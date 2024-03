Megnyitotta kapuit a 2024-es AMTS a budapesti Hungexpón, és ahogy tavaly, idén is megtaláljátok a Vezesst, a kiállítók között. Egy gyönyörű Maserati GranTurismót nézhettek meg közelről a standunkon, és ha elég szerencsés vagy, még vezetheted is. Nyereményjátékkal várunk, amin a fődíj a GranTurismo vezetése, de egy Levantét kicsiben is hazavihetsz magadnak.

A kiállítás idén is nemzetközi, rengeteg csodálatos autóval, luxus- és tuningautók egyaránt, motorok, kerékpárok, kis- és nagy autók, harci járművek és még helikopter is akad, nem is egy! Íme, egy kis ízelítő a kiállított autókból:

Helikopter a tuningautók között? Az is van az AMTS-en! 1 /48 Nem az egyetlen Nissan Skyline R34 GT-R az AMTS-en 2 /48 Polaris Slingshot és helikopter egymás mellett 3 /48 Rockket Bunny, színes fóliázás, az AMTS csúcspontjai ezek 5 /48 Brutál szélesítés, színes felnik 6 /48 Az egyik legkomolyabb dekor a 2024-es AMTS-en 7 /48 Olaszok egymás között különböző stílusban 9 /48 A felnik mélysége sokszor ijesztő 10 /48 A színes motorterek mezsgyéje 11 /48 Ültetett Golf és Kadett is akad 13 /48 Erős a japán jelenlét 14 /48 Nem épp az a lakossági tuning BMW 15 /48 A szoci részleg még nem itt kezdődik, de van Favorit a legkomolyabbak között is 17 /48 Megunhatatlan az R34 GT-R 18 /48 Különlegesen merész installációkba is futhatunk 19 /48 Supra és Skylen, a két hős 21 /48 Majdnem akkor a a turbó, mint maga a Wankel 22 /48 Supraaaa!!! 23 /48 Hová lett a lámpája? 25 /48 A nemzetközi részleg sztárvendége, egy erősen átépített 1951-es Mercury Coupe 26 /48 Bogártestű V8-as hotrod 27 /48 Tavaly is nagy sztár volt, idén nem jött egyedül a Vice City A3 29 /48 A hadsereg még helikpotert is hozott 30 /48 Ha még nem láttál Hummert közelről, itt az alkalom! 31 /48 Méretarányos modellek, legók, játékautók, makettek, RC modellek is vannak 33 /48 Az egyik leggyönyörűbb motortér 34 /48 Crazy Plum Hellcat 35 /48 A Youtuberek standján erősen megaláztak egy Jaguart 37 /48 Corvette sor 38 /48 Pink Cadillac 39 /48 Nehezen találsz szebb formát 41 /48 Kicsit eldugva az egyik legértékesebb autó a környéken 42 /48 SL páros 43 /48 Öreg Porschék, modernebbek és a legújabbak is szerepelnek 45 /48 Trabi hadsereg bevetésen 46 /48 Az oldtimer pavilonban erős a benzinszag, imádni fogod! 47 /48 Túlteng a Cobra szekció

Sok-sok fotónk van még, lapozd végig a galériát az AMTS-ről!