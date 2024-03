Egy autó az életének jelentős részét egy helyben állva tölti, vagyis jó eséllyel többet áll, parkol, mint amennyit mozog. Így a városi autós léthez hozzátartozik a folytonos parkolóhelykeresés, az éppen kinézett helyen parkolás szabályainak megismerése, és persze a fizetés is. Vagy magáért a parkolásért, vagy pont a nem megfelelő parkolás miatt. Szóval parkolni sokszor jóval bonyolultabb feladat, mint azt gondolnánk, vannak buktatók, csapdák és persze érdekes kivételek is. Ezek közül mutatunk be párat:

Itt mindenki fizet

Budapesten van egy utca, – elméletben lehet ilyenből több is, de ezt ismerjük személyesen – ami akkor is fizetős, ha máshol ingyen parkolhatsz. Ez a XI. kerületben lévő Alíz utca, amit tudományos nevén közforgalom számára megnyitott magánút-nak kell szólítani. És ezért lehet itt pénzt szedni a parkolásért, bármikor, bárkitől. Magánterületen amúgy a KRESZ sem érvényes automatikusan – éppen ezért magánterületen, áruházak parkolóiban, gyártelepeken táblával szokták jelezni, ami máshol magától értetődő, hogy a KRESZ szabályai mégis érvényesek, legfeljebb pluszba megfejelik valami szigorú, megengedett legnagyobb sebesség táblával.

Az Alíz utca is magánút, aminek tulajdonosa úgy döntött, itt másféle parkolási szabályok érvényesek, mint a főváros többi útján. Aki erre jár, az könnyen benézheti, mert itt este 6 helyett 10 óráig díjköteles a várakozás, és a díj is háromszorosa a környéken fizetendő 200 forint / órának. Ennek ellenére a reflexből bárhol megálló elektromos autósok szívhatnak igazán nagyot, mert itt nekik is fizetni kell, hiába van zöld rendszám az autójukon.

Vidéken már nem annyira ritka, ha valahol zöld rendszám mellé nem jár automatikus az ingyenes parkolás kedvezménye, de a fővárosban még tartja magát a kedvezmény. A konnektoros hibridek a zöld rendszám ellenére már sok helyen fizetnek a parkolásért, de olyan városok is akadnak, ahol a tisztán elektromos-hajtású autók gazdái se ússzák meg a fizetést. Fizetős parkolás tekintetében a Balaton környéki települések húzzák le leginkább az autósokat, itt van például ez a gyönyörű tábla Balatonfüredről, ahol nem zavarják össze a sofőrt hétköznappal, hétvégével, fizetős és ingyenes időszakkal, egyszerűen mindig és mindenkinek fizetnie kell, az év összes napján. Még az elektromos autó töltése közben is – 225 forint / kW – ketyeg az 500 forint / órás parkolási díj. A hülyének is megéri.

Indokolt a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása? Igen, környezetkímélőbbek, parkoljanak csak ingyen a városokban 8% (4) Nem, ugyanúgy helyet foglalnak, és általában nagyobbak, nehezebbek is egy hagyományos autónál 65% (34) Mindenki parkoljon ingyen, a fizetős parkolást forgalomszabályozásnak nevezni tisztán gazemberség 27% (14)

Parkolás, cetli nélkül

Aránylag új a többek között a Váci úti Tesco-nál is alkalmazott, kamerás, de jegy nélkül működő fizető parkolás. Ugyan a bevásárlóközpontok parkolói a leggyakrabban teljesen ingyenesek, de a Váci úti üzlet elhelyezkedése miatt tökéletes P+R parkolónak is, – a sofőr letámasztja az autót a parkolóban, majd a közeli 3-as metróval folytatja útját a fizetős belváros felé – így muszáj volt valamit kitalálni, hogy inkább csak az odalátogató vásárlók használják a parkolót.

Erre találták ki a jegymentes rendszert, ami behajtáskor leolvassa a rendszámot, indítja az órát. Elsőre kicsit para, hogy semmiféle papírt nem ad az automata amikor felnyílik a sorompó, de legalább nem a pénztárnál kell rádöbbenned, hogy a kocsiban hagytad a beolvasandó cédulát. Itt nem is kell ilyennel bajlódni, kilépés előtt az áruházban lévő automatánál kifizetheted az első három óra utáni 400 forintot, vagy ha vásároltál is, akkor a blokk vonalkódjával tudod érvényesíteni a három órás ingyen parkolást. Az automata képernyőjén csak a rendszámot kell megadni.

