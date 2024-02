Továbbra is a fehér a legnépszerűbb szín a személyautók esetében – számol be saját, 2023-as adatokon alapuló kutatása nyomán a BASF. A fényezőanyagokat is gyártó vegyipari vállalat megjegyzi, hogy bár a fehér továbbra is tartja vezető pozícióját, piaci részesedése jelentősen csökkent, szemben a feketével, amelynek népszerűsége megugrott. Ezzel párhuzamosan más trendeket is látnak: így az úgynevezett akromatikus színek, azaz a színekben kevésbé gazdag árnyalatok jelentős változáson mennek keresztül

A fogyasztói preferenciák a különböző régiókban is eltérőek. Észak-Amerikában például egyre inkább az ezüst világosabb árnyalatait részesítik előnyben a sötétebb szürkékkel szemben, míg Európában a tendencia a sötétebb árnyalatok felé fordul.

A kromatikus (szóval a színekben gazdag) színek stabilan tartják helyüket, teljes piaci részesedésükben (19%) jelentős változás nem is következett be. Ebbe a kategóriába a színskála olyan színei tartoznak, mint például a kék, a piros, a barna és a bézs, ezek továbbra is népszerűek a vásárlók körében.

EMEA-régió

Nemzeteken átívelő különféle szín-ízlések

Az akromatikus árnyalatok uralkodnak, míg a kromatikus kedvencek változnak

Az akromatikus színek (azaz a fehér, a fekete, a szürke és az ezüst) két százalékpontot nyertek az Európát, a Közel-Keletet és Afrikát magában foglaló EMEA-régióban. Az autóvásárlók a fehér és az ezüst világosabb árnyalataitól a fekete és a szürke sötétebb árnyalatai felé tolódtak el. A prémium kategóriás autókban több volt a hatáspigment, mint a belépő- és közép-árkategóriában, ami a színek mélységét és kreativitását bizonyítja.

Az elemzés szerint az európai vásárlók színválasztásakor országspecifikus preferenciák is érvényesültek. A német vevők a kéket szeretik (11%), Spanyolországban és az Egyesült Királyságban a pirosat és a narancssárgát részesítik előnyben (kb. 9%), Franciaországban a vásárlók a zöldért vannak oda (6%), Olaszország esetében nincs általános irány, az összes szín kedvelik, és a kromatikus színek aránya ott a legnagyobb az öt ország közül (30%).

„Bár az akromatikus színek még mindig a legnépszerűbbek, minden országnak látszólag megvan a maga kedvenc helye a kromatikus színek birodalmában. Egyes nagyobb EMEA-országokban és általában véve is eltérő színeloszlást lehetett megfigyelni. Ügyfeleink, az autógyártók, mostanra sok teret adnak az egyéniségnek és a kreativitásnak, az autóvásárlók pedig ki is használják ezt.”

– mondta Mark Gutjahr, a BASF autóipari színtervezésért felelős globális vezetője.

Így oszlanak meg az autószínek az Európát is magában foglaló régióban:

Észak-Amerika

Világosabb akromatikus színek és több hatáspigment jelenik meg

Észak-Amerikában két százalékpontot nyertek az akromatikus színek, tehát a fehér, a fekete, az ezüst és a szürke. A fogyasztók a világosabb irányba mozdultak el, miután az autógyártók számos szürke színt nyugdíjaztak, majd azokat gyakran az ezüst árnyalataival helyettesítették. A többi régióhoz képest 2023-ban Észak-Amerikában volt a legmagasabb a piros autók aránya, de így sem tudta legyőzni a kéket, ami Észak-Amerikában a legnépszerűbb kromatikus színt.

„A régi, jól megszokott színpaletta már nem érvényesül. A világosabb árnyalatok egyre népszerűbbek, és piaci részesedést vesznek el a szürkétől. Egyre szélesebb választékban érhetők el azok a hatáspigmentek, amelyek intenzitást és izgalmat kölcsönöznek a színeknek.” – mondta Elizabeth M. Hoffmann, az észak-amerikai terület színtervezője.

Ázsia és a csendes-óceáni térség

Egyre több kromatikus szín, több hatásváltozattal

Az új autóipari színpalettán elért vezető pozícióját továbbra is megtartva a kromatikus színek aránya a 2022. évhez képest enyhén emelkedett Ázsiában és a csendes-óceáni térségben. Nőtt a természetes színek, különösen a zöld népszerűsége. Kedveltebbek lettek a világosabb színek, különösen a világos szürkés színek és az ezüst.

Részben a karosszériatípusok nagy változatossága az oka annak, hogy Ázsia és a csendes-óceáni térség színválasztéka változatosabb. Az új energiahajtású járműveknél (plug in hibrid és elektromos hajtású) friss árnyalatok, különösen zöld és lila hatású színek jelennek meg.

Dél-Amerika

Továbbra is az akromatikus színek legnagyobb arányával jellemezhető régió

Dél-Amerika történelmi múltjából fakadóan konzervatívan viszonyul a színekhez, és 2023-ban az akromatikus színek hatalmas arányban voltak itt jelen. A Dél- Amerikában összeszerelt új járművek 86%-a mind fehér, fekete, ezüst vagy szürke karosszériával készült, ami az összes régió közül a legnagyobb számot jelenti. Az ezüst aránya szintén Dél-Amerikában a legmagasabb. Ilyen piac mellett egyre több autógyártó választja az effektpigmenteket, hogy ezzel is kiemelje az akromatikus színeket. A 2022. évhez képest minden karosszériaméretben több autót szállítottak effektpigmentekkel.

Végül pedig egy ábra , amely megmutatja, hogy 2023-ban hogyan alakult globálisan az autószínek piaci részesedése: