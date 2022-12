Kis BMW, a nagyok tudásával

Érdekes átmenet az utastér a divatosnak, modernnek tartott gombmentes berendezés és a klasszikus kapcsolós megoldások között. Középkonzola teljesen kiürült, odalettek a klímavezérlés gombjai, kapcsolói, a kormánytól balra a világítás, egészen kicsire fonnyadt kapcsolói maradtak meg. Nem akkora dráma, hogy jelentéktelenné váltak, mert egyszer kell csak beállítani, hogy mit szeretnénk tőle, aztán minden induláskor megtörténik.

A középső légbeömlők sarkában az első és hátsó ablak páramentesítését indító gomb élte túl a tisztogatást. Úgy fest, olyan emberek tervezték a belsőt, akik még szoktak vezetni és értik, mi az, aminek muszáj gombot hagyni egy autóban, azonnal használni akarjuk és nem menüben keresgélni utána. Ezek után már nem is fáj annyira, hogy a klímát érintőképernyőn kell beállítani.

Van hová tenni a telefont is, amit vezeték nélkül is lehet tölteni, de a pohártartó közelében két USB-C aljzat is használható erre a célra. Klasszul sikerült a könyöklő, ide, jól elérhető helyre kerültek még a vezetéshez szükséges gombok – motorindítás, leállítás, vezetési módok választókapcsolója, rögzítőfék, vészvillogó – és maradt hely a zenevezérléshez szükséges gomboknak, és egy míves hangerőszabályzónak is. Okos húzás a könyöklőbe épített apró fokozatválasztó bütyök is.

Kormánya jó fogású, de a vastagságát kell szokni egy darabig, ez is olyan BMW-s jellegzetesség, mint a félmegyényi vesék az orron. A kormány mögött a klasszikus műszerek helyett szögletes mintákkal díszített digitális kijelző mutatja a fontosabb információkat, aki pedig egy pillanatra sem venné le a szemét az útról, annak a head up display lehet segítségére. Egyedül a kormány gombjai, illetve azok közül is a kerek furcsaságok tájidegenek ebben a minőségi környezetben, ezek nem tudom, hogy csúszhattak át az engedélyezési folyamaton.

Az egész berendezés nagyon használhatóra tervezett, és még finom, elegáns apróságokra is volt energiájuk a dizájnereknek. A hangerőszabályzó, a kilincs, vagy a hangszórók elé került lyuggatott fémlemez is ilyen. Nagyon rendben van a minőség, a hangulatvilágítástól a díszvarrásokon át a kárpitokig.

Elöl az állítható hosszúságú ülőlap teszi mindenkinek komfortossá az üléseket, amik mögött hátul marad elég lábtér átlag feletti magasságú embereknek is. A második sor ülései sínen tologathatók előre-hátra és egyesével döntögethető a háttámlájuk is, amik mögött a csomagtartó 500 és 1545 liter közötti, az ülések beállításától függően. Csomagtartójában van padló alatti szint, és hálós zsebbe, mély üregbe is lehet pakolni a 12 voltos aljzattal is ellátott raktérben.

Fedélzeti rendszere aránylag áttekinthető és logikusan kezelhető, még úgy is, hogy az iDrive tárcsáját hiába keressük az autóban. Helyette már az érintőképernyő nyomkodásával állíthatjuk a funkciókat.

Rengeteg időt lehet eltölteni a rendszer személyre szabásával, és érdemes is kiismerni, annyi lehetőséget rejt a műszerfal grafikájának, tartalmának beállításától a hangulatvilágítás színéig, de még azt is be lehet állítani, hogy a nappali menetfénnyel együtt a hátsó lámpa is felkapcsolódjon, vagy hogy pöccintésre hányat villanjon az index. Mindkét kijelző – a műszerfali és a középkonzolon lévő is – éles, jó felbontású képet ad.