzás elviselni tötymörögve a feszes futóművet.