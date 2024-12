Ha a külső lexusos volt, akkor a belső még inkább az. Érezni az UX-en, hogy prémiumautó, finom tapintású bőr, jó műanyagok, finoman működő kapcsolók jellemzik az utasterét, és az egész belső összeszerelése kiváló. Abszolút megvan az ebben van anyag hangulat. Az ajtók finoman, tompa hanggal záródnak, kizárjuk a külvilágot.

Klassz benne, hogy vannak igazán egyedi, akár megosztó megoldásai, így pl. a pagodatető-szerű műszerárnyokoló két oldalán lévő, szarvszerű tekerők.

Az utastér kialakítása ma már inkább a klasszikus felé hajló, hiszen sokféle gomb szerepel még benne, így a klíma vezérlése és a média hangerejének szabályozása is az évtizedek alatt megszokott módon működik, és a kormányra is jutott funkció szép számmal, és az ülésfűtést és szellőzést sem menüből kell előtúrni. Milyen jól van ez így!

Az első ülései rendkívül jól kidolgozottak, nem csak szépek, de kiemelkedően kényelmesek. Ugyanakkor mivel ezek F Sport ülések komoly oldaltartásuk van, mind a comboknál, mind oldalt.

Alapvetően szabadidő-autós a vezetőülés, azaz kissé magasan ülünk, és innen csak felfelé lehet állítani, de élhető olyannak is, mint én, aki az MX-5-ben is menne lejjebb. Az ülések fehér borítása oldja az amúgy sötét belső komorságát, emellett lehet a belső akár vörös, mogyoróbarna, fekete, homok vagy szürke színű is.

Kormánya is F Sport kivitel, vagyis sportos, a látvány mellett fogásra is, az oldalsó részeken perforált. A kormány tengelyirányú állíthatósága lehetne nagyobb, hogy közelebb húzhassam magamhoz. Az F Sport kivitel részeként fémpedálok és alumínium díszlécek kerülnek az UX-be.

Kissé szűk a hátsó ajtó nyílása, de ha már bent vagyok, magam mögött (178 cm) elférek. Nem tágas, de van elég hely. Az ablakok és formák miatt érződik szűkebbnek, mint amilyen.

Csomagtartója nem családbarát, hiszen magasra kell emelni az ide tervezett cuccainkat, és mindössze 320 literes. Használhatóságát segíti, hogy a padló alatt találunk egy kisebb rekeszt, vannak rögzítőfülek és energiacsatlakozás is. Az ajtó motoros mozgatású ebben a kivitelben.

Pohártartóból jut kettő az elöl ülőknek és kettő a hátsó utasoknak, a váltókar előtt találunk egy kisebb rekeszt, amely vezeték nélküli töltőt rejt. A palacktartóval felturbózott ajtózsebek eléggé kicsik, de a könyöklő alatt nagy rekeszt találunk a kisebb dolgainknak.

A 2023-as frissítés nyomán az UX-ben a műszeregység is lehet már digitális. Alapesetben ez 7 colos, a tesztautóban a menetmódnak megfelelően változó képű 12,3 colos kijelzőt néz a vezető. Ugyanekkora a feláras központi képernyő is, alapesetben csak 8 col átmérőjű. Ez a képernyő a korábbi változtatás nyomán közelebb is került az utasokhoz, mivel a korábbi eléggé megosztó működésű – a váltókar mögötti –, tapipad helyett már a kijelzőt kell nyomkodni.

Remek képet mutat a központi képernyő, ugyanakkor a menü használata kissé nehézkes. Nekem túl picik az ikonok, így menet közben könnyű mellényúlni, ráadásul néha túl lassan reagál a rendszer, amitől az az érzésünk, hogy nem nyomtuk meg jól az ikont, és újra megtesszük. Ezt viszont már újabb parancsnak értelmezi és máshova jutunk, mint szeretnénk.

Vezeték nélkül kezeli az Android Auto és Apple CarPlay rendszereket, tükrözi a központi képernyőre telefonunk képernyőjét a Lexus UX.

Emellett ott a head-up display, amelyen megjelenhetnek a táblafelismerő, sávtartó, távolságtartó rendszerek, és a tempomat adatai is. USB-csatlakozóból ötöt számoltam meg az autóban, négy C típusú azonnal látható, és egy A is található a könyöklő alatt.