Új, védett biciklisávok Budapesten – kinek kellettek?

Eltartott ugyan pár évig, de idén végre befejeződött az M3-as metró felújítása, átadták a teljes vonalat, véget ért az egymásba érő pótlóbuszok látványa a Váci úton és az Üllői úton. Ahogy Karácsony Gergely márciusban megígérte, a metrópótláskor a buszok számára leválasztott forgalmi sávokat a munka végeztével nem kapták vissza az autósok, hanem mi lett belőlük? Na, mi? Igen, kerékpársávok. Méghozzá nem is akármilyenek, ezek Budapest első, pollerekkel védett biciklisávjai. De mi a frászkarika az a poller?

A poller magyarul oszlopot jelent. A nemrég elkészült kerékpársáv esetében flexibilis, fényvisszaverő csíkkal ellátott műanyag oszlopokra kell gondolni, amelyekkel nagyjából végigtűzték a Váci és Üllői úton kialakított 2,2, illetve 5 kilométeres biciklisávot. Az oszlopok darabja 19 és 49 ezer forint körüli áron vásárolható meg, ha csak úgy otthonra kéne pár darab.

Félelmetes kinézetük ellenére a poliuretán rudacskák ütközéskor nem okoznak különösebb kárt az autóban, és a minőségi darabokat az sem viseli meg, ha áthajtanak rajtuk, a találkozás után egyszerűen visszapattannak a helyükre. Ebből az is kiderül, hogy fizikai védelmet pont semmit nem nyújtanak, egyedül annyi előnyük van, hogy komfortos távolságban tartják egymástól az autósokat és bicikliseket.

Tényleg szükség van ezeken a helyeken új kerékpársávokra?

Akárhány autóval közlekedőt megkérdezhetünk, szinte biztosak lehetünk benne, mindannyian azt fogják mondani, hogy csupán elvétve látnak kerékpárost, nem csak ezekben a forgalomról újonnan leválasztott sávokban, hanem úgy általában a forgalmasabb budapesti utak sávjaiba erőszakolt biciklisávokban sem. A körúti biciklisávok kihasználtságát már többször megmértük, az autók és biciklik aránya, és hogy hogyan mértünk, itt olvasható. Ezúttal a 24 órás mérésről lemondtunk, egy kellemes, nem túl meleg, száraz hétfőn álltunk ki a két új bringasztráda mellé, és számoltuk az elhaladó autókat, bicikliket.

A Váci út, Gogol utca kereszteződésében – ahol amúgy a Váci utat keresztező biciklis forgalom valóban óriási – a befelé vezető oldalt, míg az Üllői úton a kifelé tartó sávokat figyeltük. Mindkét helyen a várakozásainkat is bőven alulmúlta a számolás eredménye, a Váci úton 1000 darab autóra összesen 8 (!) kerékpáros jutott, míg az Üllői úton ennél érezhetően nagyobb volt a biciklis forgalom, ott 1000 elhaladó autóra 13 darab bringás jutott. Közben az Üllőin befelé, a körútra kanyarodó sávot teljesen kiheréli a karókkal leválasztott biciklisáv, így bő százméteres mesterséges dugót okoz az idepottyantott lezárás.

Persze a reggeli forgalomban – ami így nyáron még messze nincs akkora, mint amilyenre szeptembertől lehet számítani – már így is láthattunk autóst, akinél elszakadt a cérna, és befurakodott az oszlopok közé, hogy ne kelljen végigállni feleslegesen két-három lámpaváltásnyi időt egy egyszerű jobbra kanyarodásnál. Csodálom, hogy nem rángatták még ki ezeket a karókat a helyükről és nem hajították be a városháza kerítésén.

Biztonságos?

