Meglepően hangozhat, de immár közel négy évvel ezelőtt, 2022 júliusában jelentek meg az új, alapváltozatukban kétszer két betűt, valamint három számot tartalmazó hatósági gépjármű-azonosítók, azaz rendszámok (melyeknél azért kikötés, hogy az első két karakter kizárólag két magán- vagy mássalhangzó lehet).

A sorozat – elvben – az AA-AA-001-essel kezdődött, az új széria pedig haladt, 2023 elején az AE-s, egy évvel később az AI-s, majd 2025 februárjában már AO-s azonosítókat adták ki, mára pedig már újabb betűkombinációnál járunk.

A napokban már feltűntek az AU-val induló azonosítók is, szúrták ki az Index.hu Magyar Rendszámok fórumának tagjai. A bejegyzések szerint ezeket elsőként húsvét környékén, azaz április elő napjaiban adták ki, az akár itthon, akár külföldről behozott, újonnan forgalomba helyezett gépjárművekre már ezen kombinációval kezdődő táblák kerülnek.

Természetesen továbbra is lehetőség van a szériában gyártottól eltérő kombinációk igénylésére, melyek azonban 2025. február 1-jétől jelentősen megdrágultak: az egyéni – azaz az alapkiosztáshoz igazodó, de eltérő karaktereket tartalmazó – rendszámok 112 450 forintról 151 810 forintra drágultak, míg az egyedileg előállított rendszámtáblák – hat betű és egy szám, öt betű és két szám, négy betű és három szám, továbbá három betű és négy szám is kombinációja – 435 000 helyett 587 250 forintba kerülnek.