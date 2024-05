Emlékszem, nem egészen hat éve mutatta be a Cupra első autóját, a 300 lóerős Cupra Atecát, amivel 2018 őszén elindult az önállósodás felé. Az addig a SEAT sportmodellek utóneveként ismert Cuprával egy kihívó, egyedi, a fősodortól kommunikációjában is elütő márka befuttatása volt a cél. Ennek egyik állandó jele a rendezvényeken a Cupra törzshöz tartozás emlegetése és hogy a színpadra prezentálni érkező topmenedzsment tagjainak a keresztneve olvasható a kivetítőn.

A SEAT-é a belső égésű vonal, a Cupráé a villanyautó

Bár a Volkswagen-csoport nagyjából az egyetlen olyan konszern, amely tartósan sikeres sokmárkás startégiát tudott vinni, pont a SEAT-tal nehezen tudtak mit kezdeni. A spanyol leányvállalat sokszor veszteséges is volt, nem találta a helyét, egy időben próbálták volumenmárkából sportos Alfa Romeo-alternatívává nemesíteni, de hosszú éveken át a hazai piacon is kikapott a Citroëntől vagy a Renault-tól, jelenleg pedig a Toyota a piacvezető Spanyolországban, ahol a hibrid autókat favorizálja az állami szabályozás, legyen az 12 voltos látszathibrid vagy kilométereken át villanymotorral suhanó autó. Mivel a SEAT és a Cupra benzines hibridként a konnektorról tölthető akkus modelleken kívül csak a 48 voltos 1,5 eTSI-t mutathatja fel, hazai piacán hátrányba került.

A Dark Rebel tanulmányautón már láttuk a világító emblémáta megvilágított
Eltűnt sajnos az öthengeres, de a 333 lórős Formentorban megmarad a drift üzemmód az összkerékhajtásban
2025-től készül Martorellben a Cupra Raval az új MEB Small villanyautós technikára
Létezik kikapcsolható ESP-s Cupra Born, a hátsó hajtás örömére
Egy Lancia Delta HF Integrale Tietz úr hobbiautója, sok törődést igényel. A kép illusztráció
Madridban kérdeztem a SEAT és a Cupra műszaki területekért felelős igazgatósági tagját (jobbra). Kép: Kovács Kolos
300 lóerős, sperres és elöl hajt az ötajtós Cupra Leon csúcsmodellje. 150 lóerős dízel is lesz belőle
Egyedibb a LED-ívnél a a három háromszögből komponált menetfény
Audi-jelzés van a fékbetéteken, az Akebono fix féknyereg hatdugattyús
Minőségérzetre hozza az elvárhatót a Formentor és a Leon is
333 lóerőt hoz ki a 2,0 TSI-ből a kombi Leon VZ
12,9" lett a nagy érintőképernyő képátlója
Dr. Werner Tietz 2020 óta a SEAT és a Cupra fejlesztésekért és kutatásokért felelős alelnöke. Kép: Rozgonyi Ádám
Tavaly 120 100 kelt el a Formentorból, a Cupra első önálló, nem a SEAT-tól átvett autójából
Nemsokára Győrben készül a Cupra Terramar. Balról-jobbra: Markus Haupt, a SEAT termelésért és logisztikáért felelős alelnöke, Les Zoltán, az Audi Hungaria igazgatótanácsának autógyártásért felelős tagja, a Terramar másik oldalán Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatótanácsának korábbi elnöke és Wayne Griffith, a Cupra elnök-vezérigazgatója

Ezzel együtt a SEAT és a Cupra szekere egyre jobban szalad. Tavaly az első önálló modellből, a Cupra legfontosabb autójából 120 100 talált gazdára világszerte. A Formentor idén is viszi előre a prémiummárkák alternatívájaként elhelyezhető Cuprát. 2024 első negyedévében 56 600 autót szállított ki a Cupra, ami 21,4 százalékkal jobb a tavalyi év első három hónapjánál.

Bármilyen látványos is s a fejlődés, azért a SEAT még jóval több autót ad el, az idei első negyedévben a két márka együtt 164 300 darabig jutott. A SEAT elviszi a belső égésű periódus végéig több mostani modelljét, frissítésekkel megnyújtja a modellciklusokat az Ateca és az Ibiza esetében.

A spanyol leánycégben a két márka együtt 5,9 százalékos forgalomarányos profitot hozott az idei első negyedévben, amikor a Volkswagennek márkaként 4,0 százalékkal kellett beérnie. Ez pont annyi, mint a SEAT és a Cupra profitrátája volt 2023 első három hónapjában.

