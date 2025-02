Az Audi hosszú évek óta kínál könnyű terepre szánt, emelt hasmagasságú, összkerékhajtású verziókat. Az Allstreet ennek a felvizezett verziója, fronthajtással, enyhe emeléssel, ami pont arra elég, hogy a városi nagyobb padkák ne jelentssenek gondod a parkolóban, és egy földút is nyugodtabb szívvel vállalható be. Ami valljuk be, Magyarországon igazi előny, hívhatnák ezt a modellt „hungarian edition”-nek is, itthon van létjogosultsága az emelt futóműnek.

Előnye, hogy ez nem csorbítja a sportos vezethetőséget, a 150 lóerő pedig józan dinamikát kínál: a prémium kompaktok között ez egy klasszikus értékeket villantó autó, ami főleg akkor éri meg, ha más típusokhoz elérhetetlen extrákra vágyunk, de ezekért nem váltanánk nagyobb méretosztályra.

Mellette – Ellene Jó vezethetőség

Minőségi anyagok a beltérben

Kiforrott hajtáslánc

Kényelmes ülések Magas alapár

Átlagos helykínálat a második sorban

Nincs összkerékhajtás