XXL parkolók

Ahogy nőnek az autóink – van, akinek gyorsabban, van, akinek lassabban – úgy egyre nehezebb bepasszírozni az autót az évtizedekkel ezelőtti méretekre igazított helyekre, a csíkok közé. Előfordulnak olyan helyek is, ahol nem csak a beparkolás, de már a parkolóházban közlekedés, kanyarodás is nehézséget jelent egy méretesebb mai autóval. Ahol fontosnak tartják, hogy a vendégek komfortosan parkoljanak, ott nem restek lekaparni a régi festéket és új csíkokat húzni. Már ahol ez megoldható. Egy budai wellnessközpont pont ezt csinálta, igaz, nem az összes parkolóhelyet növesztette meg, csak néhányat. Ezeket extra festéssel jelölték, hogy ide parkoljanak, akik különösen nagy kiterjedésű járművel érkeznek.

Parkoló, nőknek

Gondolnád, hogy először Németországban alakítottak ki kifejezetten nőknek szánt parkolóhelyeket? Ezek általában nagyobbak, könnyebben megközelíthetők is a normál méretű parkolóhelyeknél, de a lényeg nem ez, hanem hogy a parkolóház jól megvilágított, kijárathoz, menekülőútvonalakhoz közelebb eső részén festették fel ezeket a helyeket. Tehát az ok sokkal elszomorítóbb annál, hogy nők esetleg kevésbé jól parkolnának, mint a férfiak.

A példát aztán több ország is átvette, de a nők nem feltétlenül örülnek ennek. Legalábbis annak, hogy azt hiszik, mások azt hiszik róluk, hogy, ááá, hagyjuk is! Szerencsére a Német Szövetségi Diszkriminációellenes Ügynökség a honlapján közölte, hogy a női parkolóhelyek kialakítása nem sérti az egyenlő bánásmódról szóló általános törvényt. Lényeg, hogy az amerikai tanulmány szerint, az erőszakos bűncselekmények 7,3 százaléka parkolóházakban történik, amit így talán lehet csökkenteni.

A kizárólag nőknek szánt parkolóhelyek mintájára egy dél-németországi kisváros, Triberg 2012-ben a világon az elsőként jelölt ki férfiaknak fenntartott parkolóhelyet. Persze itt nem az volt a szempont, hogy a parkolóház valamelyik félelmetes, rosszul világított szegletébe száműzzék autóikkal a férfiakat, sokkal inkább a nehezen, csak ferdén tolatva megközelíthető, keskeny, egyik oldalról fallal, másikról oszloppal súlyosbított parkolóhelyekről gondolták, hogy oda csak férfiak tudnak beállni anélkül, hogy lezúznák a járműveiket.

Szerinted roszabbul parkolnak a nők, mint a férfiak? Igen, látványosan 42% (22) Nem, nem jellemző 33% (17) Csak akkor, ha férfi ül mellettük az autóban 25% (13)

Parkoló nagycsaládosoknak

Aki tudja, mekkora rémálom gyerekekkel súlyosbítva bevásárolni, – teljesen mindegy, milyen korú, a 2 és 16 éves egyaránt pokollát teheti a folyamatot – az megérti, hogy a nagycsaládos parkolóhely a legkevesebb, amivel enyhíteni lehet a szülők szenvedésén. Valószínűleg ezért festettek fel nekik a szokásosnál jóval szélesebb parkolóhelyeket az áruházak parkolóiban. Így könnyebb a bepakolás, majd a kölykök autóba parancsolása is stresszmentesebb, mint szűk helyen szerencsétlenkedve.

Nem mellesleg a többi autósnak is jobb, ha nem az ő kocsijuk mellett nyitnak akkorára egy ajtót, hogy a gyerekülésbe be lehessen kötni az ordító kisdedet, vagy csak nem ott rollerezik a bevásárlókocsival valami féktelen hatéves.

Míg a mozgássérülteknek fenntartott parkolók jogtalan elfoglalása szankcionálható, addig a nagycsaládos parkoló felfestést nem ismeri a KRESZ, így ha valaki annyira pofátlan, hogy tojik rá, és egyedül is használja, legfeljebb a többi vásárló megvető pillantását zsebelheti be, más baja nem lesz. De azért a karma megviccelhetné egy hármasikrekkel is.