Megújul a Leon, a Leon kombi és a Formentor is

Ennyit a cég hátteréről, most nézzük az új autókat, mert a Cupra az ötajtós és a kombi Leont illetve a Formentort is megújította. A három modell árlistája hamarosan megjelenik és nemsokára a konfigurátorban is a továbbfejlesztett autókkal találkozhatunk – tudtuk meg Rozgonyi Ádámtól, a SEAT és a Cupra magyarországi márkaigazgatójától.

Elöl mindhárom autó megkapta a három háromszögből komponált nappali menetfényt, ami igazán jellegzetes vonás és sokkal egyedibb az eddig LED-ívnél. A gyártó cápaorrnak nevezi az autó elejét, de ez messze van a régebbi BMW-k cápaságától. Mindenesetre az első logo a motorházfedél előtti műanyag íven található. Alatta átalakult a lökhárító, vadabb mintájú lett az alsó rácsozás.

Mostantól a Leonokon és a Formentoron is vörös fényben fürdik a hátsó embléma, amely nem törzsi maszkot stilizál és nem is a Dainese rókáját idézi, hanem két egymással szembefordított C betűt mintáz.

Beszállt a Sennheiser

Értékes újítás a 12 hangszórós hangrendszer, amelyet nevére is vett a Sennheiser, az audiospecialista partner. A sportülések kárpitozása 73 százalékban újrahasznosított anyagú mikroszálból készül és mostantól környezettudatos bőrrel helyettesíthető, ami mögött bőrhatású műbőrt sejtünk.

Előrelépés a 12,9 hüvelykig növelt középső érintőképernyő és alatta a megvilágított csúszkák, a slidernek nevezett érintőfelületes kapcsolók. A minőségérzet hozza az elvárhatót, nem többet, de nem is kevesebbet.

100 km felett a plug-in hibrid

Műszakilag fontos fejlesztési lépés a konnektorról tölthető akkus hibrid akkukapacitásának megnövelése. Az új generációhoz érő Passat, Superb és Tiguan mintájára a két Cupra Leon és a Formentor is megkapja a nagyobb kapacitású lítiumion akkumulátort, amely 100 km feletti elektromos hatótávot tesz lehetővé, ha nem nyomjátok túl vehemensen a gázt.

Rövid videó a bemutatóról

A 204 vagy 272 lóerős eHybrid hajtásrendszerhez tartozó akkumulátor egyenárammal gyorstölthető, ami a plug-in hibridek között még most is extrém ritka szolgáltatás, pedig az 50 kilowattos villámtöltés nagyon jól jön az elektromosan megtett utak kiterjesztésére. A nettó 19,7 kilowattórás akkucsomag váltóáramról is fürgén tölt a 11 kW-os fedélzeti töltővel, amit ideje volt korszerűsíteni az igen kínos, 3,6 kilowattról.

Dízel, benzines és többféle hibrid

Értéke a Leonnak és a Formentornak is a széles hajtáslánc-választék. A Formentor belépőmodellje a 150 lóerős 1,5 TSI hatfokozatú kézi váltóval és elsőkerék-hajtással. Ebből a turbós benzinesből készül lítiumion akkus, szíjhajtású önindító-generátorral hibridizált 1,5 eTSI is a 48 voltos kisegítő hibridrendszerrel és szintén 150 lóerővel. Takarékosságával és alacsony CO2-emissziójával versenyképes a 150 lóerős 2,0 TDI.

Benzinesben a következő lépcső a 204 lóerős 2,0 TSI, utóbbi mindig összkerékhajtással és hétfokozatú DSG automatával jön. Egyre ritkább, hogy a hibridverziók nem szorították ki a dízelt, amely a hosszabb távokat megtevők autósoknak a legkevésbé környezetszennyező és a legtakarékosabb hajtásmód.

Az ötajtós Leonnál 300 lóerős a legerősebb motor, önzáró differenciálműves elsőkerék-hajtással. A kombi Leon és a Formentor is elérhető egy új benzines sportverzióval, amely a 2,0 TSI benzinesből 333 lóerőt hoz ki.

