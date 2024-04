Mikor pár hete álnéven új autók árából alkudtunk milliós összeget, nem voltunk könnyű helyzetben. Több kereskedésből azt válaszolták az értékesítők, hogy éppen némi változás van, az eddigi formában már nincs készleten az autó, az új változatban viszont kicsit több minden lesz benne, ezért némileg többe kerül majd.

Sok autóvásárló járhat így ezekben a hetekben, mert hamarosan életbe lép egy évekkel ezelőtt született uniós döntés második fele (GSR II B). Az EU 2022 nyarától minden új fejlesztésű típus, de ami most a lényeg, 2024 nyarától pedig minden újonnan gyártott jármű számára kötelezően előír egy sor olyan járműbiztonsági rendszert, amelyek elsősorban a gyalogosok és kerékpárosok hatékonyabb védelmét szolgálják.

A drágább személyautókban jellemzően már korábban is megtalálható rendszerek eddig extraként voltak elérhetőek számos alacsonyabb árkategóriájú modellnél, július 7-től azonban már csak ezekkel együtt gördülhetnek ki vadonatúj személyautók a gyárakból. Nincs kivétel, és a plusz rendszerek legnagyobbrészt vastagítják az árcédulákat.

Természetesen ez egy sokhónapos átállási folyamat, nagyjából most járunk azokban a hetekben, amikor még több márkánál elérhetőek készletről korábbi gyártású példányok olcsóbban. Aki viszont ma rendel, sanszosan már csak ezekkel a rendszerekkel, drágábban kapja meg ránézésre ugyanazt a kocsit a nyári beérkezéstől.

A Vezess megkérdezett számos márkát, hogy melyiküknél konkrétan mennyivel drágulnak az autók.

Alkohol, fekete doboz, hekkerek

„Minden Magyar Suzuki által forgalmazott modellt érint az idei évben” – írta az esztergomi gyártóbázissal is rendelkező japán márka importőre kérdésünkre, vagyis a magyarországi mellett a Távol-Keleten összerakott modelljeik is többe kerülnek hamarosan. Az árak előtt azonban nézzük meg, hogy milyen biztonsági rendszerek kerülnek legvégül most nyáron az összes új, forgalomba álló autóba.

Fontos megjegyezni, hogy ezek egy része évek óta benne van az olcsóbb autókban is, más részük extraként volt elérhető. Egyben és kötelezően azonban július 7-től kell benne lenniük minden újonnan gyártott, és uniós piacra kerülő személyautóban. A Kia két csoportra bontotta a legfontosabb változásokat:

A járművezető által nem látható fontosabb változások:

Interface, mely lehetővé teszi az indításgátló alkoholszonda beszerelését

Módosított ütközészóna

Fekete doboz

Cyber-támadás elleni védelem

Látható, érzékelhető, használható változások:

Intelligens sebességszabályozó

A járművezető fáradékonyságát és figyelmét érzékelő rendszer

Tolatóradar / kamera

Fejlett vészfékező rendszer

Sávtartást segítő rendszer

A márkák számára új felszereltségeket jelenthetnek ezek a rendszerek, míg a vásárlók számára új opciókat és magasabb induló árat. De mennyivel?

500 ezer forint és 500 euró

„Első körben a Vitara és az S-Cross gyártása áll át folyamatosan, majd az új Swift is még május folyamán. A Swace és az Across esetében később válnak elérhetővé az új rendszerek” – mondta Bonnár-Csonka Zsuzsanna, a Magyar Suzuki Zrt. kommunikációs vezetője.

Náluk modelltől és felszereltségtől függ az áremelkedés mértéke. A legnagyobb számban eladott kézi váltós, GL+ felszereltségű Vitara esetén a felár 550 ezer forint, a hasonló S-Cross modellnél pedig 400 ezer forint. A megújult Vitarák május végétől, az S-Crossok pedig júniustól kezdődően kerülnek forgalomba. A Suzuki kommunikációs vezetője szerint „mindkét modell kényelmesebb és még biztonságosabb vezetési élményt nyújt majd a használóknak”.

