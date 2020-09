Az tisztán látszik, hogy se a fővárost elkerülő út nem akar megépülni, se megfelelő számú és elhelyezkedésű P+R parkoló nincs ahhoz, – legutóbb 2017-ben valósult meg utoljára P+R fejlesztés – hogy a legszófogadóbb autós is letehesse a kocsit Budapest határán és tömegközlekedéssel, kerékpárral haladjon egyre beljebb a munkahelye, iskola, vagy csak az elvégzendő dolga felé. Megnéztük, hogy néhány nagyobb úton érkezve a fővárosba milyen lehetőségek vannak arra, hogy BKV-ra, de leginkább valami kötött pályán haladó, dugóktól kevésbé sújtott közlekedési eszközre váltsunk.

Olvass tovább

Ez az amúgy fizetős P+R parkoló okozta az első meglepetést, egy átlagos csütörtöki délelőtt egész szellős, rengeteg hely közül lehet választani. Aztán persze az is lehet, hogy az éppen zajló metrófelújítás miatt romlott meg a hely népszerűsége. Pedig innen tényleg csak percekre van a belváros, fájdalommentesen lehetne hanyagolni az autót.

M1-M7

Az M1, M7-es autópálya Kelenföld, Őrmező környékén fut be Budapestre. A reggeli csúcsban ez sem egy pörgős szakasz, de ha a Kelenföldi pályaudvar környékéig bejut valaki, már nyert ügye van. Persze ehhez helyet is kell találni a P+R parkolóban. Hogy mennyire fontos és jól használható csomópont, remekül jelzi, hogy a több különálló parkolóban található, összesen 1451 darab hely szinte mindig foglalt az ingyenes parkolóban. Sőt, még több is, itt nem ritkák az út szélén, járdán parkoló autók sem. Innen a 4-es metróval, 19-es, 47/49-es villamossal és számtalan buszjárattal lehet nekilendülni a városban tömegközlekedésnek.

6-os út

A 6-os út felől, délről közelítve a Savoya park mellett található 100 P+R parkolóhelyen lehet letenni a kocsit és átszállni a fonódó villamosra. A 17-essel innen egész Óbudáig lehet villamosozni, ha valakinek végtelen ideje van erre a kalandra. Valószínűleg mások is rájöttek, hogy nem ez a világ legsikeresebb villamos vonala, mert a kutya nem hagyja errefelé a kocsiját, válogatni lehet a parkolók között. Pedig parkolásra ideális a hely, ha nem félsz a sötét garázsban, akkor a további rengeteg helyet kínáló fedett részt is választhatod, ahol sem a perzselő nap, sem az eső, hó nem bántja majd az autód.

M3, észak-kelet felől

Az M3-as egyenesen bevezet a Városliget határáig. Persze nem feltétlenül érdemes idáig beautózni, mert a Ligetben lévő, irgalmatlan nagy parkolóhelynek találtak már jobb funkciót, gyorsan beépítették. Az itt -Mexikói út – lévő 257 darab parkoló szintén hamar elfogy, hiszen ingyen van és innen az 1-es villamossal, vagy a kis földalattival lehet tovább utazni befelé. Aki ennél hamarabb váltana metróra, annak érdemes Újpest felé venni az irányt.

A Városkapu megállónál aránylag nagy – 100 autó – befogadóképességű ingyenes parkoló várja az autókat, de ezek reggel pillanatok alatt betelnek. Aki lemaradt a metrótól pár lépésnyire lévő legjobb helyekről, az még megpróbálkozhat, a közelben lévő spontán kialakult földes parkolóban helyet foglalni, vagy a kicsit beljebb lévő, de már fizetős Árva utcai P+R-ben is nézhet egy helyet a 120-ból. Persze ide is érdemes időben érkezni. A parkolódíj nagyon baráti, jelenleg 6-tól 22 óráig 350 forint, ami pont egy BKV jegy ára.

Dunakeszi

Dunakeszi, Göd irányából is sokan ingáznak be a városba, nekik egy ideig a Rákospalota-Újpest pályaudvar környéke kínált tuti átszállóhelyet. Ezt a MÁV valamiért nem nézte jó szemmel, és egy nem túl idevaló behajtani tilos táblával ellehetetlenítette a további ingyenes parkolást. Hely maradt még az állomás előtti úton, de jóval kevesebb, mint az akció előtt.

Aki kicsit kijjebb tenné le az autót, annak a Káposztásmegyeri lakótelep parkolói nyújthatnak még megoldást. Onnan már csak az úton kell átkelni és máris lehet a 14-es villamossal utazni a Lehel térig, ahonnan újabb átszállási lehetőségek nyílnak meg.

Ezen a környéken lennének még lehetőségek, pláne, ha az évtizedes ígéreteknek megfelelően itt villamos helyett a meghosszabbított 3-as metróvonal futna. A jelenlegi villamos és vasúti vágányok közötti füves területen hatalmas parkolónak lenne elég hely és valószínűleg az agglomerációból ingázók nagy része szívesen szállna át a metróra, ha tehetné.

Más kérdés, mennyire elegáns dolog a direkt a város szélére kiköltözött emberek szájába parkolni azért, hogy aki a városban lakik, virágos réten érezhesse magát. Ha kicsit tovább gondoljuk és a városban erdőt, út helyett közösségi teret, a városszéli réten pedig parkolót akarunk, akkor a most divatos sávmegszüntetések mellett akár a házakat is le lehetne bontani és befüvesíteni Budapest belvárosát.

Ha neked van jobb ötleted, hol szoktál, vagy hol szeretnél úgy parkolni, hogy tömegközlekedésre válts, írd meg nekünk!