Marad VZ a sportmodell jelölése, ami a sebességet jelentő spanyol veloz szóra utal, de a győri öthengeres kifutása óta a motor a kétezres, turbós sornégy 265 vagy 333 lóerőre beállítva. Utóbbi 4×4-es, van hozzá Cupra üzemmód és ami az igazán csábító benne, hogy az elsőkkel együtt hajtott hátsó kerekek közötti nyomatékmegosztást egyedileg vezérelhető többtárcsás kuplungok végzik, tehát nagyon pontosan megadható, mennyi nyomaték jusson az egyes hátsó kerekekre.

A nyomatékmegosztás variálásával az autó sokkal agilisabban fordulhat. Még farolós üzemmód is van a 333 lóerőshöz, ilyenkor a hátsó kerekeknek jutó nyomaték akár egésze az ívkülső kerékre vezérelhető, megkönnyítve a kisebb drifteket.

Akebono-fékrendszer rendelhető a sportverzióhoz, a japán beszállító fékrendszere elöl hatdugattyús fix féknyergekkel dolgozik, a fékbetéteken az Audi négy karikáját látni. Az első féktárcsák átmérője 375 mm, vastagságuk 36 milliméter a VZ sportmodellben.

Vezetni egyelőre nem tudtuk az autókat, ezért a madridi bemutatón inkább éltem az alkalommal, hogy beszélgethessek dr. Werner Tietz úrral, aki a SEAT és a Cupra márkák kutatásokét és műszaki fejlesztésekért felelős alelnökével.

Herr Tietz, nem olyan rég még egy V8-as BMW 545i volt 333 lóerős, amennyi most a sornégyes Leon kombi és a Formentor VZ. Ennyit lépett előre a technika?

Túraautó-sorozatokban jó ideje versenyzünk a Leonnal, így a TCR-sorozatban futó ügyfélautókból tudtuk, hogy ez a kétliteres négyhengeres egy mechanikailag igen robosztus, masszív felépítésű motor és sokkal többre képes. De mivel ez egy szériaautó, a tartósságon kívül arra is figyelnünk kellett, hogy a kipufogógáza tiszta maradjon.

Ez a maximum 1984 köbcentiből szériaautóban?

Jóval nagyobb teljesítményt is le tudna adni, a motor bizonyította a versenypályákon, hogy vannak még benne tartalékok. Közel 400 lóerőt ki lehetne csalogatni belőle.

Korábban a benzinarány növelésével lehetett hűteni az égésteret és mérsékelni a kipufogógázok hőmérsékletét. Ám az Euro 6D-norma életbe lépésével tilos a dúsítás a csúcsteljesítmény növeléséhez, tartani kell a lambda 1 arányt, egy kg benzint 14,7 kg levegővel elégetve. Dúsítás helyett vízbefecskendezést használnak az új motornál?

Valóban tartanunk kell a lambda 1-et, csak bizonyos esetekben, a motor károsodásának megelőzésre engedélyezi a jogszabály az eltérést a sztöchiometrikus benzin-levegő keverékaránytól. A vízbefecskendezés is járható útja a teljesítménynövelésnek, de mi nem használjuk.

Hogyan érték el mégis ezt a teljesítményszintet?

Ez egy új motorapplikáció, amiben elsősorban a töltőnyomás emelésével és a motor működésének finomhangolásával növeltük a teljesítményt. Az autó tényleg nagyon jól teljesít ezzel a motorral, de a PHEV-verzióktól is sokat várunk, a konnektoros hibridek részesedése 15 százalék felett lehet a modellmixben.

2030-tól a Cupra be kíván lépni az Egyesült Államokba. Milyen autókkal próbálnak szerencsét ezen a nagyon nehéz piacon?

Kizárólag elektromos hajtású autókkal megyünk Észak-Amerikába, nem forgalmazunk belső égésű motoros autókat a tengerentúlon. Az évtized végére az elektromobilitás sokkal előrébb tarthat és a törvényi szabályozás is a helyi emissziótól mentes autózásra összpontosul, ami a szintetikus E-üzemanyagokat és az elektromos autókat jelenti.

Milyen kémiájú akkumulátort használnak az elektromos Cuprák?

Többféle akkufajta fejlesztésén dolgozunk a közeljövőben érkező autóinkhoz. A legerősebb verziók, a csúcsmodellek továbbra is NMC-cellákat kaphatnak, de futnak LFP-akkura épülő projektjeink is. (A nikkel-mangán-kobalt és a lítium-vasfoszfát katódú akkucellák különbségről itt olvashattok részletesen. A szerk.)