A Kia modelljeinél Nagy Norbert országigazgató szerint „az ügyfelek még választhatnak a jelenlegi és az új modellév között a készlet függvényében”. Náluk az alapmodellek áremelését az okozza, hogy éppen ezekben nem voltak benne ezek az extrák. „A jól felszerelt modellek esetén lényegesen alacsonyabb az áremelés, vagy akár nulla forint, azaz nem változik az áruk.”

Legkisebb modelljüknél, a Picantónál 500 ezer forint az áremelés, de itt ráncfelvarrás is történt, vagyis az összeg nem csak a GSR II B-t tartalmazza. A Stonic ára nem változik, a Magyarországon legfontosabb és legnépszerűbb Ceed 400 ezer forinttal drágul, a Sportage 500 ezerrel, a Sorento 400 ezerrel. „A Niróra, az EV6-ra és az EV9-re a jelenlegi árlista szerint szerződhetnek az ügyfelek. Amennyiben az új normáknak megfelelő modellre esik a választás, úgy a Ceed és a Sportage májusban lesz a kereskedésekben, a koreai modellek várhatóan júliusban érkeznek.”

„Minden modellünket érinti, kivéve amit 2024-ben mutattunk, mutatunk be” – mondja a Dacia és a Renault márkák hazai kommunikációs vezetője, Vihari Balázs. Vagyis a pár napja debütált, 7,2 milliótól megvehető harmadik generációs Dusterben alapból benne lesznek, és az új Renault Scénicben is.

A két márka autóinak konkrét áremelkedéseit firtató kérdésünkre Vihari így válaszolt. „Egy jól felszerelt modell árváltozása kevésbé lesz megrázó, míg mondjuk egy szerényebb modellnél, mint például a Sandero esetén, nála jobban észrevehető emelkedést jelent majd. Ötszáz euró környéke, pár modell minimálisan több, de inkább ez alatt.”

Márkától és modelltől függ náluk is, hogy mikortól lesznek csak a drágább változatok, „de pont az árváltozás miatt vannak készleten GSR I-es modellek bőséggel és ezeket jelentős kedvezményekkel lehet – és érdemes is – megvásárolni.” A Vezess információi szerint a korábbi Dustert raktárról nagyjából 800 ezer forinttal olcsóbban lehet most megvenni, mint az újat megrendelni.

Az Opelnél idén már nem okoz változást a GSR II, Dános András pr-vezető szerint „a 2024-es főmodellév váltás óta (vagyis 2023 év végi gyártás óta) minden személyautónk az előírásoknak megfelelően tartalmazza valamely biztonsági csomagot. Ezek a tartalmak már a legtöbb személyautónkban eddig is az alapfelszereltség részét képezték valamilyen formában, így ez érdemben nem befolyásolta a listaáraink alakulását.”

Škoda vásárlásánál még kicselezhetők az árváltozások, ugyanis „készletről még elérhetőek korábbi, az új szabályozás előtti modellek. Ezeket többnyire a kifutó modelljeink előző generációs változatai: Superb és Kodiaq, a facelift előtti Scala és Kamiq, valamint a facelift előtti Octavia” – ezt már a forgalmazó Porsche Hungaria közölte megkeresésünkre.

A különféle modellek konkrét árváltozásait firtató kérdésünkre így válaszolt a forgalmazó. „Természetesen minden új szériafelszereltség drágítja a modellek alapárát, de figyelembe véve, hogy a modelljeink többsége már teljesen vagy részben megújult, és ez a megújulás már az új szabályozást figyelembe véve zajlott le, nincs pontos összehasonításunk, hogy mennyi volna az áruk az új szabályozás nélkül. Összességében elmondható, hogy a gyárak az uniós követelmények esetében kedvezményes áron gazdagítják az autók felszereltségét.”

A Škodáknál a 24. hétig folyamatosan jelennek meg az új szabályozásnak megfelelő modellek, a Seatnál és a Cupránál már megvan a változás, a Volkswageneknél az év 22. hetéig történik.