Te beállsz a nagycsaládos parkolóba? Persze, gyerekkel így is egy cirkusz a vásárlás 31% (14) Nem, nincs gyerekem és nem is használom ezeket a helyeket 62% (28) Igen, gyerek nélkül is. Az én autómat ne húzza meg valami fogalmatlan a szűk helyen 7% (3)

Zöld rendszámos autókkal tilos

Van parkoló, ahová kizárólag a zöld rendszámos autóval tilos behajtani. Nem, nem tűzvédelmi, vagy egyéb technikai oka van annak, hogy ennyire mostohán bánnak az elektromos autók tulajdonosaival. Tisztán racionális döntés volt, hogy az amúgy fizetős övezetben található konditerem a saját vendégeinek fenntartott parkolóból kitiltotta a zöld rendszámos autóval érkezőket. Bent kevés a hely, zöld rendszámmal pedig Budapesten egyelőre ingyen lehet parkolni, így mindenki jól jár. Akinek fizetnie kéne, az megússza olcsóbban, az elektromos, vagy megfelelő PHEV autóval érkezőnek meg édesmindegy, hol parkoltatja az autóját.

Nem itt laksz? Húzzál innen!

A belváros legsűrűbben lakott környékein tűnt fel nagyjából bő egy évvel ezelőtt a kizárólagos lakossági parkoló intézménye. Ezt az V., VI., VII., XIII. kerületben alkalmazzák, a rendszer lényege, hogy csak azok parkolhatnak az így kijelölt felfestéssel, táblával jelzett helyeken, akik a kerületben laknak és kiváltották az engedélyt. Az összes parkolóhely legfeljebb 30 százalékát minősíthetik át ilyen parkolóvá, amit ezután a 18:00-tól 7:00 óráig tartó idősávban csak a kerületben lakó – és engedéllyel rendelkező – autósok vehetnek igénybe. Kicsit furcsa, hogy a remek tömegközlekedési infrastruktúra közepén lakók közterületi autótárolását támogatja a helyi önkormányzat, de végülis az ő szavazóik laknak ott, mások meg használják csak a tömegközlekedést. Viszont a táblát figyelni kell, mert idegenként könnyen be lehet nézni a kizárólagos parkolóhelyeket, aztán repül is a büntetés.

Tolatva, vagy orral előre?

Hogy ki hogyan szereti leparkolni az autóját, az is megérne egy kérdést, de most nem azt feszegetjük, hogy aki orral előre áll be, az biztos szánni való pancser-e, míg a tolatva beállók tutira babérkoszorús zsenik, hanem azt, hogy van, amikor nem te döntöd el, hogy állsz meg. A belvárosban nem ritkák az elsőre furcsa, halszálkában felfestett paroklóhelyek, ahová tolatva lehet, illetve kell beállni. Hogy ebben pontosan mi a jó, arra csak tippelni lehet. A mellékelt képen az egyirányú utcában egy szemből is használható kerékpársáv is van, így valószínű a tolatva parkolás a bringások biztonsága lett kötelező. Előre indulva sanszosabb, hogy kiszúrja az autóvezető az egyirányú utcában rossz irányból érkező bringást, mint hátramenetben.

Aztán az is előfordul, hogy orral illik valahova beállni. Ez leginkább ott szokás, ahol lakóházakhoz közel kell azokra merőlegesen parkolni. Valószínűleg senki nem szereti, ha az ablaka alatt duruzsol egy 20 éves, kiütött katalizátoros, Finis 300-zal alaposan megtámogatott dízelmotor. Hidegen.

Orral előre, vagy tolatva szoktál parkolni? Tolatva 34% (20) Orral előre 18% (11) Mikor mit látok jobbnak, nem ragaszkodom egyikhez sem 48% (29)

P+R

A városi forgalom csökkentésének és az autósok tömegközlekedési eszközre tukmálásának egyik legjobb eszköze, hogy a problémásan megközelíthető, város környéki lakóhelyükről a város határáig elautózó sofőrök le tudják valahol tenni a kocsit és átszállni buszra, metróra, villamosra. Erre a célra épültek a P+R parkolók, amik jó ideig ingyenesek voltak, de tavaly nyár óta fizetni kell itt is. Cserébe most van bennük hely, arra lehet használni, amire kitalálták, nem pedig nonstop autótárolóként funkcionálnak. Ezért napi 350 forintot kérnek a reggel 6 és este 10 óra közötti sávban, azon túl pedig 105 forint óránként.

Parkoló, kilátással

A végére maradt egy igazán érdekes dolog, mégpedig a budai alsó rakpart egy része, ahol még fizetés nélkül tudsz parkolni. Valami csoda folytán ez a szakasz kimaradt a szórásból, igaz, sok hely nincs, általában már hajnalban elfoglalják ezeket a korán kelők. Rajtuk kívül még néhány szemfüles külföldi lakóautós szokott ezen a részen éjszakázni, ami teljesen érthető, hiszen kevés menőbb dolog van, mint a Dunára néző konyhájú járgányban reggelizni, háttérben a Parlamenttel.