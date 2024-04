Te is hallottad már, hogy Budapestet ellepték a biciklisek? Érezted is ezt? Oda lett a Lánchíd, hétvégenként az amúgy legrövidebb utat jelentő rakpartról is bezavarnak autóval a belvárosi utakra, miközben lépten nyomon öngyilkos hajlamú bringás futárok elől kell kitérned. Ráadásul most szombaton még a teljes várost is lezárták biciklis móka miatt. Tényleg ennyire sokan vannak? Vagy csak úgy tűnik, esetleg ezt kell hajtogatni?

De nézzük, mik a valós adatok, hogy ne csak Kerékpárosklub által kommunikált „Továbbra is rengetegen kerékpározunk Budapesten!” és az autóból érzékelt „egy árva biciklist nem látni a nyomorult biciklisávokban” jellegű két szélsőérték között inogjunk, és megtudjuk mi is a valós helyzet. Ezért a Vezess szerkesztősége ismét megmérte hányan is bringáznak a főváros útjain. Méghozzá ott, ahol a legtöbben tekernek. Nem saccoltunk, nem interpoláltunk, hanem megszámoltuk őket, egyenként. Ezúttal három különböző helyszínen.

Nem ez az első eset, hogy bicikliseket számolunk Budapest bringaútjain. 2020 nyarán számoltuk meg először, milyen arányban használják a körúti sávokat a közlekedők, akkor 9700 autót és 850 kerékpárt számoltunk meg 24 óra alatt. A körúton közlekedők 92 százaléka autós, és mindössze 8 százaléka volt kerékpáros. Ezt egy 2021-es, téli mérés követte, ekkor a forgalmi sávban 10 890, míg a kerékpársávban 1099 áthaladást számoltunk, ez durván 90 és 10 százalékos részesedés az autósok javára.

De mi a helyzet 2024-ben? Amikor már az autópályán is kerékpáros futárt kell kerülgetni? Változott az sávok kihasználtsága? És ha igen, hogyan?

A számolást most is szokásos módon, egy zöld rendszámos autóba telepített kamerával végeztük. Az eszköz rögzítette az összes elhaladást, mi pedig a felvételt végignézve megszámoltuk a közlekedőket. Így nem csak a számuk derül ki, hanem az is, hány futár, hány rolleres használja a biciklisávot.

Oktogon

Nem biztos, hogy ez az optimális helyszín, de itt volt olyan parkolóhely, ahonnan messzire ellátott a kamera: megállni tilos tábla óvta a kilátást. Legalábbis ez volt az elmélet, mert páran nem vették észre, vagy nem foglalkoztak a tábla jelentésével.

Az elkészült több tízezer képet végignyálazva végül az derült ki, hogy 10583 darab jármű haladt el a „rendes” forgalmi sávban, és 1664 a sárgával felfestett kerékpársávban. Az arányok azonban ennél összetettebbek, mert boldog, boldogtalan úgy érzi, hogy a bringasávban kell közlekednie. Tehát az 1664-ből le kell vonni kapásból 46 darab autót, 8 egyéb valamivel közlekedőt – gördeszkát, egykerekű önegyensúlyozó izét – 222 darab motorkerékpárt/segédmotorkerékpárt 185 darab rollert, hogy kijöjjön az 1203 darab kerékpáros. Az újraszámolt – a motorosokat és autókat levontuk a kerékpársávban közlekedők számából, de a rollerek, egyéb valamik maradtak ott – 10851 vs. 1203 darabos eredmény – 11 százalék – már szinte teljesen megegyezik a korábban mért arányokkal.

Ha akarjuk, őket is tovább csoportosíthatjuk, és kapunk 389 ételfutárt és 814 igazi, közlekedő biciklist, amiből 82-en Bubi-n ülve tekertek. Az időbeni eloszlással már nem terhelnék senkit, ami érdekes, hogy hajnali 2 és reggel 7 között a rollerek uralják a bringasávokat, – többen rollereznek, mint bicikliznek – és szintén ebben az idősávban számíthatunk a legkevesebb futárra a város útjain.

Mi a helyzet más budapesti helyszínen?

A műanyag terelőoszlopokkal leválasztott, az út áteresztőképességét csökkentő biciklisávok telepítésükkor sokaknál kiverték a biztosítékot, panaszkodtak miatta a mentők, a taxisok, és még Vitézy Dávid is hülyeségnek tartotta, mivel az Üllői útnál lévő őrület nem csak az autósok életét keseríti meg, hanem a reptéri busz menetidejét is alaposan megtolja.

Emellett piszok sok pénz is elment rá, a Világgazdaság információi szerint százmillió forint körüli összegbe került a Váci úti – kb. 2 km – és az Üllői úti, – 5 km hosszú – műanyag oszlopokkal leválasztott bicikliút. Amikor tavaly augusztusban néztük meg, mekkora a forgalom az új, az autóforgalomtól elvett, napok alatt kerékpárúttá alakított sávokon, akkor elég lesújtó volt az eredmény. „Mindkét helyen a várakozásainkat is bőven alulmúlta a számolás eredménye, a Váci úton 1000 darab autóra összesen 8 (!) kerékpáros jutott, míg az Üllői úton ennél érezhetően nagyobb volt a biciklis forgalom, ott 1000 elhaladó autóra 13 darab bringás jutott.”

Akkor az ötletet támogatók szerint azért nem volt számottevő forgalom az új sávokban, mert a bringások, még nem ismerték meg ezeket a szakaszokat és még nem építették be a szokásos napi útjaikba. De lássuk a friss eredményeket. Pont ugyanott számoltunk, mint tavaly augusztusban, de most az út teljes széltében számoltuk az elhaladókat, egy egy órán keresztül. Mindezt egy kellemes, száraz napon, pedig a pollerek hóban, fagyban is ott vannak.

Váci út

A Váci úton, a Lehel térnél a héten 2964 autóra 39 darab kerékpáros jutott, ami 1000 autóra átszámolva 13,1 biciklist jelent. Ez öttel több, mint a bringaút átadásakor mért érték. Az út keresztmetszetén viszont 1/3, 2/3 arányban osztoznak az autókkal, ami látszólag igen távol áll az indokolttól.

Üllői út

Itt már a dobozzal a hátukon egyensúlyozó futárokat külön is számoltuk, az előző helyszínen erre nem volt szükség, aki futár arra járt, az inkább a járdán biciklizett. Itt 2038 autóra már érezhetően több, 68 biciklis jutott, ezek közül viszont csak 28 volt civil, a többi ételfutár. Ez a változás már jelentős, ötszörösére nőtt a biciklis forgalom, mint amit az átadáskor mértünk. Persze ettől függetlenül érdemes belegondolni, hogy megéri-e egy 2×2,5 kilométeres kényelmesen bringázható szakasz miatt pokollá tenni a körútra kanyarodók, az autóban ülők, és reptéri gyorsbuszon ülők életét.

Persze biciklizni jó dolog, de talán hasznosabb lenne ésszel csinálni a bringás sávok felfestését. Láthatóan az izomból bevezetett kerékpárosbarát fejlesztések hatására sem ültek át ezrek autóból biciklire. De miért is tennék? Kevés embernek olyan az életvitele, családi helyzete, hogy egy tízperces könnyed belvárosi tekeréssel megoldja a napi összes logisztikai feladatát.