Milyen forrásból származnak az akkucellák? Adná magát a Northvolt, ott vannak a kínai és a dél-koreai beszállítók.

A Volkswagen konszern befektet a saját akkucellák gyártásába, már épül Valenciában az az akkumulátorgyár, ahonnan a Martorellben, Barcelona közelében készülő villanyautóinkhoz érkeznek az NMC-akkumulátorok. Az NMC-kémiájú akkuk teljesítménysűrűsége sokkal jobb, de a lítium-vasfoszfát cellák lényegesen olcsóbbak. A teljesítménysűrűségben nagyságrendileg 20 százalék a különbség. Az akkukémia ismeretében ezek az eltérések megmaradnak, de az akkufejlesztésben annyi az újítás, hogy időnként magam is meglepődöm, hogy egy szereplőnek sikerült jobb teljesítményt kihoznia a

Autórajongóként többet vártam a hátsókerekes elektromos autóktól, a hátsókerék-hajtás visszatérésétől a volumenszegmensbe. Miért nem lehet száműzni a menetstabilizálást legalább a Cupra Bornban?

Nálunk teljesen deaktiválható az ESP a csúcsmodellben.

De nem mindegyikben, a megfizethetőbbekben nem!

Ezt a lehetőséget a 170 kilowattos modellre korlátoztuk, de az új Born VZ-ben is adott. Ehhez meg kell rendelni a szélesebbik kerékszettet. Csak erre a modellre hagytuk jóvá, abból kiindulva, hogy aki a keskeny gumit választja, azt vélhetően a menetstabilizálás kikapcsolása is hidegen hagyja. De normál közúton amúgy sem javasolt deaktiválni a menetstabilizálást.

Mit várhatunk az új MEB Small villanyautós-technikára épülő városi autótól?

Sportos, nagyon jól vezethető kisautó lesz, meglepően tágas belső térrel. Jóllehet az autó alig nyúlik túl négy méteren, nagyon nagy csomagtere lesz, ami inkább a kompakt autókat idézi. Az orrmotoros és elsőkerék-hajtású technika térergonómiája kiemelkedő, az autó hátsó részében nagyon sok helye marad a csomagoknak.

Ha ez ennyire hatékony, mi értelme volt a nem sokkal hosszabb ID.3-at, a Bornt és más modelleket farmotoros, hátsókerekes villanyautó-architektúrára építeni?

Az MEB-padlólemezre különféle hajtásrendszerű villanyautók épülnek, hátsó és összkerékhajtású autók is vannak közöttük egy illetve két motorral. A Cupra Raval számára egy optimalizált megoldásra összpontosítottunk, amivel a hajtáshoz tartozó összes egységet el tudjuk helyezni az orrban.

Az elektromobilitás térnyerésével fejlesztik még egyáltalán a belső égésű motorokat?

Mindig lehet piciket előrelépni. De itt a fejlesztés azt jelenti, hogy teljesítménycsökkenés nélkül legyenek tiszták a kipufogógázok.

Sok feladatot ad a 2027-re várható Euro 7 norma betartása? Gyártásban maradnak a belső égésű motorok?

Műszaki szempontból, ami a motorokat illeti, kezelhető a helyzet. Ám jelenleg még tisztázatlan, hogy a fogyasztási adatszolgáltatás hogy néz majd ki. Az On Board Monitoring megvalósítása viszonylag nagy ráfordítást követel, akkor is, ha nem tűnik nagy dolognak. Extrém munkaigényes folyamat a fedélzeti adatelemzést az összes számítógépes vezérlőrendszerben megvalósítani. Bizonytalan, hogy milyen mélységig kell adatokat kinyernünk és továbbítanunk egy olyan rendszerrel, amiben ezekhez az adatokhoz jelenleg semmilyen hozzáférésünk nincs.

Milyen autót használ és van-e a napi járóson kívül dédelgetett kedvence a garázsban, valamilyen Liebhaberfahrzeug?

Most egy Cupra Born a szolgálati autóm, de jelenleg alig használom, mert a piaci bevezetés előtt álló autóinkat tesztelem: itt a megújult Leon, a Leon kombi és a Formentor, de jön a Tavascan és a Terramar is. Minden este más autóval megyek haza. A hobbiautóm egy Lancia Delta Integrale 1989-ből. Összkerekes, turbós és bizony, nagyon sok törődést igényel, tényleg szeretni kell. De nagyon sok örömöt ad.

Tietz úr, köszönjük a beszélgetést!