Egy kutatás szerint a kerékpáros közlekedés elterjedésében jelentős visszatartó erő, ha a bringás nem érzi magát biztonságban. És jellemzően akkor érzik magukat rosszul a kerékpárosok, ha az autókkal közös sávban kell haladniuk. Viszont ha kijelölt, a többi közlekedőtől elválasztott sávban közlekedhetnek, akkor máris 2,62-szeresére nő a biztonságérzetük. (Ez valami olyan megfoghatatlan mérőszám lehet, mint a 37 százalékkal több mosoly a BL55-ös finomlisztben, de higgyük el, hogy így van.) A tanulmány azt is megjegyzi, hogy a kerékpárosok döntő többségének – 74-77 százalék – az egyik legfontosabb érv a biciklizés mellett, ha megszakítás nélkül, folyamatosan tudnak kerékpársávban haladni céljuk felé. Ez Budapesten nem igazán működik, a kijelölt sávok nem igazán alkotnak jól működő hálózatot.

Csak érdekességképpen teszem ide ezt a hírt a Bergenben – ez Norvégiában van – április közepén átadott gyalogos és kerékpáros alagútról, ahol valóban gyorsan és biztonságban lehet tekerni, hosszú kilométereken át. Nyilván nagyobb átgondoltságot igényel egy ilyen fejlesztés, mint sárga festékkel ötletszerűen utakat festeni a város aszfaltjára.

Persze az, hogy valaki tényleg biztonságban van-e vagy csak úgy érzi, az más kérdés. Ne felejtsük, az Árpád hídon nem is olyan rég a masszív szalagkorlát és a bő 20 centis szintkülönbség sem volt elég ahhoz, hogy megfogja a magát éppen versenyzéssel szórakoztató, száguldó sofőr autóját. Így nem érdemes sokat várni ezektől a rudaktól sem.

Ezzel szemben számos kellemetlenséget okozhat, és nem feltétlenül csak az autósoknak, sőt balesetet is okozhat, a Demszky-oszlopok mintájára Karácsony-karóknak is nevezhető plasztikrudak. Ami már most is, nem sokkal az átadás után is látszik, hogy az oszlopokkal leválasztott részeken megáll a falevél, por, mocsok. Ez logikus is, az elvétve elhaladó egy-egy kerékpáros nem okoz akkora légáramlatot, ami a faleveleket lesodorná az útról. Emellett az utcaseprő gépekkel is nehezebb az oszlopok és a járda között lavírozni, mint csak úgy egyszerűen a járda mellett.

Az utcaseprő gépek mellett a mentő, taxi, lerobbant autó, áruszállító teherautó is egy újabb sávot foglal majd el az amúgy mesterségesen már leszűkített keresztmetszetű utakon, és akkor még nem beszéltünk arról, ha a metróval történik valami, műszaki hiba vagy baleset miatt kell buszokkal kiváltani, akkor ezeken az utakon azonnal beáll a forgalom.

És van még egy apróság: igaz, Budapesten régen esett már komolyan vehető mennyiségű hó, de azt is tudjuk, hogy a közlekedés már egy leheletnyitől is azonnal megbénul. Az oszlopok miatt a hókotrók sem tudják majd letolni az útról a havat, és a síkosságmentesítés is komoly kihívásokat jelenthet. Nem beszélve arról, hogy a műanyag karókat fúrt lyukakba csavarozták le, így a mélybe szivárgó víz és a fagy együtt még hamarabb tehetik majd tönkre az amúgy sem fényes minőségű aszfaltot.

Örömtekerés

Mindenesetre a “védett” kerékpársávok, ha tetszik, ha nem, elkészültek, és valószínűleg maradnak is, dacára annak, hogy a kutya sem használja ezeket. Persze azt valahogy meg kell mutatni, mennyire örülnek neki a biciklisek, így a Magyar Kerékpárosklub augusztus 15-ére “örömtekerést” szervez, ahol végigbicikliznek majd az Üllői úti, majd a Váci úti, műanyag karókkal védett sávokon. Nyilván készül majd rengeteg kép is, amiket egészen biztosan viszontláthatunk majd a BKK közleményeiben, amiben a hatalmas sikerről és a tengernyi biciklisről számolnak majd be. Ami egy felvonulásmentes, átlagos hétköznap reggel a felszínen közlekedők egy százalékát sem éri el.